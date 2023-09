Ascolti 4a Giornata Serie A 2023/24 su DAZN, il Derby Inter - Milan supera 1,6 milioni

La quarta giornata della Serie A 2023/24 in onda su DAZN, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience supera i 5,4 milioni (5.471.384) se si aggiunge alla rilevazione delle 10 partite in singola anche la puntata di Zona Gol in onda in contemporanea ai match in parallelo con telecronache dedicate e collegamenti video dai vari stadi.

L'atteso Derby di Milano Inter-Milan (con la telecronaca a tre voci di Pierluigi Pardo, Massimo Ambrosini e Andrea Stramaccioni) chiude superando 1,6 milioni di audience (1.623.051) e diventa il match più visto da inizio stagione. Anche Juventus-Lazio disputata sabato 16 alle ore 15.00 (raccontata da Stefano Borghi e Riccardo Montolivo) supera il milione (1.058.974) e diventa il terzo match per audience.

La prossima giornata vedrà sabato 23 Settembre alle ore 15.00 Milan-Hellas Verona, con i padroni di casa alla ricerca di riscatto, per proseguire alle 18.00 con Sassuolo-Juventus, con gli ospiti che cercano di raggiungere la vetta. Domenica 24 il fanalino di coda Empoli affronta l’Inter capolista alle 12.30.

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat (Zona Dazn) distribuiti da Sky e da TivùSat che sono di origine campionaria (SuperPanel).

Sabato 16/09/23 15:01 – 16:58* JUVENTUS – LAZIO 1.058.974** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 16/09/23 18:00 – 19:53* INTER – MILAN 1.623.051** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 16/09/23 20:46 – 22:41* GENOA – NAPOLI 541.723**

Domenica 17/09/23 12:31 – 14:30* CAGLIARI – UDINESE 227.608**

Domenica 17/09/23 15:00 – 17:02* FROSINONE – SASSUOLO 64.917** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 17/09/23 15:01 – 17:01* MONZA – LECCE 99.688** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 17/09/23 15:00 – 17:02* ZONA GOL 213.205** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 17/09/23 18:00 – 20:00* FIORENTINA –ATALANTA 535.804** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 17/09/23 20:46 – 22:38* ROMA – EMPOLI 624.583** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 18/09/23 18:32 – 20:29* SALERNITANA – TORINO 250.459** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 18/09/23 20:45 – 22:43* VERONA – BOLOGNA 231.372**

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device