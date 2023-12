Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 17a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Anche la Serie BKT è su DAZN! Sia in diretta streaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo.

Venerdì 15 dicembre 2023, la Serie B apre la 17a giornata con un attesissimo scontro tra Spezia e Bari, in diretta dall'orario clou delle 20:30. Al microfono, l'appassionato Ricky Buscaglia guiderà gli spettatori attraverso le emozioni che si preannunciano allo stadio Picco. Lo Spezia, attualmente in zona retrocessione, si trova in una situazione critica, cercando disperatamente punti per risalire in classifica. Il Bari, reduce da una stagione di sfiorata promozione, cercherà di ridimensionare le aspettative dei liguri. Sarà una serata calcistica carica di tensione e incertezze, con la domanda fondamentale su come si concluderà questo anticipato.

Sabato 16 dicembre 2023, la giornata si apre alle 14:00 con il match tra la neopromossa Feralpisalò e la Cremonese al Garilli di Piacenza, seguito da Giorgio Basile nei panni del telecronista. La Cremonese, retrocessa dalla Serie A, cerca di consolidare la propria posizione contro una squadra ancora in cerca di adattamento alla nuova categoria. Marco Calabresi prenderà il timone della telecronaca per il duello tra Modena e Cittadella allo stadio Braglia. Il Modena, reduce da una sconfitta contro il Como, cerca il riscatto contro un Cittadella in striscia positiva da 5 partite. L'incontro promette scintille, con entrambe le squadre desiderose di ottenere i tre punti. Alle 14:00, il Mapei Stadium sarà teatro del confronto tra Reggiana e Sampdoria, con Edoardo Testoni ai commenti. Una partita dal sapore speciale, poiché vede di fronte due ex compagni di squadra e campioni del mondo, Alessandro Nesta e Andrea Pirlo, che si ritrovano come allenatori avversari per la prima volta. Entrambe le squadre cercano di mettersi al riparo da brutte sorprese in una stagione in salita. Sempre alle 14:00, Lorenzo Del Papa sarà al microfono per Venezia vs Sudtirol allo stadio Penzo. Il Venezia, reduce dalla recente sconfitta contro la Cremonese, cerca di riconquistare la vetta della classifica contro un Sudtirol che cerca un cambio di marcia dopo l'esonero di Bisoli. Paolo Vanoli, allenatore del Venezia, cercherà di guidare la sua squadra alla vittoria e di rianimare il pubblico del Penzo. Nel derby lombardo delle 14:00, Alessandro Iori sarà il telecronista del confronto tra Brescia e Como al Rigamonti. Il Como, attualmente terzo in classifica, cerca di consolidare la sua posizione contro un Brescia in striscia positiva da 4 gare. Un derby che promette spettacolo e emozioni fino all'ultimo minuto.

Nel pomeriggio delle 16:15, Ricky Buscaglia ritorna al microfono per commentare l'importante sfida tra Ascoli e Catanzaro. L'Ascoli, con soli 4 punti raccolti nelle ultime sei partite, ospita il Catanzaro, attualmente quarto in classifica. Una partita cruciale per entrambe le squadre che cercano risultati positivi. Sempre alle 16:15, Andrea Calogero sarà il telecronista di Cosenza vs Parma. Il Cosenza di Fabio Caserta ospita il Parma di Fabio Pecchia, attuale capolista della Serie B. Il Parma cerca di consolidare la sua posizione di vertice, mentre il Cosenza vuole evitare la quarta sconfitta consecutiva. Riccardo Mancini chiude la giornata delle 16:15 con il commento della sfida tra Palermo e Pisa. Il Palermo, guidato da mister Corini, cerca il ritorno alla vittoria per alimentare le sue ambizioni playoff, mentre il Pisa vuole restare a distanza dalla zona retrocessione. Uno scontro tra due ex centrocampisti diventati allenatori che promette spettacolo.

Domenica 17 dicembre 2023, alle 16:15, Dario Mastroianni sarà al microfono per raccontare lo scontro diretto tra Lecco e Ternana allo stadio Rigamonti-Ceppi. Un'importante sfida tra due squadre desiderose di allontanarsi dalla zona retrocessione. Gli umbri, al diciassettesimo posto, cercheranno di recuperare terreno contro i lombardi, pronti a difendere la loro posizione. Sarà un incontro avvincente e determinante per la lotta alla salvezza.

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

VENERDI 15 DICEMBRE 2023

ore 20:30 Serie B 17a Giornata: Spezia vs Bari (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Allo stadio Picco si apre la diciassettesima giornata di Serie B con lo Spezia padrone di casa alla disperata ricerca di punti per iniziare la risalita in classifica. Attualmente in zona retrocessione, i liguri ospitano un Bari ridimensionato rispetto alla stagione scorsa, nella quale i pugliesi sono andati a un centimetro dalla Serie A. Come finirà l'anticipo di giornata?

SABATO 16 DICEMBRE 2023

ore 14:00 Serie B 17a Giornata: Feralpisalò vs Cremonese (diretta)

Telecronaca: Giorgio Basile

Una neopromossa dalla Serie C che ancora deve prendere bene le misure alla nuova categoria e una retrocessa dalla Serie A che ambisce a tornare al più presto nella massima categoria nazionale. La Cremonese fa visita alla FeralpiSalò nella diciassettesima giornata: come finirà al Garilli di Piacenza?



Telecronaca: Marco Calabresi

Allo stadio Braglia il Modena vuole immediatamente rimettersi in carreggiata dopo la sconfitta contro il Como dell'ultimo turno di campionato. I canarini ospitano un Cittadella lanciatissimo: i veneti sono in striscia vincente da 5 partite e non intendono fermarsi. Come andrà a finire lo scontro diretto per il sesto posto?



Telecronaca: Edoardo Testoni

Due ex compagni al Milan e in Nazionale. Due campioni del mondo nel 2006. Due grandi amici. Reggiana - Sampdoria è la partita di Alessandro Nesta e Andrea Pirlo, i due allenatori che si ritrovano per la prima volta da avversari a guidare le rispettive squadre dalla panchina. Entrambe accomunate da un inizio di stagione in salita, vogliono mettersi al più presto al riparo da brutte sorprese. I blucerchiati, undicesimi, hanno due punti di vantaggio sugli emiliani, a + 3 dalla zona retrocessione. Chi avrà la meglio al Mapei Stadium?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

La sconfitta dello scorso fine settimana sul campo della Cremonese ha fatto perdere il primo posto in classifica al Venezia a vantaggio del Parma. La formazione arancio-neroverde vuole immediatamente rimettersi in carreggiata nel match che vede arrivare in Laguna il Sudtirol, che non vince da fine ottobre e spera in un cambio di marcia dopo l'esonero di Bisoli.. Riuscirà la squadra di Paolo Vanoli a reagire e far esultare di nuovo il pubblico dello stadio Penzo?



Telecronaca: Alessandro Iori

Il Como di Cesc Fabregas si sta confermando tra le squadre più ambiziose della Serie B 2023/24. I lariani, attualmente terzi in classifica, fanno visita a un Brescia in striscia positiva da 4 gare. Un derby lombardo tutto da gustare al Rigamonti: come finirà?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Solo un punto raccolto nelle ultime sei partite dall'Ascoli, che in casa ospita il Catanzaro quarto in classifica nella diciassettesima giornata di B. I calabresi puntano a espugnare lo stadio Del Duca, che proverà a spingere i bianconeri padroni di casa a un risultato utile che muova la classifica.



Telecronaca: Andrea Calogero

Il Cosenza di Fabio Caserta ospita l'attuale capolista della Serie B, ovvero il Parma di Fabio Pecchia, che ha approfittato della sconfitta del Venezia nell'ultimo turno di campionato per tornare al comando. I ducali riusciranno a infliggere quella che sarebbe la quarta sconfitta consecutiva ai lupi di Calabria?



Telecronaca: Riccardo Mancini

Il Palermo cerca il ritorno alla vittoria nel sabato pomeriggio della diciassettesima giornata, che vede la squadra di mister Corini affrontare il Pisa di Alberto Aquilani. Sfida tra due ex centrocampisti in panchina e tra due squadre che vogliono tornare a vincere per motivi diversi: il Palermo per rilanciare le sue ambizioni playoff, il Pisa per restare a distanza dalla zona retrocessione.

DOMENICA 17 DICEMBRE 2023

ore 16:15 Serie B 17a Giornata: Lecco vs Ternana (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Scontro diretto per allontanarsi dalla zona retrocessione allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, dove la squadra allenata da Emiliano Bonazzoli ospita la Ternana. Gli umbri, diciassettesimi, hanno due punti di ritardo rispetto ai lombardi, che vincendo oggi potrebbero dunque scavare un solco importante. I rossoverdi, al contrario, daranno tutto per provare a vincere e scavalcare in classifica una diretta avversaria nella lotta salvezza.

