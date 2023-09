Ascolti DAZN Serie A 2023-24 2a Giornata: Juventus, Napoli e Inter le più seguite

La seconda giornata della Serie A 2023/24 in onda su DAZN, supera i 3,7 milioni di ascolto complessivo (3.791.249). Il dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience supera i 4,5 milioni (4.538.955) se si aggiunge alla rilevazione delle 10 partite in singola anche le 4 puntate di Zona Gol in onda in contemporanea ai match in parallelo con telecronache dedicate e collegamenti video dai vari stadi.

Il match della domenica pomeriggio in esclusiva Juventus - Bologna con la telecroanca di Ricky Buscaglia e Marco Parolo è stato quello più visto, con 897.474 spettatori medi. La partita Cagliari - Inter raccontata nel posticipo del lunedì in esclusiva per DAZN da Stefano Borghi e Massimo Gobbi ha convolto 831.598 spettatori, risultando la seconda partita più vista del turno.

Il prossimo turno presenterà il primo big match stagionale: venerdì 1 Settembre scenderanno in campo alle ore 20.45 Roma e Milan, la prima per invertire l’inizio non convincente di stagione, mentre la seconda per confermarsi al vertice della classifica. Sabato 2 Settembre, invece, alle ore 20.45 ci sarà Napoli-Lazio, altra sfida di cartello per due squadre che si presentano all’appuntamento in due stati di forma differenti date le prime uscite stagionali. Infine domenica 3 Settembre alle ore 18.30 l’Inter se la vedrà con la Fiorentina.

Gli ascolti Dazn sono tutti di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi e comprendono quindi i tv nelle seconde case; fanno eccezione gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat distribuiti da Sky e da TivùSat che sono di origine campionaria (SuperPanel) e escludono i tv nelle seconde case

Sabato 26/08/23 18:31 – 20:30* FROSINONE – ATALANTA 198.784**

Sabato 26/08/23 18:31 – 20:30* MONZA – EMPOLI 32.190** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 26/08/23 18:31 – 20:30* ZONA GOL 203.752** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 26/08/23 20:47 – 22:55* VERONA – ROMA 371.040** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 26/08/23 20:45 – 22:46* MILAN – TORINO 345.903**

Sabato 26/08/23 20:45 – 22:55* ZONA GOL 151.230** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 27/08/23 18:35 – 20:37* FIORENTINA – LECCE 139.214** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 27/08/23 18:31 – 20:26* JUVENTUS – BOLOGNA 897.474** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 27/08/23 18:31 – 20:37* ZONA GOL 175.715** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 27/08/23 20:45 – 22:47* LAZIO – GENOA 166.613**

Domenica 27/08/23 20:46 – 22:45* NAPOLI – SASSUOLO 482.279** ESCLUSIVA DAZN

Domencia 27/08/23 20:45 – 22:47* ZONA GOL 217.009** ESCLUSIVA DAZN

Lunedi 28/08/23 18:31 – 20:28* SALERNITANA– UDINESE 326.154** ESCLUSIVA DAZN

Lunedi 28/08/23 20:45 – 22:38* CAGLIARI – INTER 831.598** ESCLUSIVA DAZN

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device