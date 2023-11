Ascolti 11a Giornata Serie A 2023/24 DAZN, nuovo record stagionale (6,7 Milioni)

L'undicesima giornata della Serie A 2023/24 in onda nel weekend (dal 3 al 6 Novembre) su DAZN, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience sfiora i 6,7 milioni (6.699.438) in una giornata che ha visto giocarsi tutte le 10 partite ad orari differiti.

Nuovo record stagionale di ascolti: raggiunge quota 6,7 milioni di ascoltatori grazie ai risultati realizzati dai due match di rilievo della giornata: Fiorentina-Juventus (telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini) domenica alle 20.45 con 1,6 milioni e Atalanta-Inter (telecronaca di Stefano Borghi e Andrea Stramaccioni) sabato alle 18.00 che ha superato 1,2 milioni.

La prossima giornata in esclusiva su DAZN vedrà domenica 12 novembre alle 18.00 il Derby di Roma; successivamente alle 20.45 la capolista Inter cercherà di mantenere la vetta in casa contro la rivelazione Frosinone, mentre nella giornata di sabato alle 18.00 la Juventus affronterà in casa il Cagliari, con l’obiettivo di trascorrere una notte in testa alla classifica.



Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat (Zona Dazn) distribuiti da Sky e da TivùSat che sono di origine campionaria (SuperPanel).

Venerdì 03/11/23 20:46 – 22:40 BOLOGNA – LAZIO 422.539**

Sabato 04/11/23 15:00 – 16:52 SALERNITANA– NAPOLI 795.594** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 04/11/23 18:01 – 19:59 ATALANTA– INTER 1.226.499** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 04/11/23 20:47 – 22:44 MILAN – UDINESE 729.307**

Domenica 05/11/23 12:31 – 14:26 VERONA – MONZA 172.597**

Domenica 05/11/23 15:01 – 16:56 CAGLIARI – GENOA 395.469** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 05/11/23 18:01 – 19:59 ROMA– LECCE 848.054** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 05/11/23 20:49 – 22:46 FIORENTINA– JUVENTUS 1.582.909** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 06/11/23 18:31 – 20:25 FROSINONE– EMPOLI 216.019** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 06/11/23 20:46 – 22:43 TORINO– SASSUOLO 310.451** ESCLUSIVA DAZN

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device