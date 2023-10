Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 11a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Anche la Serie BKT è su DAZN! Sia in diretta streaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo.

Il prossimo fine settimana promette di regalarci emozioni calcistiche straordinarie. Venerdì 27 ottobre 2023, alle 20:30, la Serie B inizia con la 11a giornata, presentando il confronto tra Cittadella e Cremonese, con la telecronaca di Riccardo Mancini. È interessante notare che queste due squadre si affronteranno nuovamente nella settimana successiva nel secondo turno di Coppa Italia, sollevando la domanda se ci saranno rotazioni nella formazione di una delle due squadre.

Sabato 28 ottobre 2023, alle 14:00, l'attenzione si sposta su Como vs. Catanzaro, con Edoardo Testoni alla telecronaca. L'avvio di Como e Catanzaro in campionato fa ben sperare per una possibile qualificazione ai playoff alla fine della stagione. Allo stadio Sinigaglia, ci attende uno scontro spettacolare tra due squadre considerate "outsider" del campionato cadetto. Nello stesso orario, avremo FeralpiSalò vs. Reggiana, con la telecronaca di Giorgio Basile. Queste due squadre si affrontano nuovamente dopo aver condiviso la promozione nella scorsa stagione di LegaPro. L'ultima sfida tra loro allo stadio Lino Turina si concluse con una vittoria per 3-1 dei padroni di casa nella gara di Supercoppa Serie C, e ora entrambe cercano tre punti vitali per la salvezza. Sempre alle 14:00, lo Spezia ospita il Cosenza con la telecronaca di Marco Calabresi. Dopo i lavori di ammodernamento, le partite casalinghe dello Spezia tornano a disputarsi allo stadio Picco ospitando un Cosenza che ha avuto un inizio di stagione promettente. Contemporaneamente, il Südtirol di Bisoli ospita la Sampdoria al Druso di Bolzano, con la telecronaca di Ricky Buscaglia. La Sampdoria è in cerca di punti per invertire un inizio di stagione difficile. Le premesse per un match spettacolare ed equilibrato sono tutte lì, ma chi porterà a casa i tre punti? Ascoli-Parma si giocherà alle 16:15, con la telecronaca di Dario Mastroianni. Entrambe le squadre cercano una vittoria per scalare la classifica e mettersi in una posizione migliore in campionato.

Nel pomeriggio di domenica 29 ottobre 2023, alle 16:15, al Braglia il Modena di Paolo Bianco ospita la Ternana, nel racconto di Alberto Santi i canarini cercano punti per uscire dalle zone pericolose della classifica. È un match da non perdere. Al Barbera, alle 16:15, Palermo e Lecco si affrontano in una gara ufficiale per la prima volta in oltre 50 anni, con Riccardo Mancini alla telecronaca. Il pubblico del Barbera è pronto a sostenere il Palermo nella sua corsa verso la promozione. Allo stadio Penzo, il Pisa affronta il Venezia, con Lorenzo Del Papa alla telecronaca. Entrambe le squadre sono impegnate nella lotta per la promozione e gli ultimi quattro incontri tra di loro sono finiti in pareggio. L'ultima partita del weekend vede il Brescia ospitare il Bari al Rigamonti, con Dario Mastroianni alla telecronaca. Le tre precedenti sfide dirette tra queste squadre sono tutte terminate con vittoria per i pugliesi. Il Brescia vuole interrompere questa striscia negativa e conquistare un risultato importante davanti ai propri tifosi.

DAZN SERIE B DIRETTA - 11a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2023-24.

VENERDI 27 OTTOBRE 2023

ore 20:30 Serie B 11a Giornata: Cittadella vs Cremonese (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

L'undicesima giornata si apre il venerdì sera, con la sfida al Tombolato tra il Cittadella e la Cremonese. Le due squadre si affronteranno nuovamente durante la settimana nel secondo turno di Coppa Italia: ci sarà del turnover?

SABATO 28 OTTOBRE 2023

ore 14:00 Serie B 11a Giornata: Como vs Catanzaro (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

La partenza in campionato di Como e Catanzaro lascia sicuramente qualche speranza per vedere le due squadre in zona playoff a fine stagione. Al Sinigaglia si gioca una sfida che promette spettacolo, tra due outsider del campionato cadetto: chi avrà la meglio?



Telecronaca: Edoardo Testoni La partenza in campionato di Como e Catanzaro lascia sicuramente qualche speranza per vedere le due squadre in zona playoff a fine stagione. Al Sinigaglia si gioca una sfida che promette spettacolo, tra due outsider del campionato cadetto: chi avrà la meglio? ore 14:00 Serie B 11a Giornata: Feralipisalò vs Reggiana (diretta)

Telecronaca: Giorgio Basile

FeralpiSalò e Reggiana tornano ad affrontarsi dopo aver condiviso la promozione nella passata stagione di LegaPro. L'ultima sfida tra le due squadre si giocò allo stadio Lino Turina e finì 3-1 in favore dei padroni di casa, che intendono ripetersi per conquistare 3 punti importantissimi in chiave salvezza. Come finirà?



Telecronaca: Giorgio Basile FeralpiSalò e Reggiana tornano ad affrontarsi dopo aver condiviso la promozione nella passata stagione di LegaPro. L'ultima sfida tra le due squadre si giocò allo stadio Lino Turina e finì 3-1 in favore dei padroni di casa, che intendono ripetersi per conquistare 3 punti importantissimi in chiave salvezza. Come finirà? ore 14:00 Serie B 11a Giornata: Spezia vs Cosenza (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

Terminati i lavori di ammodernamento dello stadio Picco, le partite casalinghe dello Spezia si tornano a disputare allo stadio Picco della città ligure. In questo turno i padroni di casa ospitano il Cosenza, protagonista fino a questo momento in campionato grazie ad un'ottima partenza: chi avrà la meglio?



Telecronaca: Marco Calabresi Terminati i lavori di ammodernamento dello stadio Picco, le partite casalinghe dello Spezia si tornano a disputare allo stadio Picco della città ligure. In questo turno i padroni di casa ospitano il Cosenza, protagonista fino a questo momento in campionato grazie ad un'ottima partenza: chi avrà la meglio? ore 14:00 Serie B 11a Giornata: Sudtirol vs Sampdoria (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Appuntamento al Druso di Bolzano, dove il Südtirol di Bisoli ospita la Sampdoria, in cerca di punti per dare una svolta ad un campionato iniziato male. Ci sono tutte le premesse per assistere ad una sfida spettacolare ed equilibrata: chi otterrà i 3 punti?



Telecronaca: Ricky Buscaglia Appuntamento al Druso di Bolzano, dove il Südtirol di Bisoli ospita la Sampdoria, in cerca di punti per dare una svolta ad un campionato iniziato male. Ci sono tutte le premesse per assistere ad una sfida spettacolare ed equilibrata: chi otterrà i 3 punti? ore 16:15 Serie B 11a Giornata: Ascoli vs Parma (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Il Parma è di scena allo stadio Del Duca di Ascoli per fronteggiare la formazione bianconera allenata da William Viali. I ducali di Pecchia ambiscono chiaramente alla promozione in Serie A e non vogliono perdere punti per strada in trasferta, dove finora hanno sempre vinto - eccezion fatta per la trasferta a Venezia, in cui è arrivata una sconfitta per 3-2. L'Ascoli riuscirà a minare le certezze del Parma?

DOMENICA 29 OTTOBRE 2023

ore 16:15 Serie B 11a Giornata: Modena vs Ternana (diretta)

Telecronaca: Alberto Santi

Ben 4 partite nella domenica pomeriggio di Serie B. Al Braglia il Modena di Paolo Bianco ospita la Ternana, in cerca di punti per uscire dalle zone scomode della classifica. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Alberto Santi Ben 4 partite nella domenica pomeriggio di Serie B. Al Braglia il Modena di Paolo Bianco ospita la Ternana, in cerca di punti per uscire dalle zone scomode della classifica. Chi avrà la meglio? ore 16:15 Serie B 11a Giornata: Palermo vs Lecco (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Palermo e Lecco non si affrontano in una gara ufficiale da più di 50 anni, più precisamente dalla stagione 1967/68. Al Barbera è prevista una bolgia a spingere i rosanero verso 3 punti, fondamentali per l'obiettivo promozione. Come finirà?



Telecronaca: Riccardo Mancini Palermo e Lecco non si affrontano in una gara ufficiale da più di 50 anni, più precisamente dalla stagione 1967/68. Al Barbera è prevista una bolgia a spingere i rosanero verso 3 punti, fondamentali per l'obiettivo promozione. Come finirà? ore 16:15 Serie B 11a Giornata: Venezia vs Pisa (diretta)

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Trasferta in laguna per il Pisa, che affronta il Venezia di Paolo Vanoli in piena zona playoff e con il grande obiettivo promozione. Gli ultimi 4 incroci tra le due squadre sono sempre finiti in pareggio: come finirà questa volta la partita al Penzo?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa Trasferta in laguna per il Pisa, che affronta il Venezia di Paolo Vanoli in piena zona playoff e con il grande obiettivo promozione. Gli ultimi 4 incroci tra le due squadre sono sempre finiti in pareggio: come finirà questa volta la partita al Penzo? ore 16:15 Serie B 11a Giornata: Brescia vs Bari (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Gli ultimi 3 scontri diretti tra Brescia e Bari sono tutti terminati con una vittoria da parte dei pugliesi. Al Rigamonti la squadra di Daniele Gastaldello vuole interrompere la striscia negativa, conquistando un successo pesante per la classifica davanti ai propri tifosi: ci riusciranno?

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog