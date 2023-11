Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 13a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Anche la Serie BKT è su DAZN! Sia in diretta streaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo.

Venerdì 10 novembre 2023, alle 20:30, si terrà il match della Serie B, 13a giornata, tra Venezia e Catanzaro, con la telecronaca di Dario Mastroianni. L'incontro promette emozioni, essendo uno scontro diretto tra due squadre che cercano di mantenersi in posizioni di rilievo, con l'obiettivo di seguire da vicino il Parma capolista.

Sabato 11 novembre 2023, alle 14:00, sono in programma diversi incontri. L'Ascoli di William Viali affronterà il Como di Moreno Longo al Del Duca, con la telecronaca di Andrea Calogero. Gli scontri diretti precedenti sono terminati in parità, rendendo la sfida ancora più intrigante. Nello stesso orario, al San Vito, il Cosenza giocherà contro la Reggiana, con la telecronaca di Marco Calabresi. Entrambe le squadre mirano alla salvezza, rendendo la partita cruciale in un campionato altamente competitivo. Sempre alle 14:00, il Feralpisalò sfiderà il Bari, con la telecronaca di Edoardo Testoni. La passata stagione ha visto gli altoatesini ottenere la loro prima storica vittoria in Serie BKT contro i toscani, e ora si preparano a una nuova sfida. Anche il Sudtirol sarà in campo alle 14:00, affrontando il Pisa con la telecronaca di Federico Zanon. La partita al Druso sarà un'altra occasione per le due squadre di confrontarsi, cercando di ottenere un risultato positivo. Alle 16:15, il Modena ospiterà la Sampdoria al Braglia, con la telecronaca di Ricky Buscaglia. Con un divario di 11 punti tra le due squadre, l'esito del match potrebbe influenzare la classifica.

Domenica 12 novembre 2023, alle 16:15, il Lecco riceverà il Parma capolista, con la telecronaca di Alberto Santi. Nonostante il Parma sia favorito, il Lecco cercherà di dimostrare il proprio valore. Nello stesso orario, il Palermo affronterà il Cittadella al Barbera, con la telecronaca di Riccardo Mancini. Dopo una frenata contro la Sampdoria, il Palermo cercherà di riscattarsi davanti ai propri tifosi. Sempre alle 16:15, lo Spezia sfiderà la Ternana al Picco, con la telecronaca di Giorgio Basile. La partita assume un'importanza fondamentale, dato il breve distacco di soli 2 punti tra le due squadre. Infine, il Brescia affronterà la Cremonese nella tredicesima giornata di campionato, con la telecronaca di Alessandro Iori. La Cremonese cercherà di ottenere un risultato positivo in trasferta al Rigamonti.

VENERDI 10 NOVEMBRE 2023

ore 20:30 Serie B 13a Giornata: Venezia vs Catanzaro (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Subito uno scontro diretto ad aprire la tredicesima giornata di Serie B: è la sfida ad alta quota tra i lagunari e l'aquila del Sud, focalizzati sul tenere alta la guardia per poter continuare a viaggiare a pochi punti dal Parma capolista.

SABATO 11 NOVEMBRE 2023

ore 14:00 Serie B 13a Giornata: Ascoli vs Como (diretta)

Telecronaca: Andrea Calogero

Al Del Duca va in scena il match tra l'Ascoli di William Viali e il Como di Moreno Longo. Gli ultimi 3 scontri diretti sono sempre finiti in parità: la spunterà qualcuno questa volta?



Telecronaca: Marco Calabresi

Come al solito il campionato di B si dimostra molto equilibrato, con tante squadre in pochi punti. Al San Vito si gioca la sfida tra il Cosenza e la Reggiana, entrambe con l'obiettivo fondamentale della salvezza ma con il diritto di poter sognare più in grande.



Telecronaca: Edaordo Testoni

Nello scorso anno è valsa la prima storica vittoria in Serie BKT per gli altoatesini, che hanno battuto in rimonta i toscani. Doppietta su rigore di Rover, inutile il gol iniziale di Ionita.



Telecronaca: Federico Zanon

Nello scorso anno è valsa la prima storica vittoria in Serie BKT per gli altoatesini, che hanno battuto in rimonta i toscani. Doppietta su rigore di Rover, inutile il gol iniziale di Ionita. Come finirà stavolta la partita al Druso?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Appuntamento al Braglia dove il Modena ospita la Sampdoria di Pirlo. Sono ben 11 i punti che separano le due squadre: cambierà il gap al termine del match?

DOMENICA 12 NOVEMBRE 2023

ore 16:15 Serie B 13a Giornata: Lecco vs Parma (diretta)

Telecronaca: Alberto Santi

Il Parma capolista fa visita al Lecco nella tredicesima giornata. La squadra di Pecchia parte ovviamente da favorita dopo le ultime prestazioni: rispetteranno le attese?



Telecronaca: Riccardo Mancini

Dopo la frenata al Marassi contro la Sampdoria, il Palermo riparte dai suoi tifosi al Barbera. In questo turno i rosanero attendono il Cittadella per una sfida aperta ad ogni risultato



Telecronaca: Giorgio Basile

Al Picco va in scena una sfida che ha tutto il sapore di uno scontro salvezza. Solo 2 punti separano lo Spezia dalla Ternana: chi sarà decisivo?



Telecronaca: Alessandro Iori

Trasferta al Rigamonti per la Cremonese, che affronta il Brescia nella tredicesima giornata di campionato.

