Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 17a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Venerdì 22 dicembre 2023 si prospetta un'entusiasmante serata calcistica con gli anticipi della 17a giornata di Serie A. Alle 18:00, Maria Pia Beltran guiderà "Zona Serie A", un programma imperdibile per gli appassionati, offrendo una copertura completa delle partite della domenica pomeriggio. Le telecronache di Tommaso Turci per Sassuolo-Genoa e Andrea Calogero per Empoli-Lazio su DAZN saranno la chiave per non perdere nessuna azione. Alle 18:30, due sfide coinvolgenti: Empoli affronta la Lazio, e Sassuolo si scontra con il Genoa. Riccardo Mancini e Massimo Gobbi saranno ai microfoni per raccontare gli sviluppi di Empoli-Lazio, mentre Alessandro Iori e Alessio De Giuseppe seguiranno da vicino la partita tra Sassuolo e Genoa. La Lazio, lontano dall'Olimpico, cerca di riscattare un rendimento deludente, mentre il Sassuolo vuole uscire dalla zona pericolosa. Diretta esclusiva sui canali ZONA DAZN, Sky e Tivùsat 214 e 215.

Alle 20:00, Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri e Riccardo Montolivo ci terranno compagnia con "Tutti Bravi dal Divano - Zona Serie A", garantendo che nessuna azione saliente delle partite del venerdì sera ci sfugga. Le telecronache di Dario Mastroianni per Salernitana-Milan e Alberto Santi per Monza-Fiorentina saranno il perfetto completamento dello spettacolo. Alle 20:45, due partite che promettono emozioni: Salernitana contro Milan e Monza contro Fiorentina. Stefano Borghi e Fabio Bazzani commenteranno Salernitana-Milan, mentre Gabriele Giustiniani sarà alla telecronaca di Monza-Fiorentina. Filippo Inzaghi affronta il suo ex club, cercando punti cruciali per la Salernitana, mentre il Monza di Raffaele Palladino è determinato a superare la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La gara dello stadio Arechi sarà disponibile anche su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214.

Sabato 23 dicembre 2023 sarà una giornata intensa e ricca di partite avvincenti nella 17a giornata della Serie A. La giornata inizierà alle 12:30 con un lunch match inedito tra Frosinone e Juventus live anche su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Ricky Buscaglia sarà alla telecronaca, affiancato dai commenti di Dario Marcolin, mentre Davide Bernardi si occuperà del bordocampo ed interviste. Giorgia Rossi e Andrea Barzagli cureranno lo studio, promettendo emozioni e analisi approfondite. La Juventus, impegnata nella lotta per lo scudetto contro l'Inter, affronterà il Frosinone al Benito Stirpe in una partita che si preannuncia avvincente.

Alle 14:30, Alessio De Giuseppe condurrà "Zona Serie A", garantendo che nessuna azione delle partite della domenica pomeriggio ci sfugga. Le telecronache di Luca Farina per Bologna-Atalanta e Riccardo Mancini per Torino-Udinese saranno la guida perfetta per seguire la Serie A TIM su DAZN. Alle 15:00, due incontri di grande interesse: Bologna ospita l'Atalanta e Torino affronta l'Udinese. Dario Mastroianni e Alessandro Budel saranno ai microfoni per raccontare gli sviluppi di Bologna-Atalanta, mentre Alberto Santi e Stefan Schwoch seguiranno da vicino la partita tra Torino e Udinese. Il Bologna di Thiago Motta, sorpresa di questa stagione, sfida l'Atalanta, mentre il Torino cerca punti fondamentali contro l'Udinese. Il match dello stadio Grande Torino sarà in diretta anche su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214.

Alle 17:30, Marco Russo condurrà nuovamente "Zona Serie A", garantendo che non ci perderemo neanche un momento delle partite della domenica pomeriggio. Le telecronache di Luca Farina per Hellas Verona-Cagliari e Riccardo Mancini per Inter-Lecce saranno fondamentali per chi vuole seguire la Serie A TIM su DAZN. Alle 18:00, due partite cruciali per la lotta salvezza: Inter contro Lecce e Hellas Verona contro Cagliari. Edoardo Testoni e Emanuele Giaccherini saranno alla telecronaca di Inter-Lecce, mentre Andrea Calogero seguirà Hellas Verona-Cagliari. La sfida del Bentegodi sarà disponibile su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214.

Infine, alle 20:45, il grande match della giornata: Roma contro Napoli. Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini saranno alla telecronaca, con Federica Zille al bordocampo ed interviste. Lo studio sarà animato da Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Ciro Ferrara, Andrea Stramaccioni. Mourinho contro Mazzarri, Roma contro Napoli, uno scontro che promette spettacolo e gol all'Olimpico. Sunday Night Square, lo show condotto da Marco Cattaneo, presenterà questo emozionante match. I giallorossi cercano di interrompere la serie negativa contro il Napoli e regalare ai tifosi una vittoria da ricordare.

TUTTA LA SERIE A SU DAZN FINO AL 2029 - Prosegue la partnership tra DAZN e Lega Serie A: tutta la Serie A TIM sarà solo su DAZN fino al 2029. La piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo si è assicurata i diritti domestici della più importante competizione italiana per club e continuerà a essere l’unica piattaforma a trasmettere in diretta tutta la Serie A TIM con più partite di chiunque altro per il nuovo ciclo quinquennale di diritti, a partire dalla stagione 2024/25.

Solo su DAZN gli appassionati di sport italiani potranno, infatti, godersi tutta la Serie A TIM con 7 partite in esclusiva (266 partite su 380) e 3 in co-esclusiva (114 partite). Il futuro del calcio viaggia sempre più in live streaming. DAZN si riconferma partner principale dei campionati di calcio europei: dai diritti domestici della Serie A TIM in Italia fino al 2029, a quelli de LALIGA EA Sports in Spagna fino al 2027 e Bundesliga in Germania fino al 2025.

VENERDI 22 DICEMBRE 2023

ore 18:00 Serie A 17a Giornata: Zona Serie A (diretta esclusiva)

Conduce: Maria Pia Beltran

Con Zona Serie A TIM non ti perdi un'azione delle partite della domenica pomeriggio. Segui la Serie A TIM su DAZN con le telecronache di Tommaso Turci (Sassuolo-Genoa) e Andrea Calogero (Empoli-Lazio)



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Ultima trasferta dell’anno per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti, lontano dall’Olimpico, hanno avuto fin qui un rendimento horror: 7 punti in 8 partite, uno solo nelle ultime tre. Prestazioni lontane dallo scorso anno, quando proprio alla “Carlo Castellani - Computer Gross Arena” i capitolini festeggiarono il secondo posto in classifica nell’ultima giornata. Riusciranno a ripartire?



[disponibile anche su ZONA DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Alessandro Iori

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Dopo i successi con Verona e Juventus il Sassuolo di Alessio Dionisi non ha più ottenuto vittorie al Mapei Stadium ritrovandosi in una zona di classifica pericolosa. Ha perso quattro trasferte di fila anche il Genoa neopromosso, che viaggia a un ritmo simile a quello dei neroverdi. Chi riuscirà ad avvicinarsi alla fine dell’anno con l’umore migliore?



Conduce: Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo

Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione saliente delle partite del venerdì sera. Presenta Tutti Bravi dal Divano, lo show condotto da Marco Russo con Parolo, Behrami, Matri e Montolivo ospiti in studio. Telecronaca di Dario Mastroianni (Salernitana - Milan) e Alberto Santi (Monza - Fiorentina).



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

Filippo Inzaghi torna ad affrontare il Milan nell'anticipo della diciasettesima giornata di Serie A TIM. Il tecnico granata e la sua Salernitana, in piena zona retrocessione, ospitano un Milan in cerca di punti e certezze.



Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

Nella passata stagione la partita all'U-Power Stadium contro la Fiorentina fu indimenticabile per i tifosi brianzoli: 3-2 in rimonta dopo un doppio svantaggio. La squadra di Palladino è chiamata ad un test importante contro i Viola di Vincenzo Italiano, intenzionato a migliorare la classifica delle scorse due stagioni.

SABATO 23 DICEMBRE 2023

ore 12:30 Serie A 17a Giornata: Frosinone vs Juventus (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi

Studio a cura di: Giorgia Rossi e Andrea Barzagli

Nell'inedito lunch match del sabato, la Juventus fa visita al Frosinone per continuare la sua battaglia-scudetto contro l'Inter. Al Benito Stirpe, nonostante il freddo, è previsto un clima caldissimo per sostenere la squadra di Di Francesco: come finirà?



Conduce: Alessio De Giuseppe

Con Zona Serie A TIM non ti perdi un'azione delle partite della domenica pomeriggio. Segui la Serie A TIM su DAZN con le telecronache di Luca Farina (Bologna-Atalanta), Riccardo Mancini (Torino-Udinese)



Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Appuntamento al Dall'Ara per una delle sfide più interessanti di questa giornata di Serie A. La sorpresa Bologna, guidata dal carismatico Thiago Motta, ospita l'Atalanta reduce dalla sfida contro la Salernitana.



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

Seconda partita consecutiva in casa per il Torino di Juric, che dopo l'Empoli affronta l'Udinese con la spinta del proprio pubblico. I bianconeri arrivano con l'obiettivo di ottenere punti per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica: come finirà?



Conduce: Marco Russo

Con Zona Serie A TIM non ti perdi un'azione delle partite della domenica pomeriggio. Segui la Serie A TIM su DAZN con le telecronache di Hellas Veorna-Cagliari (Luca Farina), Inter-Lecce (Riccardo Mancini)



Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci e Maria Pia Beltran

A San Siro l'Inter di Simone Inzaghi attende il Lecce allenato da Roberto D'Aversa, reduce dalla sfida casalinga contro il Frosinone. Si tratta del trentanovesimo incrocio ufficiale tra le due squadre, con un bilancio ovviamente positivo per i nerazzurri: come finirà questa volta?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Andrea Calogero

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Nella bagarre per la lotta salvezza rientrano sicuramente al momento Hellas Verona e Cagliari. I 3 punti in palio diventano quindi molto importanti in quest'ottica e potrebbero pesare a fine stagione: come finirà il match al Bentegodi?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Studio: Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Ciro Ferrara, Andrea Stramaccioni

Nel big match di questa giornata si affrontano Mourinho contro Mazzarri, Roma contro Napoli. Previsto, come ormai d'abitudine all'Olimpico, il tutto esaurito per una sfida che in passato ha regalato gol e spettacolo. I giallorossi non vincono in casa contro il Napoli dal 2019: riusciranno ad interrompere la serie negativa?! Presenta il match Sunday Night Square, lo show condotto da Marco Cattaneo.

