Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 4a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

DAZN SERIE B DIRETTA - 4a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2023-24.

SABATO 2 SETTEMBRE 2023

ore 18:30 Serie B 4a Giornata: Modena vs Pisa (diretta)

Telecronaca: Giorgio Basile

Allo Stadio Alberto Braglia va in scena una sfida da metà classifica tutta da godere: dopo il testa a testa dello scorso anno, Modena e Pisa si ritrovano sul campo da gioco per una quarta stagione di Serie B da vivere insieme. Dopo i primi incontri in Serie C prima e in B poi, le due squadre sono state lontane per un decennio per poi ritrovarsi tra le fila del campionato cadetto proprio la scorsa stagione. All'andata fu il Pisa a dominare con un sonoro 4-2, al ritorno invece il Modena ebbe la meglio chiudendo la gara con un solo gol arrivato nei minuti iniziali. Come andrà questa volta?



Telecronaca: Alessandro Rimi

Prima la pausa forzata che ha visto il Palermo non scendere in campo alla 2ª giornata, poi la trasferta di Reggio Emilia e ora il ritorno al Barbera per la sfida contro la neopromossa FeralpiSalò. Un match fondamentale per la squadra di Corini che sul prato casalingo cercherà la vittoria per indirizzare al meglio questa prima parte della stagione. Sulla carta il gap tra le due formazioni è ben visibile, ma il campionato cadetto non è mai scontato: come finirà?



Telecronaca: Marco Calabresi

Telecronaca: Federico Marconi

Lo stadio Druso sarà il palcoscenico della sfida tra Sudtirol e Ascoli. I padroni di casa sono stati la sorpresa dell'ultimo campionato e vogliono ripetere l'impresa dello scorso anno che li ha portati a raggiungere i playoff. Gli ospiti puntano nuovamente ad una salvezza tranquilla e cercano punti importanti per evitare da subito il rischio di entrare nella zona calda della classifica.

DOMENICA 3 SETTEMBRE 2023

ore 16:15 Serie B 4a Giornata: Brescia vs Cosenza (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Il Brescia riprende la sua corsa in Serie B là dove tre mesi fa il sogno salvezza si frantumava contro la vittoria a tavolino del Cosenza in seguito ai disordini del Rigamonti. Dopo un'estate infinita, la squadra lombarda è stata riammessa al campionato cadetto nonostante la retrocessione in Serie C, ripescata al posto della Reggina di Filippo Inzaghi. Ora l'obiettivo è dimenticare il passato recente e concentrarsi su una nuova, avvincente stagione di calcio. Dall'altra parte il Cosenza di Fabio Caserta alla ricerca di una vittoria che già manca da due gare. Come finirà?



Telecronaca: Andrea Calogero

Appuntamento al Giovanni Zini di Cremona dove Cremonese e Sampdoria tornano ad affrontarsi dopo aver condiviso lo stesso destino nella passata stagione in Serie A. Entrambe le squadre puntano alla promozione immediata e vogliono conquistare punti negli scontri diretti: chi avrà la meglio?



Telecronaca: Alessandro Rimi

Ternana e Bari tornano a sfidarsi a più di 2 anni di distanza dall'ultimo incrocio in Lega Pro. Chi avrà la meglio al Liberati?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Dopo un'estate ricca di incertezza, il Consiglio di Stato ha ufficializzato la promozione del Lecco in Serie B. Così, 74 giorni dopo la finale playoff vinta contro il Foggia, i blucelesti si preparano all'esordio in quel campionato cadetto che manca da ben 51 anni. Sul campo neutro dell’Euganeo di Padova le aquile sfideranno il Catanzaro, sorpresa di queste prime settimane: i calabresi sono ancora imbattuti e vincendo contro lo Spezia per 3 a 0 si sono accomodati alle spalle del Parma capolista. Come andrà l'esordio dei lombardi?



Telecronaca: Marco Calabresi

Allo stadio Piercesare Tombolato va in scena il posticipo serale della quarta giornata di Serie B tra Cittadella e Venezia. Nella passata stagione entrambe le partite terminarono 1-1: finirà nuovamente in pareggio?

