Ascolti 9a Giornata Serie A 2023/24 DAZN, record stagionale con Milan-Juventus

La nona giornata della Serie A 2023/24 in onda nel weekend (dal 21 al 23 Ottobre) su DAZN, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience sfiora i 6,2 milioni (6.176.952) se si aggiunge alla rilevazione delle 10 partite in singola anche la puntata di Zona Gol in onda in contemporanea ai match in parallelo con telecronache dedicate e collegamenti video dai vari stadi.

Record stagionale di ascolti i grazie ai quasi 2 milioni di ascolto (1.980.410) realizzati da Milan-Juventus domenica sera alle 20.45, che con la telecronaca di Pierluigi Pardo ed Andrea Stramaccioni diventa il match più visto da inizio stagione. Lo scorso anno sulla piattaforma Ott, la stessa sfida aveva conquistato 1.6 milioni di appassionati. Superato il milione (1.016.068) in piattaforma anche per la sfida raccontata da Stefano Borghi e Dario Marcolin all'ombra della Mole, che ha visto la vittoria sabato pomeriggio dell'Inter sul Torino.

La prossima giornata sarà la prima di quest’anno senza alcuna partita in contemporanea e presenta due match di rilievo in esclusiva su DAZN: domenica alle 18 l'Inter capolista ospita la Roma in un buon stato di forma, mentre alle 20.45 avremo Napoli-Milan, uno scontro di alta classifica tra due candidate per la vittoria finale.

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat (Zona Dazn) distribuiti da Sky e da TivùSat che sono di origine campionaria (SuperPanel).

Sabato 21/10/23 15:00 – 16:55* VERONA – NAPOLI 739.016** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 21/10/23 18:00 – 19:56* TORINO – INTER 1.016.068** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 21/10/23 20:45 – 22:40* SASSUOLO – LAZIO 336.050**

Domenica 22/10/23 12:31 – 14:33* ROMA – MONZA 500.072**

Domenica 22/10/23 15:00 – 16:54* BOLOGNA – FROSINONE 108.675** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 22/10/23 15:01 – 17:00* SALERNITANA – CAGLIARI 167.067** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 22/10/23 15:00 – 17:00* ZONA GOL 197.410** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 22/10/23 18:00 – 19:53* ATALANTA – GENOA 486.801** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 22/10/23 20:45 – 22:42* MILAN – JUVENTUS 1.980.410** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 23/10/23 18:31 – 20:26* UDINESE– LECCE 260.010** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 23/10/23 20:49 – 22:49* FIORENTINA – EMPOLI 385.373**

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device