Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 15a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Venerdì 8 dicembre 2023, alle 20:45, la quindicesima giornata della Serie A si apre con un'attesa sfida all'Allianz Stadium di Torino. La Juventus di Massimiliano Allegri ospita il Napoli, campione d'Italia in carica. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva e sarà disponibile anche su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, con i commenti di Massimo Ambrosini e Andrea Stramaccioni. Davide Bernardi e Tommaso Turci si occuperanno del bordocampo e delle interviste, mentre lo studio sarà gestito da Diletta Leotta, Massimo Ambrosini e Andrea Stramaccioni. La partita sarà l'anticipo dell'Immacolata e si preannuncia emozionante, considerando gli incontri passati tra le due squadre.

Sabato 9 dicembre 2023, alle 15:00, l'Hellas Verona affronta la Lazio in un match che sarà trasmesso in diretta esclusiva, disponibile anche su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia, con i commenti di Fabio Bazzani. Barbara Cirillo seguirà bordocampo ed interviste, mentre Alessio De Giuseppe curerà lo studio. La Lazio di Maurizio Sarri cerca di riscattarsi dopo una serie negativa nelle trasferte, ma l'Hellas Verona cercherà di ottenere punti importanti. Alle 18:00, l'Atalanta sfida il Milan al Gewiss Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva e sarà disponibile anche su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Stefano Borghi si occuperà della telecronaca, con i commenti di Dario Marcolin. Federico Sala seguirà bordocampo ed interviste, mentre lo studio sarà curato da Giorgia Rossi e Dario Marcolin. Il Milan di Stefano Pioli cerca conferme, con Olivier Giroud pronto a tornare titolare, ma l'Atalanta punta a trovare continuità per aspirare al quarto posto. Alle 20:30, il Coca-Cola SuperMatch vede l'Inter affrontare l'Udinese in diretta su DAZN. Gli Autogol commenteranno la partita insieme a Giovanni Barsotti e alla Gialappa's Band. Alle 20:45, Dario Mastroianni sarà alla telecronaca "tradizionale", con i commenti di Massimo Gobbi. Orazio Accomando e Francesco Fontana seguiranno bordocampo ed interviste. Lo studio "Tutti Bravi dal Divano" sarà condotto da Marco Russo, con la partecipazione di Marco Parolo, Valon Behrami, Emanuele Giaccherini, Riccardo Montolivo. L'Inter di Simone Inzaghi cerca altri 3 punti in casa per consolidare la sua leadership.

Domenica 10 dicembre 2023, alle 12:30, il Frosinone di Eusebio Di Francesco vuole confermare il buon rendimento di inizio stagione contro il Torino di Ivan Juric. Alberto Santi sarà alla telecronaca, con i commenti di Manuel Pasqual. Maria Pia Beltran seguirà bordocampo ed interviste, mentre Fabio Donolato curerà lo studio. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN. Alle 15:00, Monza e Genoa si sfidano all'U-Power Stadium in un match disponibile in diretta esclusiva anche su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Edoardo Testoni sarà alla telecronaca, con i commenti di Emanuele Giaccherini. Ilaria Alesso si occuperà di bordocampo ed interviste, mentre Alessandro Iori curerà lo studio. Il Grifone cerca di riprendere a fare punti in trasferta, mentre il Monza vuole mantenersi a centro classifica. Alle 18:00, la Salernitana di Pippo Inzaghi ospita il Bologna di Thiago Motta. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva anche su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Riccardo Mancini sarà alla telecronaca, con i commenti di Valon Behrami. Giovanni Barsotti seguirà bordocampo ed interviste, mentre Alessio De Giuseppe curerà lo studio. La Salernitana cerca di continuare il momento positivo contro il Bologna. Alle 20:45, la domenica si chiude con la sfida tra la Roma di José Mourinho e la Fiorentina di Vincenzo Italiano allo stadio Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva anche su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Pierluigi Pardo sarà alla telecronaca, con i commenti di Dario Marcolin. Federica Zille seguirà bordocampo ed interviste. Lo studio "Sunday Night Square" sarà condotto da Marco Cattaneo, con la partecipazione di Stefano Borghi, Borja Valero e Andrea Stramaccioni.

Lunedì 11 dicembre 2023, alle 18:30, l'Empoli ospita il Lecce in uno scontro diretto per la salvezza. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva anche su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Luca Farina sarà alla telecronaca, con i commenti di Stefan Schwoch. Francesco Fontana seguirà bordocampo ed interviste, mentre Maria Pia Beltran curerà lo studio. L'Empoli cerca di sfruttare il proprio terreno imbattuto contro il Lecce. Alle 20:45, la giornata si conclude con il Monday night tra Cagliari e Sassuolo all'Unipol Domus di Cagliari. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN. Gabriele Giustiniani sarà alla telecronaca, con i commenti di Alessandro Budel. Alessio De Giuseppe seguirà bordocampo ed interviste, mentre lo studio "Supertele" sarà condotto da Pierluigi Pardo, con la partecipazione di Ciro Ferrara, Luca Toni e altri ospiti. Claudio Ranieri cerca di continuare la risalita in classifica contro una squadra che ha ottenuto una vittoria importante nelle ultime trasferte.

In occasione del big match Juventus - Napoli, per la prima volta nella storia del calcio italiano, il pre-partita sarà raccontato in diretta da un’angolatura totalmente inedita.

Immagini esclusive catturate live durante il pre-match porteranno i tifosi al centro della partita grazie alla prospettiva dei giocatori della Juventus presenti in campo.





porteranno i tifosi al centro della partita grazie alla prospettiva dei giocatori della Juventus presenti in campo. Il test è stato effettuato questa settimana al JTC Continassa, quando Samuel Iling-Junior ha svolto parte di una seduta di allenamento indossando la body cam.

Costante ricerca e innovazione per la Serie A TIM. In occasione del big match Juventus VS Napoli, in programma l’8 dicembre alle ore 20:45, DAZN e Juventus in collaborazione con Lega Serie A sono pronte a sperimentare una novità assoluta per il massimo campionato italiano: l’utilizzo della body cam nel prepartita per catturare i momenti del riscaldamento pre-gara che verranno trasmessi in esclusiva sulla piattaforma di live streaming. Un primo passo che apre le porte al futuro dell’intrattenimento sportivo, rafforzando la collaborazione strategica tra DAZN, Lega Serie A e i club per portare sul campo della Serie A TIM innovazione e spettacolarizzazione. L’utilizzo della body cam dà il fischio d’inizio a una sperimentazione che, mixando tecnologia e intrattenimento, è capace di rendere il tifoso sempre più protagonista, ‘trascinandolo’ sul terreno di gioco e dando accesso all’evento attraverso un punto di vista esclusivo, quello del giocatore stesso.

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia commenta:

“Dopo il primo esperimento che abbiamo fatto in allenamento la scorsa stagione, siamo molto orgogliosi di questo debutto che proietta la Serie A TIM verso il futuro dell’intrattenimento. Con la spettacolarizzazione degli eventi sportivi che sta diventando sempre più centrale, lo sviluppo di funzionalità e l’interazione sempre più coinvolgente con il contenuto attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative come la body cam, diventano driver fondamentali per dare al tifoso un accesso privilegiato e inedito. Il futuro del calcio passa dal fan engagement, quello di oggi è un primo passo per portare il calcio italiano verso il futuro dell’intrattenimento”.

“Dopo essere stati la prima Lega al mondo ad aver introdotto il VAR, la Goal Line Technology e il fuorigioco semi-automatico (SAOT), oltre ad aver trasmesso una partita nel Metaverso, con l'utilizzo della bodycam su un calciatore prima di un match di Serie A TIM la Lega Serie A si proietta in una nuova dimensione di visione, confermandosi ancora una volta tra le Leghe pioniere nel mondo in termini di ricerca e innovazione - ha dichiarato l'Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Grazie alla collaborazione della Juventus e di DAZN, per la prima volta nella storia del calcio italiano il pre-gara sarà raccontato da una prospettiva “soggettiva”, regalando ai tifosi immagini uniche ed eccezionali. Oggi la partita non è più soltanto la semplice ripresa del campo, è importante riuscire a raccontare l’evento enfatizzando gli aspetti spettacolari ed emotivi come già facciamo con le camere cinematografiche e le riprese a 360 gradi. Il nostro obiettivo è proprio quello di favorire una visione degli eventi interattiva e accattivante, per coinvolgere l’abbonato sempre più in modalità immersiva”.

Le emozioni del pre-partita rese ancora più intense dalle inquadrature speciali non si esauriranno al termine di Juventus VS Napoli ma continueranno on demand sull’app di DAZN grazie ad un’edizione speciale di BordoCam, produzione originale DAZN nata per raccontare tutto quello che tra stadio e schermo non è emerso, sentito e percepito.

Una spettacolarizzazione tecnologica unica brevettata da Mindfly. Le lenti della body cam sviluppate dalla startup faranno vivere ai tifosi un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente, portando l’entusiasmo provato sul campo direttamente ai fan grazie alle immagini in live-action con una qualità in alta risoluzione grazie all’HD, e le telecamere con AI.

RIPRESE SPETTACOLARI - Non solo body cam. Grazie alla collaborazione con Lega Serie A e Juventus, il big match permetterà a tutti i tifosi di sperimentare una visione spettacolare della partita con le riprese di una telecamera speciale che con le sue inquadrature e immagini aeree fino a un minimo di 15 metri dal terreno di gioco consentirà di raccontare l’atmosfera della partita in modo ancora più spettacolare e permetterà ai tifosi di vedere le azioni dei loro beniamini da una prospettiva ancora più coinvolgente.

TUTTA LA SERIE A SU DAZN FINO AL 2029 - Prosegue la partnership tra DAZN e Lega Serie A: tutta la Serie A TIM sarà solo su DAZN fino al 2029. La piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo si è assicurata i diritti domestici della più importante competizione italiana per club e continuerà a essere l’unica piattaforma a trasmettere in diretta tutta la Serie A TIM con più partite di chiunque altro per il nuovo ciclo quinquennale di diritti, a partire dalla stagione 2024/25.

Solo su DAZN gli appassionati di sport italiani potranno, infatti, godersi tutta la Serie A TIM con 7 partite in esclusiva (266 partite su 380) e 3 in co-esclusiva (114 partite). Il futuro del calcio viaggia sempre più in live streaming. DAZN si riconferma partner principale dei campionati di calcio europei: dai diritti domestici della Serie A TIM in Italia fino al 2029, a quelli de LALIGA EA Sports in Spagna fino al 2027 e Bundesliga in Germania fino al 2025.



DAZN SERIE A DIRETTA - 15a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

VENERDI 8 DICEMBRE 2023

ore 20:45 Serie A 15a Giornata: Juventus vs Napoli (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini e Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi e Tommaso Turci

Studio a cura di: Diletta Leotta, Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni

La quindicesima giornata di Serie A si apre con il botto all'Allianz Stadium di Torino. La Juventus di Massimiliano Allegri ospita infatti il Napoli campione d'Italia in carica nell'anticipo dell'Immacolata. Due inizi di stagione diversi per bianconeri e azzurri, che tuttavia sono motivati dai dolcissimi ricordi della scorsa stagione, quando il gol in pieno recupero di Raspadori consegnò 3 punti pesantissimi al Napoli, giunto a quel punto a un passo dallo Scudetto. Riuscirà la squadra di Walter Mazzarri a ripetersi anche quest'anno allo Stadium, oppure prevarrà quella di Massimiliano Allegri?

SABATO 9 DICEMBRE 2023

ore 15:00 Serie A 15a Giornata: Hellas Verona vs Lazio (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Studio a cura di: Alessio De Giuseppe

Dopo l’esordio shock a Lecce, la Lazio di Maurizio Sarri ha continuato il suo percorso negativo nelle trasferte di Serie A TIM: cinque le sconfitte nelle prime sette partite lontano dall’Olimpico, l’ultima con la Salernitana ultima in classifica. Dall’altra parte cerca punti anche l’Hellas Verona, che lo scorso anno qui fermò i biancocelesti sull’1-1: come finirà stavolta?



Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Fabio Bazzani Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo Studio a cura di: Alessio De Giuseppe Dopo l’esordio shock a Lecce, la Lazio di Maurizio Sarri ha continuato il suo percorso negativo nelle trasferte di Serie A TIM: cinque le sconfitte nelle prime sette partite lontano dall’Olimpico, l’ultima con la Salernitana ultima in classifica. Dall’altra parte cerca punti anche l’Hellas Verona, che lo scorso anno qui fermò i biancocelesti sull’1-1: come finirà stavolta? ore 18:00 Serie A 15a Giornata: Atalanta vs Milan (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Studio a cura di: Giorgia Rossi, Dario Marcolin

Al Gewiss Stadium arriva il Milan di Stefano Pioli, in cerca di conferme e pronto a riaccogliere da titolare Olivier Giroud dopo le due giornate di squalifica scontate. I rossoneri puntano a espugnare il campo dell'Atalanta, che necessita di trovare maggiore continuità di rendimento per fare il salto di qualità definitivo e ambire al quarto posto. Riusciranno gli orobici di Gasperini a fermare il Milan e a mettere nuovamente in discussione le gerarchie di alta classifica?



Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Dario Marcolin Bordocampo ed interviste: Federico Sala Studio a cura di: Giorgia Rossi, Dario Marcolin Al Gewiss Stadium arriva il Milan di Stefano Pioli, in cerca di conferme e pronto a riaccogliere da titolare Olivier Giroud dopo le due giornate di squalifica scontate. I rossoneri puntano a espugnare il campo dell'Atalanta, che necessita di trovare maggiore continuità di rendimento per fare il salto di qualità definitivo e ambire al quarto posto. Riusciranno gli orobici di Gasperini a fermare il Milan e a mettere nuovamente in discussione le gerarchie di alta classifica? ore 20:30 Serie A 15a Giornata: Coca-Cola SuperMatch Inter vs Udinese (diretta)

Il match da vedere sul divano con un gruppo di amici, pizza e Coca-Cola: Gli Autogol commentano Inter - Udinese live insieme a Giovanni Barsotti e alla Gialappa's Band. Non perderti l'appuntamento con Coca-Cola Super Match, solo su DAZN!



Il match da vedere sul divano con un gruppo di amici, pizza e Coca-Cola: Gli Autogol commentano Inter - Udinese live insieme a Giovanni Barsotti e alla Gialappa's Band. Non perderti l'appuntamento con Coca-Cola Super Match, solo su DAZN! ore 20:45 Serie A 15a Giornata: Inter vs Udinese (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando, Francesco Fontana

Studio in Tutti Bravi dal Divano: Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Emanuele Giaccherini, Riccardo Montolivo

Il saturday night della quindicesima giornata della Serie A si gioca al Meazza, dove l'Inter di Simone Inzaghi ospita l'Udinese di Gabriele Cioffi, che dal suo ritorno sulla panchina friulana ha ridato un po' di fiducia alla squadra bianconera. L'Inter punta a prendersi altri 3 punti in casa, per consolidarsi come candidata numero uno allo Scudetto. I nerazzurri, tuttavia, sono memori della sconfitta subita in Friuli la scorsa stagione per 3-1 e non vorranno certamente sottovalutare l'avversaria. Come finirà a San Siro? Presenta il match Tutti Bravi dal Divano, il programma del sabato sera condotto da Marco Russo, con uno studio composto da Marco Parolo, Valon Behrami, Riccardo Montolivo e Alessandro Matri a commentare i temi più caldi e attuali del weekend calcistico.

DOMENICA 10 DICEMBRE 2023

ore 12:30 Serie A 15a Giornata: Frosinone vs Torino (diretta)

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

Studio a cura di: Fabio Donolato

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco vuole confermare il suo buonissimo rendimento di inizio stagione anche nella quindicesima giornata, che vede arrivare allo stadio Stirpe il Torino di Ivan Juric. Scontro di metà classifica dunque tra i granata e i ciociari: chi avrà la meglio nel lunch match domenicale?



Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Manuel Pasqual Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran Studio a cura di: Fabio Donolato Il Frosinone di Eusebio Di Francesco vuole confermare il suo buonissimo rendimento di inizio stagione anche nella quindicesima giornata, che vede arrivare allo stadio Stirpe il Torino di Ivan Juric. Scontro di metà classifica dunque tra i granata e i ciociari: chi avrà la meglio nel lunch match domenicale? ore 15:00 Serie A 15a Giornata: Monza vs Genoa (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

Studio a cura di: Alessandro Iori

L'U-Power Stadium è teatro dell'unico match della domenica pomeriggio della quindicesima giornata di Serie A tra Monza e Genoa. Il Grifone vuole riprendere a fare punti in trasferta dopo oltre due mesi e riscattare le sconfitte di misura a Cagliari e Frosinone, le ultime due trasferte dei liguri. Il Monza vuole invece mantenersi a centro classifica, tendendo il più possibile verso la metà alta della stessa. Tutta da gustare la sfida a distanza tra Andrea Colpani e Albert Gudmundsson, due trequartisti che si stanno facendo notare eccome in questo campionato per le loro pregevoli giocate.



Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Emanuele Giaccherini Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso Studio a cura di: Alessandro Iori L'U-Power Stadium è teatro dell'unico match della domenica pomeriggio della quindicesima giornata di Serie A tra Monza e Genoa. Il Grifone vuole riprendere a fare punti in trasferta dopo oltre due mesi e riscattare le sconfitte di misura a Cagliari e Frosinone, le ultime due trasferte dei liguri. Il Monza vuole invece mantenersi a centro classifica, tendendo il più possibile verso la metà alta della stessa. Tutta da gustare la sfida a distanza tra Andrea Colpani e Albert Gudmundsson, due trequartisti che si stanno facendo notare eccome in questo campionato per le loro pregevoli giocate. ore 18:00 Serie A 15a Giornata: Salernitana vs Bologna (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Valon Behrami

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

Studio a cura di: Alessio De Giuseppe Il Bologna di Thiago Motta sbarca allo stadio Arechi per affrontare la Salernitana di Pippo Inzaghi, che 15 giorni fa ha centrato la sua prima vittoria in campionato contro la Lazio di Maurizio Sarri. A Salerno si è tornati a credere nella salvezza, ancora molto lontana ma possibile. Per raggiungerla però, sarà necessario fare risultato in casa contro altre squadre forti, come quella di Thiago Motta. Candeva e compagni riusciranno a farsi valere contro i felsinei, organizzatissimi in fase di non possesso e pericolosi in costruzione?



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Valon Behrami Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti Studio a cura di: Alessio De Giuseppe ore 20:45 Serie A 15a Giornata: Roma vs Fiorentina (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Sunday Night Square: Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Borja Valero, Andrea Stramaccioni

La domenica di Serie A si chiude allo stadio Olimpico di Roma, dove i giallorossi di José Mourinho ospitano la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Le due finaliste - purtroppo deluse - dell'edizione scorsa di Europa e Conference League si contendono il quinto posto, sognando di ambire anche ai piazzamenti per la Champions League. Due proposte di gioco chiaramente diverse a confronto, con da una parte la fisicità della Roma e dall'altra il palleggio della Viola. Quale delle due correnti di gioco prevarrà? Presenta il match Sunday Night Square, il programma della domenica sera condotto da Marco Cattaneo.

LUNEDI 11 DICEMBRE 2023

ore 18:30 Serie A 15a Giornata: Empoli vs Lecce (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Luca Farina - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Studio a cura di: Maria Pia Beltran

Sfida salvezza alla Carlo Castellani - Computer Gross Arena, dove l’Empoli ospita il Lecce in uno scontro diretto. La formazione azzurra sta incontrando delle difficoltà, ma potrà provare ad affidarsi anche alla cabala dato che nella sua storia è imbattuta contro i pugliesi in casa con 10 successi e 6 pareggi. Ad aprile decise Ciccio Caputo: come andrà oggi?



Telecronaca: Luca Farina - Commento: Stefan Schwoch Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana Studio a cura di: Maria Pia Beltran Sfida salvezza alla Carlo Castellani - Computer Gross Arena, dove l’Empoli ospita il Lecce in uno scontro diretto. La formazione azzurra sta incontrando delle difficoltà, ma potrà provare ad affidarsi anche alla cabala dato che nella sua storia è imbattuta contro i pugliesi in casa con 10 successi e 6 pareggi. Ad aprile decise Ciccio Caputo: come andrà oggi? ore 20:45 Serie A 15a Giornata: Cagliari vs Sassuolo (diretta)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Studio a cura di: Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara, Luca Toni e altri ospiti

La giornata numero 15 di Serie A TIM si chiude all’Unipol Domus di Cagliari, dove Claudio Ranieri ha conquistato sette punti nelle ultime tre partite riuscendo a risalire la classifica. L’ultima trasferta a Empoli, invece, ha restituito al Sassuolo un'incredibile vittoria attesa due mesi. Come andrà il Monday night? Presenta il match Supertele, il programma del lunedì sera di Pierluigi Pardo.

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog