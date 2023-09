Ascolti 5a Giornata Serie A 2023/24 DAZN supera i 5,5 milioni con Juventus, Milan, Napoli e Roma

La quinta giornata della Serie A 2023/24 in onda su DAZN, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience supera i 5,5 milioni (5.544.826) se si aggiunge alla rilevazione delle 10 partite in singola anche la puntata di Zona Gol in onda in contemporanea ai match in parallelo con telecronache dedicate e collegamenti video dai vari stadi.

La partita più vista dell'intero weekend è stata SASSUOLO vs JUVENTUS, con il racconto di Stefano Borghi e Massimo Ambrosini che ha coinvolto 990.106 spettatori. Altre partite che hanno attratto un grande pubblico sono MILAN vs HELLAS VERONA (con Pierluigi Pardo e Massimo Gobbi), TORINO vs ROMA (Edoardo Testoni e Alessandro Budel) e BOLOGNA-NAPOLI (Ricky Buscaglia e Marco Parolo) con 911.819, 889.752, 816.876 spettatori rispettivamente.

La prossima giornata si disputerà nella settimana in corso e sarà un turno infrasettimanale. Si apre martedì 26 con la Juventus alla ricerca di riscatto in casa contro la sorpresa Lecce; mercoledì 27 alle 18.30 il Milan a Cagliari cerca di agganciare la vetta mentre alle 20.45 l’Inter sfida in casa il Sassuolo. Nel prossimo weekend di gara si sfideranno invece Milan e Lazio sabato alle 18.00 e Atalanta e Juventus domenica 1 Ottobre alle 20.45

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat (Zona Dazn) distribuiti da Sky e da TivùSat che sono di origine campionaria (SuperPanel).

Venerdì 22/09/23 18:31 – 20:29* SALERNITANA – FROSINONE 263.425** ESCLUSIVA DAZN

Venerdì 22/09/23 20:46 – 22:42* LECCE – GENOA 234.402**

Sabato 23/09/23 15:29 – 17:25* MILAN – VERONA 911.819** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 23/09/23 18:03 – 20:00* SASSUOLO – JUVENTUS 990.106** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 23/09/23 20:46 – 22:39* LAZIO – MONZA 382.724**

Domenica 24/09/23 12:31 – 14:21* EMPOLI – INTER 568.400**

Domenica 24/09/23 15:01 – 16:54* ATALANTA – CAGLIARI 152.077** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 24/09/23 15:01 – 16:57* UDINESE – FIORENTINA 109.684** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 24/09/23 15:01 – 16:57* ZONA GOL 225.561** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 24/09/23 18:02 – 19:59* BOLOGNA – NAPOLI 816.876** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 24/09/23 20:46 – 22:41* TORINO – ROMA 889.752** ESCLUSIVA DAZN

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device