Ascolti 3a Giornata Serie A 2023/24 su DAZN supera i 4,7 milioni. In testa Roma - Milan

La terza giornata della Serie A 2023/24 in onda su DAZN, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience supera i 4,7 milioni (4.735.411) se si aggiunge alla rilevazione delle 10 partite in singola anche le 4 puntate di Zona Gol in onda in contemporanea ai match in parallelo con telecronache dedicate e collegamenti video dai vari stadi.

La partita più vista dell'intero weekend è stata ROMA vs. MILAN, con il racconto di Pierluigi Pardo ed Emanuele Giaccherini che ha coinvolto 1.353.979 spettatori. Altre partite che hanno attratto un grande pubblico sono NAPOLI vs. LAZIO (con Stefano Borghi e Riccardo Montolivo) e INTER vs. FIORENTINA (Riccardo Mancini e Dario Marcolin) con 890.238 e 820.730 spettatori rispettivamente. Le trasmissioni di ZONA GOL hanno avuto un pubblico considerevole, con 163.050 spettatori durante il sabato pomeriggio e 117.657 spettatori durante la domenica pomeriggio. Le partite serali hanno, come prevedibile, attirato più spettatori rispetto a quelle pomeridiane.

Il prossimo turno si svolgerà nel weekend del 16/17 Settembre dopo la pausa per le Nazionali. La sfida di cartello sarà il Derby di Milano: le due squadre si presentano in un ottimo stato di forma e a punteggio pieno e la sfida si terrà sabato 16 alle ore 18.00. Altra sfida interessante sarà Juventus-Lazio sabato 16 alle ore 15.00.

Gli ascolti Dazn sono tutti di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi e comprendono quindi i tv nelle seconde case; fanno eccezione gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat distribuiti da Sky e da TivùSat che sono di origine campionaria (SuperPanel) e escludono i tv nelle seconde case

Venerdi 01/09/23 18:31 – 20:30 SASSUOLO – VERONA 221.924** ESCLUSIVA DAZN

Venerdi 01/09/23 20:46 – 22:45 ROMA – MILAN 1.353.979** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 02/09/23 18:31 – 20:29 BOLOGNA – CAGLIARI 78.368**

Sabato 02/09/23 18:32 – 20:27 UDINESE – FROSINONE 76.059** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 02/09/23 18:31 – 20:29 ZONA GOL 163.050** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 02/09/23 20:46 – 22:38 ATALANTA – MONZA 30.651**

Sabato 02/09/23 20:46 – 22:45 NAPOLI – LAZIO 890.238** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 02/09/23 20:46 – 22:45 ZONA GOL 144.885** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 03/09/23 18:31 – 20:30 INTER – FIORENTINA 820.730** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 03/09/23 18:32 – 20:32 TORINO – GENOA 77.766** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 03/09/23 18:31 – 20:32 ZONA GOL 117.657** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 03/09/23 20:47 – 22:43 EMPOLI – JUVENTUS 573.018**

Domenica 03/09/23 20:47 – 22:50 LECCE – SALERNITANA 74.766** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 03/09/23 20:47 – 22:50 ZONA GOL 112.320** ESCLUSIVA DAZN

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device