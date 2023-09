Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 5a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Anche la Serie BKT è su DAZN! Sia in diretta streaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo.

DAZN SERIE B DIRETTA - 5a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

VENERDI 15 SETTEMBRE 2023

ore 20:30 Serie B 5a Giornata: Venezia vs Spezia (diretta)

Telecronaca: Andrea Calogero

Trasferta in laguna nell'anticipo di Serie B per lo Spezia di Alvini, chiamato ad un cambio di marcia dopo aver ottenuto un solo punto nelle prime tre partite giocate. Ad ospitarli al Penzo c'è il Venezia, che ha terminato in crescendo la scorsa stagione e sta proseguendo su quei ritmi anche in questo campionato.

SABATO 16 SETTEMBRE 2023

ore 13:45 Serie B 5a Giornata: Zona Serie B (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Non perderti tutti i gol e le azioni salienti delle partite della terza giornata di Serie B che si giocano in contemporanea su DAZN!



Telecronaca: Edoardo Testoni

Appuntamento al Del Duca dove l'Ascoli attende il Palermo di Eugenio Corini. Nonostante la partita, in meno i siciliani si trovano attualmente in zona playoff e puntano a restarci per tutta la stagione.



Telecronaca: Alessandro Rimi

Allo stadio Marulla di Cosenza i padroni di casa cercano di rialzarsi dopo le due sconfitte prima della sosta, subite contro Brescia e Modena. In Calabria arriva il Südtirol che in questo avvio di campionato è ancora imbattuto ed è reduce da due vittorie consecutive contro Ascoli e FeralpiSalò. L'anno scorso entrambe le sfide si conclusero in pareggio. Chi sbloccherà la casella delle vittorie nel testa a testa?



Telecronaca: Marco Calabresi

Allo stadio Garilli di Piacenza, la casa della FeralpiSalò per questa stagione, si torna in campo per la quinta giornata di campionato. L'impatto dei padroni di casa con la Serie B non è stato dei migliori infatti nelle prime giornate sono arrivate quattro sconfitte ma i precedenti con il Modena non sono favorevoli. In Serie C nel 2020/21 gli emiliani espugnarono il campo della Feralpi e conquistarono un punto al Braglia.



Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Derby lombardo tra Lecco e Brescia che però si disputa all'Euganeo di Padova, casa dei blucelesti almeno per questo girone di andata. L'esordio in Serie B per la squadra di capitan Giudici è stato amaro, vista la sconfitta di misura contro il Catanzaro. Situazione differente per il Brescia che, grazie a Bjarnason, si è preso la rivincita contro il Cosenza e ora vuole trovare la seconda vittoria consecutiva.



Telecronaca: Riccardo Mancini

​L'esordio al Ferraris contro la Samp aveva infuso ottime sensazioni nella squadra di Aquilani, tuttavia nelle successive due gare è sempre uscita con zero punti. L'Arena Garibaldi di Pisa ospita il Bari che nell'unica trasferta disputata è riuscita ad espugnare il campo della Cremonese. Lo scorso aprile, mese a cui risale l'ultimo precedente tra Pisa e Bari, terminò 2-1 in favore dei pugliesi grazie alle reti di Sebastiano Esposito e Antenucci.



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Reggiana e Cremonese chiudono il sabato di B. La squadra allenata da Alessandro Nesta insegue ancora la prima vittoria in campionato ma il pareggio contro il Parma nell'ultima giornata può infondere fiducia ai granata. I grigiorossi sono partiti a rilento e hanno collezionato solo 5 punti nelle prime 4 uscite: per poter competere per la promozione in A serve un cambio di marcia.

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2023

ore 16:15 Serie B 5a Giornata: Como vs Ternana (diretta)

Telecronaca: Alessandro Iori

Al Sinigaglia il Como di Longo ospita la Ternana di Lucarelli, reduce da tre sconfitte consecutive prima della sosta dedicata agli impegni delle nazionali. Il Como ha invece ottenuto il primo successo stagionale proprio prima della pausa, a La Spezia. Avrà fatto bene la sosta ai rossoverdi, oppure sarà il Como a prevalere nella sfida in riva al lago?



Telecronaca: Dario Mastroianni

Tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro giornate di campionato appaiano Catanzaro e Parma in vetta alla classifica. Dopo neanche un mese di campionato c'è già un primo testa a testa tra la formazione giallorossa e quella crociata. Riuscirà il Parma a imporsi allo stadio Ceravolo di Catanzaro, o prevarrà la squadra di casa?

LUNEDI 18 SETTEMBRE 2023

ore 20:30 Serie B 5a Giornata: Sampdoria vs Ternana (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

La ricerca della prima vittoria a Marassi in campionato è ancora in corso per la Sampdoria di Andrea Pirlo, che ha la chance di poter cogliere i 3 punti nel posticipo della quinta giornata di Serie B. A Genova arriva infatti la Cittadella, che ha ottenuto 3 punti in più rispetto ai blucerchiati in queste prime gare. Riuscirà la Samp a vincere e appaiare la formazione granata in classifica?

