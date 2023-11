Ascolti 13a Giornata Serie A 2023/24 DAZN, Juventus - Inter segna il nuovo record stagionale

La tredicesima giornata della Serie A 2023/24 in onda nel weekend (dal 25 al 27 Novembre) su DAZN, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audien supera i 5,8 milioni.

Gran parte del risultato si deve al Derby d’Italia Juventus-Inter che con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini ha realizzato il record stagionale di ascolti con più di 2,1 milioni di audience: l’ottimo stato di forma delle due squadre unito all’importanza del match per la vetta della classifica hanno permesso di raggiungere questo ottimo risultato di ascolti. Il match di Torino, con 2.121.865 spettatori medi ruba il primato della partita più vista su Dazn per questa stagione 2023/2024, davanti a Milan-Juve della nona giornata (1.9 milioni) e Inter-Roma della decima giornata (1.7 milioni).

Il prossimo turno vedrà nella giornata di domenica 3 dicembre in esclusiva DAZN alle 20.45 il big match Napoli-Inter, crocevia importante per le ambizioni delle due squadre. Venerdì 1 Dicembre alle ore 20.45 la Juventus cercherà a Monza di guadagnare almeno per due notti il primato in classifica.

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat (Zona Dazn) distribuiti da Sky e da TivùSat che sono di origine campionaria (SuperPanel).

Sabato 25/11/23 15:02 – 16:56 SALERNITANA – LAZIO 367.120** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 25/11/23 18:01 – 19:56 ATALANTA– NAPOLI 967.456** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 25/11/23 20:46 – 22:44 MILAN – FIORENTINA 896.843**

Domenica 26/11/23 12:31 – 14:22 CAGLIARI – MONZA 196.012**

Domenica 26/11/23 15:00 – 16:53 EMPOLI – SASSUOLO 45.967** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 26/11/23 15:01 – 16:57 FROSINONE – GENOA 99.356** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 26/11/23 15:00 – 16:57 ZONA GOL 148.550** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 26/11/23 18:01 – 19:56 ROMA – UDINESE 578.829** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 26/11/23 20:47 – 22:39 JUVENTUS – INTER 2.121.865** ESCLUSIVA DAZN

Lunedi 27/11/23 18:30 – 20:22 VERONA – LECCE 193.307** ESCLUSIVA DAZN

Lunedi 27/11/23 20:46 – 22:41 BOLOGNA – TORINO 216.228**

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device