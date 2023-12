Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 14a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

VENERDÌ 1 DICEMBRE 2023 alle 20:45, la Serie A si apre con il match della 14ª giornata tra Monza e Juventus. L'U-Power Stadium di Monza sarà lo scenario di questo emozionante scontro. La diretta esclusiva sarà disponibile anche su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat can. 214. Stefano Borghi sarà alla telecronaca, affiancato dai commenti di Riccardo Montolivo. Le interviste e i collegamenti dal bordocampo saranno curati da Giovanni Barsotti. In studio, la conduzione sarà affidata a Giorgia Rossi, Alessandro Matri e Davide Bernardi. Il Monza cercherà di replicare le vittorie dell'anno precedente contro la Juventus, riuscirà a fare bottino pieno anche quest'anno?

SABATO 2 DICEMBRE 2023 alle 15:00, il Ferraris ospiterà il confronto tra Genoa ed Empoli. Luca Farina guiderà la telecronaca, affiancato dai commenti di Fabio Bazzani. Ilaria Alesso sarà ai bordocampo per interviste. La diretta esclusiva sarà disponibile anche su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat can. 214. Gli ultimi scontri diretti tra le due squadre sono terminati in parità, chi avrà la meglio questa volta? Alle 18:00, l'Olimpico sarà il teatro dello scontro tra Lazio e Cagliari. Pierluigi Pardo sarà alla telecronaca, con i commenti di Andrea Stramaccioni. Davide Bernardi seguirà bordocampo ed interviste. La diretta esclusiva sarà disponibile anche su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat can. 214. La Lazio di Sarri ospita il Cagliari di Ranieri, che sembra aver trovato il ritmo salvezza con prestazioni convincenti. I biancocelesti non possono sbagliare e devono ottenere i 3 punti per accorciare con le prime della classe. Alle 20:45, il Milan, orfano di Giroud, sfida il Frosinone. Edoardo Testoni sarà alla telecronaca, con i commenti di Alessandro Budel. Orazio Accomando e Federico Sala saranno ai bordocampo ed interviste. In studio, a partire dalle 20:00, Tutti Bravi dal Divano, lo show del sabato sera condotto da Marco Russo con la partecipazione di Marco Parolo, Valon Behrami e Alessandro Matri. Fondamentale per il Milan non perdere punti, pena la fuga di Inter e Juventus.

DOMENICA 3 DICEMBRE 2023 alle 12:30, il lunch match al Via del Mare vedrà il Lecce ospitare il Bologna. Riccardo Mancini guiderà la telecronaca, affiancato dai commenti di Manuel Pasqual. Barbara Cirillo seguirà bordocampo ed interviste. L'ultima vittoria del Lecce risale al 2011, riusciranno ad interrompere la "maledizione" contro il Bologna? Alle 14:30, Zona Serie A, condotto da Alessio De Giuseppe, terrà aggiornati gli spettatori sulle partite della domenica pomeriggio con le telecronache di Fiorentina-Salernitana (Simone Gamberini), Udinese-Hellas Verona (Orazio Accomando). Alle 15:00, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ospita una Salernitana in cerca di punti per uscire dalla zona retrocessione. Dario Mastroianni sarà alla telecronaca, con le interviste di Maria Pia Beltran. La diretta esclusiva sarà disponibile anche su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat can. 214. Alle 15:00, l'Udinese, reduce dalla trasferta all'Olimpico contro la Roma, ospita l'Hellas Verona al Bluenergy Stadium. La diretta esclusiva sarà disponibile su ZONA DAZN 2, Sky e Tivùsat can. 215. Alessandro Iori sarà alla telecronaca, Francesco Fontana seguirà bordocampo ed interviste. Alle 18:00, al Mapei Stadium, il Sassuolo di Dionisi affronta la Roma. Ricky Buscaglia guiderà la telecronaca, con i commenti di Massimo Gobbi. Tommaso Turci sarà ai bordocampo ed interviste. In studio, Marco Russo e Dario Marcolin. I neroverdi sono l'unica squadra che è stata capace di battere le prime due del campionato. Mourinho è avvisato: come finirà? Alle 20:45, al Maradona, il Napoli di Mazzarri esordisce in casa contro l'Inter di Inzaghi. Pierluigi Pardo sarà alla telecronaca, con i commenti di Massimo Ambrosini. Federica Zille seguirà bordocampo ed interviste. Lo show Sunday Night Square, condotto da Marco Cattaneo, seguirà il match.

LUNEDÌ 4 DICEMBRE 2023 alle 20:45, allo Stadio Olimpico Gran Torino, il Torino ospita l'Atalanta in un Monday night aperto a ogni risultato. Gabriele Giustiniani sarà alla telecronaca, con i commenti di Alessandro Budel. Alessio De Giuseppe seguirà bordocampo ed interviste. In studio, Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara, Luca Toni e altri ospiti. Lo show Supertele, condotto da Pierluigi Pardo, accompagnerà gli spettatori nel post-partita.

TUTTA LA SERIE A SU DAZN FINO AL 2029 - Prosegue la partnership tra DAZN e Lega Serie A: tutta la Serie A TIM sarà solo su DAZN fino al 2029. La piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo si è assicurata i diritti domestici della più importante competizione italiana per club e continuerà a essere l’unica piattaforma a trasmettere in diretta tutta la Serie A TIM con più partite di chiunque altro per il nuovo ciclo quinquennale di diritti, a partire dalla stagione 2024/25.

Solo su DAZN gli appassionati di sport italiani potranno, infatti, godersi tutta la Serie A TIM con 7 partite in esclusiva (266 partite su 380) e 3 in co-esclusiva (114 partite). Il futuro del calcio viaggia sempre più in live streaming. DAZN si riconferma partner principale dei campionati di calcio europei: dai diritti domestici della Serie A TIM in Italia fino al 2029, a quelli de LALIGA EA Sports in Spagna fino al 2027 e Bundesliga in Germania fino al 2025.



DAZN SERIE A DIRETTA - 14a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

VENERDI 1 DICEMBRE 2023

ore 20:45 Serie A 14a Giornata: Monza vs Juventus (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Riccardo Montolivo

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

Studio a cura di: Giorgia Rossi, Alessandro Matri, Davide Bernardi

La quattordicesima giornata di Serie A TIM si apre con il match dell'U-Power Stadium di Monza, dove la squadra di Palladino affronta la Juventus. Lo scorso anno i padroni di casa furono la bestia nera dei bianconeri, sconfiggendoli 1-0 in casa (fu la prima vittoria in Serie A nella storia del Club) e 2-0 al ritorno a Torino. Riusciranno capitan Pessina e compagni a fare bottino pieno anche quest'anno contro la squadra di Allegri?

SABATO 2 DICEMBRE 2023

ore 15:00 Serie A 14a Giornata: Genoa vs Empoli (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Luca Farina - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

Studio a cura di: Maria Pia Beltran

Il match in programma al Ferraris tra Genoa ed Empoli mette in palio 3 punti importanti in chiave salvezza. Gli ultimi due scontri diretti tra i club sono finiti in parità: come finirà questa volta?



Telecronaca: Luca Farina - Commento: Fabio Bazzani Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso Studio a cura di: Maria Pia Beltran Il match in programma al Ferraris tra Genoa ed Empoli mette in palio 3 punti importanti in chiave salvezza. Gli ultimi due scontri diretti tra i club sono finiti in parità: come finirà questa volta? ore 18:00 Serie A 14a Giornata: Lazio vs Cagliari (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi

Studio a cura di: Federica Zille e Emanuele Giaccherini

All'Olimpico la Lazio di Sarri ospita il Cagliari di Ranieri, che sembra aver trovato il ritmo salvezza con prestazioni convincenti. I biancocelesti in questo appuntamento non possono sbagliare e devono ottenere i 3 punti per accorciare con le prime della classe. Come finirà?



Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi Studio a cura di: Federica Zille e Emanuele Giaccherini All'Olimpico la Lazio di Sarri ospita il Cagliari di Ranieri, che sembra aver trovato il ritmo salvezza con prestazioni convincenti. I biancocelesti in questo appuntamento non possono sbagliare e devono ottenere i 3 punti per accorciare con le prime della classe. Come finirà? ore 20:45 Serie A 14a Giornata: Milan vs Frosinone (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando e Federico Sala

Studio dalle 20 in Tutti Bravi dal Divano: Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri

Orfano di Giroud e reduce dalla sfida contro il Borussia, il Milan si prepara alla terza gara consecutiva tra le mura di San Siro. Fondamentale per la squadra di Pioli non perdere punti, pena la fuga di Inter e Juventus. Cosa succederà? Segui la Serie A TIM su DAZN! Presenta il match Tutti Bravi dal Divano, lo show del sabato sera condotto da Marco Russo.

DOMENICA 3 DICEMBRE 2023

ore 12:30 Serie A 14a Giornata: Lecce vs Bologna (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Studio a cura di: Luca Farina

Lunch match al Via del Mare con il Lecce che ospita il Bologna di Thiago Motta. L'ultima vittoria del club salentino risale addirittura al 2011, nei successivi 5 scontri diretti sono riusciti a collezionare solamente 1 pareggio e 4 sconfitte: riusciranno ad interrompere la "maledizione"?



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Manuel Pasqual Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo Studio a cura di: Luca Farina Lunch match al Via del Mare con il Lecce che ospita il Bologna di Thiago Motta. L'ultima vittoria del club salentino risale addirittura al 2011, nei successivi 5 scontri diretti sono riusciti a collezionare solamente 1 pareggio e 4 sconfitte: riusciranno ad interrompere la "maledizione"? ore 14:30 Serie A 14a Giornata: Zona Serie A (diretta esclusiva)

Conduce: Alessio De Giuseppe

Con Zona Serie A TIM non ti perdi un'azione delle partite della domenica pomeriggio. Segui la Serie A TIM su DAZN con le telecronache di Fiorentina-Salernitana (Simone Gamberini), Udinese-Hellas Verona (Orazio Accomando)



Conduce: Alessio De Giuseppe Con Zona Serie A TIM non ti perdi un'azione delle partite della domenica pomeriggio. Segui la Serie A TIM su DAZN con le telecronache di Fiorentina-Salernitana (Simone Gamberini), Udinese-Hellas Verona (Orazio Accomando) ore 15:00 Serie A 14a Giornata: Fiorentina vs Salernitana (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Dario Mastroianni

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

Al Franchi la Fiorentina di Vincenzo Italiano ospita una Salernitana in cerca di punti per uscire dalla zona retrocessione. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Dario Mastroianni Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran Al Franchi la Fiorentina di Vincenzo Italiano ospita una Salernitana in cerca di punti per uscire dalla zona retrocessione. Chi avrà la meglio? ore 15:00 Serie A 14a Giornata: Udinese vs Hellas Verona (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Alessandro Iori

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Dopo la trasferta all'Olimpico contro la Roma, l'Udinese ospita l'Hellas Verona al Bluenergy Stadium. I 3 punti in palio fanno gola ad entrambe le squadre: chi avrà la meglio?



Telecronaca: Alessandro Iori Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana Dopo la trasferta all'Olimpico contro la Roma, l'Udinese ospita l'Hellas Verona al Bluenergy Stadium. I 3 punti in palio fanno gola ad entrambe le squadre: chi avrà la meglio? ore 18:00 Serie A 14a Giornata: Sassuolo vs Roma (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Studio a cura di: Marco Russo e Dario Marcolin Trasferta a Reggio Emilia per la Roma, che affronta il Sassuolo di Dionisi al Mapei Stadium. I neroverdi sono l'unica squadra che è stata capace di battere le prime due del campionato. Mourinho è avvisato: come finirà?



Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Massimo Gobbi Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci Studio a cura di: Marco Russo e Dario Marcolin ore 20:45 Serie A 14a Giornata: Napoli vs Inter (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Sunday Night Square: Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Roberto Sosa, Diego Milito

Grande attesa al Maradona per l'esordio in casa di Walter Mazzarri con il Napoli. L'avversario del tecnico toscano è però uno dei più complicati del nostro campionato: l'Inter di Simone Inzaghi, alla terza stagione sulla panchina nerazzurra. Nella passata stagione la sfida in Campania finì 3-1 per gli azzurri con una grande rete di Di Lorenzo: come finirà questa volta? Presenta il match Sunday Night Square, lo show della domenica sera condotto da Marco Cattaneo.

LUNEDI 4 DICEMBRE 2023

ore 20:45 Serie A 14a Giornata: Torino vs Atalanta (diretta)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Studio a cura di: Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara, Luca Toni e altri ospiti

Monday night allo Stadio Olimpico Gran Torino dove il Toro ospita l'Atalanta in un match aperto ad ogni risultato. Interessante la sfida nella sfida tra Juric e Gasperini, due allenatori con moduli di gioco e idee tattiche affini: chi avrà la meglio? Presenta il match Supertele, lo show del lunedì sera condotto da Pierluigi Pardo.

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog