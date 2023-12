Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 16a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Venerdì 15 Dicembre 2023, la Serie A presenta il match attesissimo tra Genoa e Juventus alle 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva e sarà disponibile anche su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Stefano Borghi sarà alla telecronaca, mentre i commenti saranno a cura di Massimo Ambrosini. Davide Bernardi si occuperà del bordocampo, e lo studio sarà animato da Marco Russo, Alessandro Matri, e Tommaso Turci.

Sabato 16 dicembre 2023, tre affascinanti incontri che promettono spettacolo e emozioni. Alle ore 15:00, al Via del Mare, Lecce e Frosinone si affrontano in diretta esclusiva, disponibile su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Dario Mastroianni sarà alla telecronaca, affiancato dai commenti di Massimo Gobbi. Barbara Cirillo si occuperà del bordocampo ed interviste, mentre lo studio sarà curato da Maria Pia Beltran. Entrambe le squadre hanno avuto una buona partenza in campionato, e la sfida si preannuncia equilibrata: chi riuscirà ad avere la meglio in questo confronto?

Alle 18:00, il Napoli di Walter Mazzarri, reduce dall'ultima giornata del girone di Champions League contro il Braga, si scontra con il Cagliari di Claudio Ranieri in diretta esclusiva. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con i commenti di Dario Marcolin. Francesco Fontana gestirà il bordocampo ed interviste, mentre lo studio sarà animato da Federica Zille e Emanuele Giaccherini. Il Napoli cerca di migliorare il suo record in casa, ma il Cagliari sarà pronto a complicare i piani degli azzurri. Diretta esclusiva, disponibile su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214.

Alle 20:45, lo Stadio Olimpico Grande Torino ospita il match tra Torino ed Empoli in diretta DAZN. Alberto Santi sarà alla telecronaca, affiancato dai commenti di Stefan Schwoch. Orazio Accomando si occuperà del bordocampo ed interviste. Lo studio "Tutti Bravi dal Divano", condotto da Marco Russo e con la partecipazione di Marco Parolo, Valon Behrami, Riccardo Montolivo, presenterà il match e discuterà delle prospettive delle due squadre. Entrambe le squadre condividono un problema in fase realizzativa: riusciranno a migliorare le loro statistiche?

Domenica 17 Dicembre 2023, alle 12:30, il Milan ospita in diretta DAZN il Monza in una partita cruciale. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini, con i commenti di Marco Parolo. Giovanni Barsotti e Alessio De Giuseppe gestiranno il bordocampo, mentre Ilaria Alessio e Giampaolo Pazzini cureranno lo studio. Dopo la recente trasferta a Newcastle, il Milan cerca la vittoria contro il Monza di Raffaele Palladino e Adriano Galliani.

Alle 14:30, "Zona Serie A" condotto da Alessandro Iori terrà i tifosi connessi a tutte le azioni delle partite della domenica pomeriggio. Le telecronache di Luca Farina (Fiorentina-Bologna) e Orazio Accomando (Udinese-Sassuolo) garantiranno una copertura completa della Serie A TIM su DAZN. Alle 15:00, Fiorentina e Hellas Verona si affrontano in una partita in diretta esclusiva su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Ricky Buscaglia sarà alla telecronaca, mentre Federico Sala si occuperà del bordocampo. Dopo sfide impegnative contro Lazio, Juventus, Milan e Roma, la Fiorentina spera di concludere il 2023 con una vittoria contro un Hellas Verona che, nonostante la posizione in classifica, può creare difficoltà. Nello stesso slot orario, Udinese e Sassuolo si scontrano in diretta esclusiva su ZONA DAZN 2, Sky e Tivùsat canale 215. Federico Zanon sarà alla telecronaca, con le interviste a cura di Maria Pia Beltran. Dopo aver raggiunto un pareggio 3-3 contro il Verona, l'Udinese cerca la prima vittoria stagionale al Bluenergy Stadium contro un Sassuolo che sta vivendo una stagione altalenante.

Alle 18:00, il Bologna affronta la Roma in diretta esclusiva su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Edoardo Testoni sarà alla telecronaca, con i commenti di Manuel Pasqual. Tommaso Turci gestirà il bordocampo ed le interviste. La Roma di José Mourinho torna in Emilia Romagna per cercare una vittoria importante nella corsa alla Champions League contro un Bologna vicino all'Europa.

Infine, alle 20:45, Lazio e Inter si sfidano in un'appassionante scontro. La telecronaca sarà a cura di Pierluigi Pardo, con i commenti di Andrea Stramaccioni. Federica Zille si occuperà del bordocampo, mentre lo studio "Sunday Night Square" vedrà la partecipazione di Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Borja Valero, Davide Bernardi e Dario Marcolin. Simone Inzaghi torna allo stadio Olimpico di Roma da avversario con la sua Inter imbattuta in trasferta, ma la Lazio cercherà di impedirgli di "regalare" un dispiacere ai suoi ex tifosi. Match in diretta esclusiva, disponibile su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214.

Lunedì 18 Dicembre 2023, alle 20:45, l'Atalanta scende in campo contro la Salernitana in diretta esclusiva. La telecronaca sarà affidata a Gabriele Giustiniani, con i commenti di Alessandro Budel. Alessio De Giuseppe si occuperà del bordocampo ed interviste. Dopo la recente vittoria contro il Milan, l'Atalanta è pronta a giocare di fronte ai propri tifosi al Gewiss Stadium. La squadra di Gasperini cerca di bissare il successo della settimana scorsa contro una Salernitana che lotta per conquistare punti cruciali nella sua battaglia per la salvezza. Lo studio, curato da Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara, Luca Toni e altri ospiti, fornirà approfondimenti e analisi prima e dopo la partita. Il tutto sarà presentato nel contesto dello show del lunedì sera, "Supertele" dove all'interno si rinnova l'appuntamento con OPEN VAR.

TUTTA LA SERIE A SU DAZN FINO AL 2029 - Prosegue la partnership tra DAZN e Lega Serie A: tutta la Serie A TIM sarà solo su DAZN fino al 2029. La piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo si è assicurata i diritti domestici della più importante competizione italiana per club e continuerà a essere l’unica piattaforma a trasmettere in diretta tutta la Serie A TIM con più partite di chiunque altro per il nuovo ciclo quinquennale di diritti, a partire dalla stagione 2024/25.

Solo su DAZN gli appassionati di sport italiani potranno, infatti, godersi tutta la Serie A TIM con 7 partite in esclusiva (266 partite su 380) e 3 in co-esclusiva (114 partite). Il futuro del calcio viaggia sempre più in live streaming. DAZN si riconferma partner principale dei campionati di calcio europei: dai diritti domestici della Serie A TIM in Italia fino al 2029, a quelli de LALIGA EA Sports in Spagna fino al 2027 e Bundesliga in Germania fino al 2025.

DAZN SERIE A DIRETTA - 16a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

VENERDI 15 DICEMBRE 2023

ore 20:45 Serie A 16a Giornata: Genoa vs Juventus (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi

Studio a cura di: Marco Russo, Alessandro Matri, Tommaso Turci

La Juventus di Massimiliano Allegri apre nuovamente la giornata di campionato di venerdì sera, questa volta contro un Genoa reduce dalla trasferta di Monza. L'ultimo incrocio tra le due squadre al Ferraris finì con un trionfo rossoblù in rimonta: come finirà questa volta?

SABATO 16 DICEMBRE 2023

ore 15:00 Serie A 16a Giornata: Lecce vs Frosinone (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Studio a cura di: Maria Pia Beltran

La buona partenza in campionato di Lecce e Frosinone ha permesso ad entrambe di ricavarsi un buon gap dalla zona retrocessione. Al Via del Mare si prospetta una sfida giocata a viso aperto: chi avrà la meglio?



Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Massimo Gobbi Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo Studio a cura di: Maria Pia Beltran La buona partenza in campionato di Lecce e Frosinone ha permesso ad entrambe di ricavarsi un buon gap dalla zona retrocessione. Al Via del Mare si prospetta una sfida giocata a viso aperto: chi avrà la meglio? ore 18:00 Serie A 16a Giornata: Napoli vs Cagliari (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Studio a cura di: Federica Zille, Emanuele Giaccherini

Dopo aver affrontato il Braga nell'ultima giornata del girone di Champions League, il Napoli di Walter Mazzarri sfida il Cagliari allenato da Claudio Ranieri. Gli azzurri hanno un pessimo record nelle partite casalinghe di questa stagione: riusciranno ad ottenere i 3 punti?



Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Dario Marcolin Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana Studio a cura di: Federica Zille, Emanuele Giaccherini Dopo aver affrontato il Braga nell'ultima giornata del girone di Champions League, il Napoli di Walter Mazzarri sfida il Cagliari allenato da Claudio Ranieri. Gli azzurri hanno un pessimo record nelle partite casalinghe di questa stagione: riusciranno ad ottenere i 3 punti? ore 20:45 Serie A 16a Giornata: Torino vs Empoli (diretta)

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

Studio in Tutti Bravi dal Divano: Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Riccardo Montolivo

Allo Stadio Olimpico Grande Torino va in scena il match tra Torino ed Empoli, due squadre che condividono un problema in fase realizzativa. Verranno migliorate le statistiche? Segui la Serie A TIM su DAZN! Presenta il match Tutti Bravi dal Divano, lo show del sabato sera condotto da Marco Russo.

DOMENICA 17 DICEMBRE 2023

ore 12:30 Serie A 16a Giornata: Milan vs Monza (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Marco Parolo

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti e Alessio De Giuseppe

Studio a cura di: Ilaria Alessio e Giampaolo Pazzini

A pochi giorni dalla trasferta di Newcastle, il Milan ospita il Monza di Raffaele Palladino e dell’ex dirigente rossonero Adriano Galliani, sconfitto 4-1 nel giorno del ritorno a San Siro più di anno fa. I rossoneri hanno bisogno di tre punti per tenere il passo delle prime: riusciranno a centrare un successo?



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Marco Parolo Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti e Alessio De Giuseppe Studio a cura di: Ilaria Alessio e Giampaolo Pazzini A pochi giorni dalla trasferta di Newcastle, il Milan ospita il Monza di Raffaele Palladino e dell’ex dirigente rossonero Adriano Galliani, sconfitto 4-1 nel giorno del ritorno a San Siro più di anno fa. I rossoneri hanno bisogno di tre punti per tenere il passo delle prime: riusciranno a centrare un successo? ore 14:30 Serie A 16a Giornata: Zona Serie A (diretta esclusiva)

Conduce: Alessandro Iori

Con Zona Serie A TIM non ti perdi un'azione delle partite della domenica pomeriggio. Segui la Serie A TIM su DAZN con le telecronache di Luca Farina (Fiorentina-Bologna) e Orazio Accomando (Udinese-Sassuolo).



Conduce: Alessandro Iori Con Zona Serie A TIM non ti perdi un'azione delle partite della domenica pomeriggio. Segui la Serie A TIM su DAZN con le telecronache di Luca Farina (Fiorentina-Bologna) e Orazio Accomando (Udinese-Sassuolo). ore 15:00 Serie A 16a Giornata: Fiorentina vs Hellas Verona (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Dopo aver affrontato nel giro di un mese Lazio, Juventus, Milan e Roma, la Fiorentina spera di aver messo alle spalle gli impegni più complicati e di regalarsi un ottimo finale in questo 2023. L’Hellas Verona, nonostante la classifica, ha dimostrato di poter creare però molte difficoltà a qualsiasi squadra: come finirà al Franchi?



Telecronaca: Ricky Buscaglia Bordocampo ed interviste: Federico Sala Dopo aver affrontato nel giro di un mese Lazio, Juventus, Milan e Roma, la Fiorentina spera di aver messo alle spalle gli impegni più complicati e di regalarsi un ottimo finale in questo 2023. L’Hellas Verona, nonostante la classifica, ha dimostrato di poter creare però molte difficoltà a qualsiasi squadra: come finirà al Franchi? ore 15:00 Serie A 16a Giornata: Udinese vs Sassuolo (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Federico Zanon

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

La prima vittoria stagionale al Bluenergy Stadium sembrava molto vicina per l’Udinese, raggiunta negli ultimi minuti di gioco sul 3-3 dal Verona due settimane fa. Ora c’è l’appuntamento con il Sassuolo di Alessio Dionisi, che dopo il 13esimo posto della passata stagione a sua volta sta vivendo risultati molto altalenanti quest’anno. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Federico Zanon Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran La prima vittoria stagionale al Bluenergy Stadium sembrava molto vicina per l’Udinese, raggiunta negli ultimi minuti di gioco sul 3-3 dal Verona due settimane fa. Ora c’è l’appuntamento con il Sassuolo di Alessio Dionisi, che dopo il 13esimo posto della passata stagione a sua volta sta vivendo risultati molto altalenanti quest’anno. Chi avrà la meglio? ore 18:00 Serie A 16a Giornata: Bologna vs Roma (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Studio a cura di: Giorgia Rossi, Dario Marcolin

A due settimane esatte di distanza dalla trasferta del Mapei Stadium con il Sassuolo la Roma di José Mourinho torna in Emilia Romagna alla ricerca di un’altra vittoria pesante per la corsa alla Champions League. Il Bologna di Thiago Motta, però, è vicino all’Europa e una delle migliori del campionato per rendimento in casa: chi riuscirà a imporsi?



Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Manuel Pasqual Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci Studio a cura di: Giorgia Rossi, Dario Marcolin A due settimane esatte di distanza dalla trasferta del Mapei Stadium con il Sassuolo la Roma di José Mourinho torna in Emilia Romagna alla ricerca di un’altra vittoria pesante per la corsa alla Champions League. Il Bologna di Thiago Motta, però, è vicino all’Europa e una delle migliori del campionato per rendimento in casa: chi riuscirà a imporsi? ore 20:45 Serie A 16a Giornata: Lazio vs Inter (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Sunday Night Square: Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Borja Valero, Davide Bernardi, Dario Marcolin

Appuntamento attesissimo allo stadio Olimpico di Roma. Simone Inzaghi, protagonista fin qui di una super stagione con la sua Inter, torna in quella che è stata la sua casa per oltre 20 anni. Qui l’allenatore nerazzurro ha perso 3-1 entrambi i suoi confronti da avversario con la Lazio, ma quest’anno arriva a Roma con grandi aspettative e da imbattuto in trasferta. Riuscirà stavolta a “regalare” un dispiacere ai suoi ex tifosi?

LUNEDI 18 DICEMBRE 2023

ore 20:45 Serie A 16a Giornata: Atalanta vs Salernitana (diretta)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Studio a cura di: Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara, Luca Toni e altri ospiti

Dopo la vittoria contro il Milan, l'Atalanta gioca nuovamente davanti ai propri tifosi, al Gewiss Stadium. Gli uomini di Gasperini puntano a bissare il successo della settimana scorsa contro una Salernitana in cerca di punti salvezza. Come finirà? Segui la Serie A TIM su DAZN! Presenta il match Supertele, lo show del lunedì sera condotto da Pierluigi Pardo.

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog