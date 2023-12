Ascolti 16 Giornata Serie A 2023/24 DAZN, Lazio-Inter supera 1,4 milioni

La sedicesima giornata della Serie A 2023/24 in onda nel weekend (dal 15 al 18 Dicembre) su DAZN, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience sfiora i 6,0 milioni di ascoltatori (5.996.189) compresivo del dato di ZONA DAZN, il programma multievento che si accede ogni volta che si incontrano due o più partite nella medesima fascia oraria.

Due i match di giornata che hanno superato il milione: Lazio-Inter con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni domenica sera alle 20.45 ha superato 1,4 milioni (1.421.158) mentre Genoa-Juventus venerdì sera con Stefano Borghi e Massimo Ambrosini sfiora 1,1 milioni di ascoltatori (1.086.253)

Il prossimo turno pre-natalizio vedrà nella giornata di sabato 23 Dicembre alle 20.45 la sfida Roma-Napoli, valida per un posto Champions. Nella stessa giornata alle 12.30 la Juventus affronta il Frosinone per accorciare la classifica mentre alle 18.00 l’Inter ospita il Lecce per consolidare la propria posizione. Nella giornata di venerdì alle 20.45 la Salernitana ospita il Milan.

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat (Zona Dazn) distribuiti da Sky e da TivùSat che sono di origine campionaria (SuperPanel).

Venerdì 15/12/23 20:46 – 22:38* GENOA – JUVENTUS 1.086.253** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 16/12/23 15:01 – 17:00* LECCE – FROSINONE 278.927** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 16/12/23 18:30 – 20:28* NAPOLI – CAGLIARI 919.822** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 16/12/23 20:47 – 22:46* TORINO – EMPOLI 210.747**

Domenica 17/12/23 12:32 – 14:27* MILAN – MONZA 565.591**

Domenica 17/12/23 15:02 – 16:55* FIORENTINA – VERONA 187.667** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 17/12/23 15:01 – 16:55* UDINESE – SASSUOLO 47.549** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 17/12/23 15:01 – 16:55* ZONA GOL 229.632** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 17/12/23 18:01 – 19:55* BOLOGNA – ROMA 779.367** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 17/12/23 20:46 – 22:42* LAZIO – INTER 1.421.158** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 18/12/23 20:46 – 22:42* ATALANTA – SALERNITANA 269.476**

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device