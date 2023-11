Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 12a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Anche la Serie BKT è su DAZN! Sia in diretta streaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo.

Sabato 4 novembre 2023, alle 14:00, la giornata inizia con il match tra il Bari e l'Ascoli, che si svolgerà al San Nicola. La telecronaca sarà curata da Riccardo Mancini. Questa partita mette in palio 3 punti cruciali per il campionato, considerando il difficile inizio stagionale dei padroni di casa. Nello stesso orario, il Catanzaro di Vincenzo Vivarini ospiterà il Modena presso lo stadio Nicola Ceravolo. Il telecronista per questa partita sarà Edoardo Testoni. Entrambe le squadre cercano di mantenere il loro trend positivo in questa fase di campionato. Ancora alle 14:00, il Cosenza farà ritorno al Marulla dopo due trasferte consecutive in terra ligure, affrontando la Feralpisalò. La telecronaca per questa sfida sarà curata da Marco Calabresi. Il Cosenza cerca di ottenere punti importanti contro questa neopromossa, che ha recentemente cambiato allenatore.

Nella medesima finestra oraria, il Pisa sfiderà il Como all'Arena Garibaldi. La telecronaca sarà gestita da Andrea Calogero. Entrambe le squadre cercano il successo, con il Pisa che vuole tornare alla vittoria in casa e il Como che cerca il successo in trasferta. Sempre alle 14:00, la Ternana ospiterà il Venezia al Liberati. La telecronaca per questa partita sarà curata da Alberto Santi. Entrambe le squadre cercano di migliorare le loro prestazioni, rendendo questa partita cruciale per entrambe. Infine, alle 14:00, il Cittadella accoglierà il Brescia al Tombolato. Lorenzo Del Papa sarà il telecronista per questa partita. Il Cittadella cerca di mantenere la sua striscia positiva in casa, mentre il Brescia cerca di invertire la tendenza negativa in questo stadio. La giornata di sabato si concluderà alle 16:15 con la partita tra la Sampdoria e il Palermo a Marassi, con la telecronaca curata da Ricky Buscaglia. Entrambe le squadre sono guidate da ex registi e cercano di ottenere risultati positivi, nonostante le loro posizioni in classifica siano molto diverse.

Domenica 5 novembre 2023, alle 16:15, la sfida tra la Cremonese e lo Spezia allo Zini, con la telecronaca a cura di Gabriele Giustiniani. Questa partita è di particolare interesse poiché Cremonese e Spezia hanno condiviso la retrocessione nella passata stagione. Oggi si contendono 3 punti fondamentali per la classifica, ma chi riuscirà ad ottenerli? Nello stesso orario, al Tardini, avremo il confronto tra il Parma e il Südtirol, con Dario Mastroianni nei panni del telecronista. C'è grande attesa per questa partita poiché il Parma ha iniziato la stagione in modo impressionante e vuole mantenere il ritmo. Contro di loro c'è una squadra del Südtirol capace di mettere in difficoltà ogni avversario della Serie B. Come si concluderà questa sfida? Infine, al Mapei Stadium, le neopromosse Reggiana e Lecco si sfideranno, con la telecronaca affidata a Ricky Buscaglia. Entrambe le squadre cercano una salvezza tranquilla, ma il grande equilibrio del campionato rende questo obiettivo più complesso. Chi riuscirà a ottenere i 3 punti in questa sfida?

DAZN SERIE B DIRETTA - 12a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2023-24.

SABATO 4 NOVEMBRE 2023

ore 14:00 Serie B 12a Giornata: Bari vs Ascoli (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Appuntamento al San Nicola, dove il Bari ospita l'Ascoli in un match che mette in palio 3 punti pesanti per il campionato. Sicuramente la partenza stagionale dei padroni di casa non è stata quella che tutti si aspettavano: riusciranno a risalire la classifica?



Telecronaca: Edoardo Testoni

Allo stadio Nicola Ceravolo, il Catanzaro di Vincenzo Vivarini ospita il Modena nella dodicesima giornata di Serie B. I padroni di casa rappresentano la vera sorpresa di questa prima parte di stagione, riusciranno a mantenere questo trend?



Telecronaca: Marco Calabresi

Il Cosenza torna al Marulla dopo due trasferte consecutive in terra ligure, prima contro la Samp e poi a La Spezia. L'ultima sfida tra le mura casalinghe aveva visto trionfare gli uomini di Caserta 3-0 contro il Lecco e l'avversaria di questo turno, la Feralpisalò, è un'altra neopromossa con cui puntare al successo. La squadra lombarda, che ha da poco cambiato il suo allenatore, riuscirà a conquistare dei punti utili per la salvezza?



Telecronaca: Andrea Calogero

Il Como di Longo è di scena all'Arena Garibaldi di Pisa per sfidare la formazione nerazzurra allenata da Alberto Aquilani. I toscani, reduci dalla trasferta a Venezia della scorsa settimana, vogliono tornare alla vittoria in casa dopo la sconfitta inattesa contro il Lecco, nel recupero della prima giornata. Il Como vuole invece ritrovare il successo in trasferta, che manca dal 24 settembre.



Telecronaca: Alberto Santi

Ternana ospita al Liberati il Venezia di Paolo Vanoli che nell'ultima trasferta è caduta nella prima sconfitta stagionale lontano dal Penzo. I rossoverdi, guidati da Lucarelli, sono reduci da una vittoria, tre sconfitte e due pareggi nelle gare interne disputare fino ad ora in campionato. L'anno scorso su questo campo gli arancioneroverdi vinsero 4-1 con anche un rigore sbagliato da Joel Pohjanpalo. Come andrà a finire quest'anno?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Il Tombolato accoglie per la seconda settimana consecutiva il suo Cittadella che dopo la Cremonese ospita un'altra squadra lombarda, il Brescia. Negli ultimi cinque precedenti disputati in terra veneta sono arrivate 3 vittorie per i padroni di casa e due pareggi. I biancazzurri non vincono in questo stadio dal settembre 2016 e non ci segnano invece da ben 4 gare. Riusciranno gli uomini di Gastaldello a interrompere questa striscia negativa?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

A Marassi la Sampdoria di Andrea Pirlo ospita il Palermo di Eugenio Corini. Due ex registi alla guida di due squadre che ambiscono a tornare il prima possibile in Serie A, sebbene la classifica delle due sia quasi opposta. I blucerchiati infatti stanno provando a risalire la classifica dopo un inizio molto difficile e la penalizzazione, mentre il Palermo vuole rimanere in piena corsa per la promozione diretta. Come finirà allo stadio Ferraris?

DOMENICA 5 NOVEMBRE 2023

ore 16:15 Serie B 12a Giornata: Cremonese vs Spezia (diretta)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Cremonese e Spezia hanno condiviso la retrocessione nella passata stagione. Oggi si incontrano allo Zini per una sfida che mette in palio 3 punti fondamentali per la classifica: chi riuscirà ad ottenerli?



Telecronaca: Dario Mastroianni

Grande attesa al Tardini per la sfida tra Parma e Südtirol. I padroni di casa hanno iniziato alla grande in campionato e intendono continuare a questo ritmo, contro di loro arriva la squadra di Bisoli, capace di mettere in difficoltà ogni formazione della serie cadetta. Come finirà?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Al Mapei Stadium si affrontano le neopromosse Reggiana e Lecco. Entrambe le squadre puntano ad una salvezza tranquilla ma il grande equilibrio del campionato rende più complicato questo obiettivo: chi riuscirà ad ottenere i 3 punti?

