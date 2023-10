Offerta ZONA DAZN, 2 mesi di visione su Sky e Tivùsat a soli €1 al mese!

DAZN ha lanciato un'offerta straordinaria per l'opzione ZONA DAZN. Questo canale, disponibile su satellite attraverso Sky e Tivùsat, consente all’utente di accedere ad un canale lineare su piattaforma satellitare o digitale terrestre, fruendo così degli eventi sportivi o di intrattenimento che saranno trasmessi sul Canale ZONA DAZN tra cui le 7 partite di Serie A TIM in esclusiva ogni settimana, contenuti originali DAZN e molto altro.

Secondo quanto dichiarato da DAZN, questa promozione è valida dal 4 ottobre 2023 e sarà disponibile solo fino all'11 Ottobre. La Promozione permette di sottoscrivere, fino all'11 ottobre 2023, l’opzione ZONA DAZN al prezzo scontato di €1 al mese per i primi 2 mesi, invece di €7,5 al mese. Alla scadenza dei primi 2 mesi a prezzo scontato, l’opzione ZONA DAZN proseguirà a €7,5 al mese, salvo il diritto da parte del cliente di recedere secondo le "Limitazioni e Condizioni di Utilizzo del Canale ZONA DAZN", Non è prevista la restituzione degli sconti fruiti in caso di recesso dall’opzione ZONA DAZN durante il periodo promozionato.

L’opzione ZONA DAZN può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus”, purché siano clienti Sky con Sky Q o My Sky e abbonamento TV attivo oppure utenti tivùsat con dispositivo abilitato a ZONA DAZN e smartcard inserita e attiva. La Promozione non è sottoscrivibile da clienti DAZN con l’opzione ZONA DAZN già attiva.

L’opzione ZONA DAZN può essere attivata dagli utenti tivùsat dalla pagina dedicata www.dazn.com/tivusat, oppure dall’area personale dei clienti DAZN “Il mio Account”, alla pagina www.dazn.com/myaccount/moreondazn/channels. I clienti Sky potranno invece attivare la promozione dalla pagina dedicata www.dazn.com/sky, oppure dall’area personale dei clienti DAZN “Il mio Account”, alla pagina www.dazn.com/myaccount/moreondazn/channels.