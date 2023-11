Ascolti 12a Giornata Serie A 2023/24 DAZN, quarto turno consecutivo superiore ai 6 milioni

La dodicesima giornata della Serie A 2023/24 in onda nel weekend (dal 3 al 6 Novembre) su DAZN, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience è il quarto turno consecutivo che fa registrare ascolti superiori ai 6 milioni di audience, chiudendo a 6.064.486 individui.

Tre i match di giornata che hanno superato il milione: Lazio-Roma alle 18.00 di domenica con il racconto di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini raggiunge 1,3 milioni, Inter-Frosinone domenica sera narrata da Ricky Buscaglia e Marco Parolo sfiora 1,1 milioni e infine Juventus-Cagliari sabato alle 18.00 con Stefano Borghi e Dario Marcolin supera il milione.

La prossima giornata, che si disputerà dopo la sosta per le Nazionali, vedrà nella giornata di domenica 26 Novembre, IN ESCLUSIVA SU DAZN l’atteso Derby d’Italia Juventus-Inter, sfida valida per la testa della classifica. Nella giornata di sabato alle ore 18.00 l’Atalanta ospita il Napoli per un piazzamento Champions, mentre alle 20.45 il Milan ospita una sorprendente Fiorentina.

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat (Zona Dazn) distribuiti da Sky e da TivùSat che sono di origine campionaria (SuperPanel).

VEN 10/11/23 18:30 – 20:21 SASSUOLO – SALERNITANA 285.916** ESCLUSIVA DAZN

VEN 10/11/23 20:45 – 22:38 GENOA – VERONA 210.939**

SAB 11/11/23 15:00 – 16:59 LECCE – MILAN 824.310** ESCLUSIVA DAZN

SAB 11/11/23 18:00 – 19:53 JUVENTUS – CAGLIARI 1.040.484** ESCLUSIVA DAZN

SAB 11/11/23 20:46 – 22:40 MONZA – TORINO 216.993**

DOM 12/11/23 12:34 – 14:28 NAPOLI – EMPOLI 523.554**

DOM 12/11/23 15:02 – 17:03 FIORENTINA – BOLOGNA 219.834** ESCLUSIVA DAZN

DOM 12/11/23 15:01 – 16:55 UDINESE – ATALANTA 122.117** ESCLUSIVA DAZN

DOM 12/11/23 15:01 – 17:03 ZONA GOL 227.582** ESCLUSIVA DAZN

DOM 12/11/23 18:00 – 19:52 LAZIO – ROMA 1.304.536** ESCLUSIVA DAZN

DOM 12/11/23 20:45 – 22:38 INTER – FROSINONE 1.088.221** ESCLUSIVA DAZN

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device