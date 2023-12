Europa e Conference League 2023/24 - Diretta DAZN 6a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La UEFA Europa League riparte per una nuova entusiasmante edizione con tante squadre pronte a darsi battaglia: dal Liverpool di Klopp al Brighton di De Zerbi, dalla Roma di Mourinho all'Atalanta di Gasperini, e poi ancora West Ham, Villarreal, Ajax e tante altre ancora, tutte con l'obiettivo di arrivare il più lontano possibile.

La UEFA Europa Conference League riparte per la terza edizione, con tante squadre che vogliono mettersi in mostra in campo europeo: dalla Fiorentina al Lille, dall'Aston Villa all'Eintracht, con tanti altri club pronti a sorprendere.

Tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League saranno trasmesse in diretta e on demand su DAZN: scopri come guardarle comodamente in streaming e non solo. Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Su DAZN ci saranno tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League, con studi e approfondimenti dedicati dalla nostra piattaforma. Dunque, tutte le partite di Europa League saranno su DAZN. E per ogni gara ci sarà commento in italiano e uno studio pre e post partita per approfondire qualsiasi match delle squadre italiane in campo.

Alle 18:30 di giovedì live su DAZN Zona Gol, il programma che racconta in diretta i risultati dei match che si giocano in contemporanea. Oltre alle gare live, dalla DAZN Square, saranno seguiti e commentati i momenti clou di ogni match con approfondimenti dedicati nel pre e post partita con analisi e interviste.

DAZN EUROPA E CONFERENCE LEAGUE DIRETTA - 6a GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI



Alle 18:45, inizia la carrellata di partite che cattureranno l'attenzione di tutti gli appassionati. Luca Farina, prenderà la guida di "Zona Europa" fornendo aggiornamenti dettagliati e collegamenti alternati con i campi di gioco. La prima sfida, valida per l'UEFA Europa League, vede la Roma di José Mourinho affrontare lo Sheriff Tiraspol. Dopo il pareggio contro il Servette, la squadra si è qualificata ma cerca la vittoria per sperare nel primo posto nel gruppo G. Pierluigi Pardo ci accompagnerà nella telecronaca, e la domanda è: riusciranno i giallorossi a evitare i play-off? Nella UEFA Europa Conference League, la Fiorentina è a un solo punto dal conquistare il primo posto nel girone F. Alla Groupama Arena, gli uomini di Vincenzo Italiano sono chiamati a una prestazione di livello contro il Ferencváros. Stefano Borghi ci terrà aggiornati su questa importante sfida.

Al Waldstadion di Linz, in Austria, i riflettori sono puntati sulla sfida delicata tra il LASK e il Tolosa nella UEFA Europa League. Gli ospiti mancano un punto per la matematica qualificazione come seconda nel girone, mentre gli austriaci sono costretti alla vittoria. Federico Casotti ci guiderà attraverso questo cruciale incontro. All'Apostolos Nikolaidis di Atene, Panathinaikos e Maccabi Haifa si sfideranno nella speranza di non terminare all'ultimo posto nel girone F di Europa League. La sfida vale solo per conquistare un posto nella fase a eliminazione diretta di Conference, con i padroni di casa leggermente favoriti. Federico Marconi sarà con noi per raccontare l'emozionante epilogo. Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, con un cammino perfetto finora, affronta il Molde in Germania nella UEFA Europa League. Tommaso Turci ci terrà aggiornati su questa partita decisiva per il secondo posto nel gruppo. Allo stadio Olimpico di Baku, il Qarabag cerca la vittoria contro l'Häcken per qualificarsi nella UEFA Europa League. Giorgio Basile ci condurrà attraverso questa partita che si preannuncia decisiva per le ambizioni delle due squadre. Al Roazhon Park, il Rennes ospita il Villarreal in un match che vale il primo posto nel gruppo F della UEFA Europa League. Alessandro Rimi ci guiderà attraverso i momenti salienti di questa partita di alto livello. Il Liverpool, già sicuro del primo posto nel gruppo E, fa visita in Belgio all'Union Saint-Gilloise, ormai praticamente certo di retrocedere in Conference League. Federico Zanon c terrà aggiornati su come si svilupperà questa partita al Lotto Stadium. Infine, la sfida tra Slavia Praga e Servette interessa particolarmente la Roma di Mourinho. In caso di vittoria dei cechi, i giallorossi sarebbero sicuri di dover affrontare lo spareggio contro una squadra retrocessa dalla Champions. Edoardo Testoni ci racconterà gli sviluppi di questo intrigante scontro.

Alle 21:00, la Zona Europa si prepara ad offrirci uno spettacolo calcistico avvincente sotto la guida del moderatore Alessandro Iori. Nella UEFA Europa League, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini affronterà il Raków Cz?stochowa. Dopo essersi assicurata la qualificazione e il primo posto aritmetico nel girone con il pareggio contro lo Sporting Lisbona, la Dea può ora affrontare l'ultima trasferta in Polonia con più tranquillità. Riccardo Mancini sarà con noi per raccontare gli sviluppi di questa partita.

Al Georgios Karaiskakis del Pireo, Olympiacos e TSC Ba?ka Topola si sfideranno nella UEFA Europa League. Con i greci praticamente in Conference League e i serbi ultimi a quota un punto, ottenuto grazie al pareggio della partita di andata, Lorenzo Del Papa ci accompagnerà attraverso questa sfida con i verdetti del girone ormai quasi definiti. Il Marsiglia di Gattuso cerca un pareggio per ottenere il primo posto nel girone B contro il Brighton & Hove Albion, alla sua prima apparizione UEFA. Ricky Buscaglia sarà con noi per raccontare questa sfida che si preannuncia emozionante. Allo stadio Benito Villamarin di Siviglia, il Betis vuole ipotecare la qualificazione da prima del girone nella UEFA Europa League. Marco Calabresi ci guiderà attraverso questa sfida contro i Rangers, anch'essi determinati a ottenere i tre punti per accedere agli ottavi. Un occhio sarà rivolto anche allo scontro tra lo Sparta Praga e l'Aris. Quale squadra sarà riuscita a qualificarsi? Il West Ham United ospita il Friburgo, e Alberto Santi sarà con noi per raccontare questo testa a testa per il primo posto nel girone A. I padroni di casa hanno il doppio risultato a disposizione grazie al successo nella sfida d'andata. Nel gruppo D, lo Sporting Lisbona è ormai sicuro del secondo posto, e Andrea Calogero ci guiderà attraverso il match contro lo Sturm Graz. La partita ha maggiore significato per gli austriaci, che con una vittoria guadagnerebbero aritmeticamente il terzo posto e il passaggio in Conference League. Lo Sparta Praga, coinvolto nella disputa nel girone C, si trova di fronte all'Aris Limassol. Orazio Accomando ci porterà nel cuore di questa sfida, dove la squadra ceca deve vincere per superare il girone. Alla Johan Cruijff Arena, l'Ajax cerca di salvare la faccia qualificandosi almeno per la Conference League contro l'AEK Atene. Dario Mastroianni ci terrà aggiornati su questa sfida cruciale. Nella UEFA Europa Conference League, il Lille ospita il Klaksvík al Pierre Mauroy. Simone Gamberini ci condurrà attraverso questa partita, dove i padroni di casa cercano la vittoria per essere matematicamente primi nel girone A di Conference League.

GIOVEDI 14 DICEMBRE 2023

ore 18:38 Zona Europa | Partite delle 18:45

Moderatore: Luca Farina

Moderatore: Luca Farina Con Zona Europa non perdi nulla dei match di UEFA Europa League e dei migliori match della giornata di UEFA Conference League. ore 18:45 Uefa Europa League: Roma vs Sheriff Tiraspol

Telecronaca: Pierluigi Pardo

Con il pareggio in casa del Servette la Roma di José Mourinho si è assicurata la qualificazione alla fase finale di Europa League, allontanando però le speranze di primo posto. Per vincere il gruppo G i giallorossi, infatti, devono battere lo Sheriff (già eliminato) e sperare in una sconfitta della Slavia Praga contro la formazione svizzera: riusciranno a evitare i play-off?



ore 18:45 Uefa Europa Conference League: Ferencváros vs Fiorentina

Telecronaca: Stefano Borghi Alla Fiorentina basta 1 punto per aggiudicarsi il primo posto nel girone F. Alla Groupama Arena gli 11 di Vincenzo Italiano sono chiamati ad una prestazione di livello contro il Ferencváros: riusciranno ad uscire vincitori dalla Groupama Arena?



ore 18:45 Uefa Europa League: LASK vs Tolosa

Telecronaca: Federico Casotti

Al Waldstadion di Linz, in Austria, i riflettori sono puntati sulla sfida delicata tra i padroni di casa del Lask e i francesi del Tolosa. Agli ospiti manca un punto per la matematica qualificazione come seconda nel girone, mentre gli austriaci sono costretti alla vittoria, e a un risultato favorevole proveniente dall'altra sfida del girone tra Union e Liverpool, per sperare di qualificarsi come terza e approdare in Conference League. Quale sarà l'esito al termine dei novanta minuti?



Telecronaca: Federico Casotti Al Waldstadion di Linz, in Austria, i riflettori sono puntati sulla sfida delicata tra i padroni di casa del Lask e i francesi del Tolosa. Agli ospiti manca un punto per la matematica qualificazione come seconda nel girone, mentre gli austriaci sono costretti alla vittoria, e a un risultato favorevole proveniente dall'altra sfida del girone tra Union e Liverpool, per sperare di qualificarsi come terza e approdare in Conference League. Quale sarà l'esito al termine dei novanta minuti? ore 18:45 Uefa Europa League: Panathinaikos vs Maccabi Haifa

Telecronaca: Federico Marconi

All'Apostolos Nikolaidis di Atene ci si gioca tutto per non terminare all'ultimo posto nel girone F di Europa League. La sfida tra Panathinaikos e Maccabi Haifa vale solo per conquistare un posto nella fase a eliminazione diretta di Conference con i padroni di casa leggermente favoriti e a cui basta anche un pareggio per centrare questo obiettivo. Come andrà a finire?



Telecronaca: Federico Marconi All'Apostolos Nikolaidis di Atene ci si gioca tutto per non terminare all'ultimo posto nel girone F di Europa League. La sfida tra Panathinaikos e Maccabi Haifa vale solo per conquistare un posto nella fase a eliminazione diretta di Conference con i padroni di casa leggermente favoriti e a cui basta anche un pareggio per centrare questo obiettivo. Come andrà a finire? ore 18:45 Uefa Europa League: Bayer Leverkusen vs Molde

Telecronaca: Tommaso Turci

La marcia spedita dei ragazzi di Xabi Alonso procede incontrastata verso la fase successiva dell'Europa League. Un cammino fin qui perfetto con cinque vittorie su cinque, quattordici reti siglate e solo due subite. In Germania arrivano i norvegesi del Molde che si giocano il tutto per tutto per ottenere il secondo posto nel girone con un occhio alla partita del Qarabag. Come andrà a finire?



Telecronaca: Tommaso Turci La marcia spedita dei ragazzi di Xabi Alonso procede incontrastata verso la fase successiva dell'Europa League. Un cammino fin qui perfetto con cinque vittorie su cinque, quattordici reti siglate e solo due subite. In Germania arrivano i norvegesi del Molde che si giocano il tutto per tutto per ottenere il secondo posto nel girone con un occhio alla partita del Qarabag. Come andrà a finire? ore 18:45 Uefa Europa League: Qaraba? vs Häcken

Telecronaca: Giorgio Basile

Allo stadio Olimpico di Baku i padroni di casa del Qarabag sono chiamati alla vittoria se vogliono conquistare la qualificazione alla fase successiva della competizione. In Azerbaigian arrivano gli svedesi dell'Hacken, squadra a quota zero punti e con appena due gol segnati in cinque partite. Tutto fa presupporre a un successo senza storia della squadra azera, sarà così?



Telecronaca: Giorgio Basile Allo stadio Olimpico di Baku i padroni di casa del Qarabag sono chiamati alla vittoria se vogliono conquistare la qualificazione alla fase successiva della competizione. In Azerbaigian arrivano gli svedesi dell'Hacken, squadra a quota zero punti e con appena due gol segnati in cinque partite. Tutto fa presupporre a un successo senza storia della squadra azera, sarà così? ore 18:45 Uefa Europa League: Rennes vs Villarreal

Telecronaca: Alessandro Rimi

Al Roazhon Park si gioca il match che vale il primo posto nel gruppo F. Ai padroni di casa del Rennes basta un pareggio, mentre al Villarreal serve una vittoria per ottenere la testa della classifica. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Alessandro Rimi Al Roazhon Park si gioca il match che vale il primo posto nel gruppo F. Ai padroni di casa del Rennes basta un pareggio, mentre al Villarreal serve una vittoria per ottenere la testa della classifica. Chi avrà la meglio? ore 18:45 Uefa Europa League: Union Saint Gilloise vs Liverpool

Telecronaca: Federico Zanon

Il Liverpool, già sicuro del primo posto nel gruppo E, fa visita in Belgio all'Union Saint-Gilloise, ormai praticamente certo di retrocedere in Conference League. Come finirà al Lotto Stadium?



Telecronaca: Federico Zanon Il Liverpool, già sicuro del primo posto nel gruppo E, fa visita in Belgio all'Union Saint-Gilloise, ormai praticamente certo di retrocedere in Conference League. Come finirà al Lotto Stadium? ore 18:45 Uefa Europa League: Slavia Praga vs Servette

Telecronaca: Edoardo Testoni

La sfida tra Slavia Praga e Servette interessa particolarmente la Roma di Mourinho. In caso di vittoria dei cechi, infatti, i giallorossi sarebbero sicuri di dover affrontare lo spareggio contro una squadra retrocessa dalla Champions. Come finirà?



Telecronaca: Edoardo Testoni La sfida tra Slavia Praga e Servette interessa particolarmente la Roma di Mourinho. In caso di vittoria dei cechi, infatti, i giallorossi sarebbero sicuri di dover affrontare lo spareggio contro una squadra retrocessa dalla Champions. Come finirà? ore 20:53 Zona Europa | Partite delle 21:00

Moderatore: Alessandro Iori

Moderatore: Alessandro Iori Con Zona Europa non perdi nulla dei match di UEFA Europa League e dei migliori match della giornata di UEFA Conference League. ore 21:00 Uefa Europa League: Raków Cz?stochowa vs Atalanta

Telecronaca: Riccardo Mancini

La scorsa giornata ha regalato un sorriso all’Atalanta e a Gian Piero Gasperini, che con il pareggio contro lo Sporting Lisbona si è assicurato qualificazione e primo posto aritmetico nel girone. Ora i nerazzurri, dopo aver evitato i play-off, possono tirare il fiato nell’ultima trasferta in Polonia con il Rakow, alla ricerca del terzo posto.



ore 21:00 Uefa Europa League: Olympiacos vs TSC Ba?ka Topola

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Al Georgios Karaiskakis del Pireo, nei pressi di Atene, si affrontano Olympiacos e Backa Topola. I verdetti del girone sono stati quasi definiti con i greci praticamente in Conference League e i serbi ultimi a quota un punto, ottenuto proprio grazie al pareggio della partita di andata contro i biancorossi. Riusciranno i padroni di casa a imporsi e regalare una vittoria ai propri tifosi?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa Al Georgios Karaiskakis del Pireo, nei pressi di Atene, si affrontano Olympiacos e Backa Topola. I verdetti del girone sono stati quasi definiti con i greci praticamente in Conference League e i serbi ultimi a quota un punto, ottenuto proprio grazie al pareggio della partita di andata contro i biancorossi. Riusciranno i padroni di casa a imporsi e regalare una vittoria ai propri tifosi? ore 21:00 Uefa Europa League: Brighton & Hove Albion vs Marsiglia

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Basta un pareggio al Marsiglia di Gattuso per ottenere il primo posto nel girone B, forse il più difficile di questa edizione. Non sarà facile superare il Brighton, alla sua prima apparizione UEFA ma con l'ambizione di entrare tra le squadre più forti d'Europa. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Ricky Buscaglia Basta un pareggio al Marsiglia di Gattuso per ottenere il primo posto nel girone B, forse il più difficile di questa edizione. Non sarà facile superare il Brighton, alla sua prima apparizione UEFA ma con l'ambizione di entrare tra le squadre più forti d'Europa. Chi avrà la meglio? ore 21:00 Uefa Europa League: Betis vs Rangers

Telecronaca: Marco Calabresi

Allo stadio Benito Villamarin di Siviglia il Betis vuole ipotecare la qualificazione da prima del girone, per farlo ha bisogno dei tre punti ma di fronte si presentano gli scozzesi dei Rangers, anche loro affamati di vittoria per conquistare il pass per gli ottavi. Un occhio dovrà essere dato anche allo Sparta Praga, coinvolto nella disputa e impegnato nella sfida contro l'Aris. Quale sarà l'esito al termine dei novanta minuti? Chi sarà riuscito a qualificarsi?



Telecronaca: Marco Calabresi Allo stadio Benito Villamarin di Siviglia il Betis vuole ipotecare la qualificazione da prima del girone, per farlo ha bisogno dei tre punti ma di fronte si presentano gli scozzesi dei Rangers, anche loro affamati di vittoria per conquistare il pass per gli ottavi. Un occhio dovrà essere dato anche allo Sparta Praga, coinvolto nella disputa e impegnato nella sfida contro l'Aris. Quale sarà l'esito al termine dei novanta minuti? Chi sarà riuscito a qualificarsi? ore 21:00 Uefa Europa League: West Ham United vs Friburgo

Telecronaca: Alberto Santi

Testa a testa per il primo posto nel girone A: al London Stadium il West Ham ospita il Friburgo. I padroni di casa, grazie al successo nella sfida d'andata, hanno il doppio risultato a disposizione: riusciranno a non perdere contro i tedeschi?



Telecronaca: Alberto Santi Testa a testa per il primo posto nel girone A: al London Stadium il West Ham ospita il Friburgo. I padroni di casa, grazie al successo nella sfida d'andata, hanno il doppio risultato a disposizione: riusciranno a non perdere contro i tedeschi? ore 21:00 Uefa Europa League: Sporting Lisbona vs Sturm Graz

Telecronaca: Andrea Calogero

Nel gruppo D lo Sporting Lisbona è ormai sicuro del secondo posto, alle spalle dell'Atalanta di Gasperini. Il match all'Alvalade ha maggiore significato per lo Sturm Graz, che con i 3 punti si guadagnerebbe aritmeticamente il terzo posto e quindi il passaggio in Conference League. Come finirà?



Telecronaca: Andrea Calogero Nel gruppo D lo Sporting Lisbona è ormai sicuro del secondo posto, alle spalle dell'Atalanta di Gasperini. Il match all'Alvalade ha maggiore significato per lo Sturm Graz, che con i 3 punti si guadagnerebbe aritmeticamente il terzo posto e quindi il passaggio in Conference League. Come finirà? ore 21:00 Uefa Europa League: Aris Limassol vs Sparta Praga

Telecronaca: Orazio Accomando

Lo Sparta Praga deve vincere per poter superare il girone C. Riusciranno ad ottenere i 3 punti nella trasferta contro l'Aris Limassol?



Telecronaca: Orazio Accomando Lo Sparta Praga deve vincere per poter superare il girone C. Riusciranno ad ottenere i 3 punti nella trasferta contro l'Aris Limassol? ore 21:00 Uefa Europa League: Ajax vs AEK Atene

Telecronaca: Dario Mastroianni

Appuntamento alla Johan Cruijff Arena dove l'Ajax vuole salvare la faccia qualificandosi almeno per la Conference League. Per farlo, gli olandesi devono necessariamente battere l'AEK Atene. Ci riusciranno?



Telecronaca: Dario Mastroianni Appuntamento alla Johan Cruijff Arena dove l'Ajax vuole salvare la faccia qualificandosi almeno per la Conference League. Per farlo, gli olandesi devono necessariamente battere l'AEK Atene. Ci riusciranno? ore 21:00 Uefa Europa Conference League: Lille vs Klaksvík

Telecronaca: SImone Gamberini

Al Pierre Mauroy di Lille i padroni di casa e quarta forza del campionato francese hanno l'obbligo di vincere, contro la squadra esordiente delle Isole Far Oer, per essere matematicamente primi nel girone A di Conference League. Jonathan David e compagni all'andata uscirono delusi per aver ottenuto solo uno 0-0, ma questa volta la banda Paulo Fonseca ha in mente di suonare la musica del successo. Ce la farà?

