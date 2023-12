Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 18a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Anche la Serie BKT è su DAZN! Sia in diretta streaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo.

Il pomeriggio di Sabato 23 Dicembre è ricco di partite valide della 18a giornata di Serie B e promette emozioni e colpi di scena. Al Tombolato, il Cittadella, in grande forma con uno straordinario filotto di vittorie, si scontra con lo Spezia, desideroso di evitare una doppia retrocessione in due anni. La telecronaca di Giorgio Basile ci guiderà attraverso questo affascinante duello. La partita è in programma alle 14:00 in diretta su DAZN. Al Sinigaglia, il Como ospita il Palermo in una sfida che promette spettacolo. L'arrivo di Fabregas sulla panchina ha dato nuova linfa ai padroni di casa, mentre il Palermo è in piena corsa per un posto nei playoff. Simone Gamberini sarà il nostro narratore in questa avvincente contesa. La partita è prevista per le 14:00. La Cremonese di Giovanni Stroppa accoglie il Modena al Giovanni Zini, in un incontro dove i tre punti potrebbero rivelarsi decisivi per le ambizioni di promozione o qualificazione ai playoff. Alessandro Rimi ci offrirà la sua telecronaca a due giorni dal Natale, rendendo l'atmosfera ancora più avvincente. Il fischio d'inizio è fissato per le 14:00. Al Tardini, il Parma continua la sua corsa per la promozione e ospita la Ternana. Marco Calabresi ci terrà aggiornati su questa sfida, con il Parma che cerca con determinazione il ritorno nel massimo campionato. La partita si terrà alle 14:00 in diretta su DAZN. Trasferta in laguna per il Lecco che affronta un Venezia lanciatissimo in classifica, guidato da Paolo Vanoli. Federico Casotti sarà al microfono per raccontare se il Lecco riuscirà ad ottenere i tre punti contro un avversario così temibile. L'incontro è programmato per le 14:00.

La sorpresa di quest'anno, il neopromosso Catanzaro, saldamente in zona playoff, si scontra con il Brescia al Nicola Ceravolo. Gabriele Giustiniani ci accompagnerà attraverso questo affascinante match dove entrambe le squadre cercano di raggiungere i loro obiettivi. La partita avrà luogo alle 15:00.

Nel pomeriggio delle 16:15 in diretta su DAZN, Lorenzo Del Papa sarà al microfono per la partita tra Bari e Cosenza al San Nicola. I padroni di casa, reduci dall'impegno in Liguria contro lo Spezia, cercano di consolidare la loro posizione in classifica contro il Cosenza di Fabio Caserta. L'incontro si svolgerà alle 16:15 in diretta su DAZN. A Pisa, Federico Marconi seguirà da vicino l'incontro tra i padroni di casa e l'Ascoli. Con 36 precedenti incroci tra le due squadre, ci aspettiamo una partita equilibrata e combattuta. La partita è prevista per le 16:15 in diretta su DAZN. Al Marassi, Alessandro Iori commenta l'incontro tra la Sampdoria di Andrea Pirlo e la neopromossa FeralpiSalò, intenzionata ad ottenere punti prima di Natale. La partita è in programma per le 16:15 in diretta su DAZN. Infine, a due giorni da Natale, Giovanni Marrucci sarà al microfono per raccontare la sfida tra il Südtirol e la Reggiana di Alessandro Nesta, in trasferta al Druso. Chi avrà la meglio? L'appuntamento è alle 16:15 in diretta su DAZN.

SABATO 23 DICEMBRE 2023

ore 14:00 Serie B 18a Giornata: Cittadella vs Spezia (diretta)

Telecronaca: Giorgio Basile

Lo straordinario filotto di vittorie del Cittadella ha permesso al club veneto di rientrare prepotentemente nella corsa ai playoff. Oggi al Tombolato arriva lo Spezia, alla ricerca invece di punti per evitare una doppia retrocessione in 2 anni.



Telecronaca: Simone Gamberini

L'arrivo di Fabregas sulla panchina ha dato un ulteriore sprint al Como. Al Sinigaglia in questo turno i padroni di casa ospitano il Palermo, in piena corsa per un posto playoff.



Telecronaca: Alessandro Rimi

A due giorni da Natale la Cremonese di Giovanni Stroppa ospita il Modena al Giovanni Zini. I 3 punti in palio potrebbero essere decisivi a fine stagione per una eventuale promozione o qualificazione ai playoff delle due squadre: chi li otterrà?



Telecronaca: Marco Calabresi

Continua la corsa per la promozione del Parma, che dopo due anni nella serie cadetta vuole assolutamente rientrare nel massimo campionato. Al Tardini in questo turno arriva la Ternana, reduce dalla trasferta contro il Lecco.



Telecronaca: Federico Casotti

Trasferta in laguna per il Lecco che affronta al Penzo un Venezia lanciatissimo in classifica e con il sogno promozione in testa. Riuscirà la squadra di Paolo Vanoli ad ottenere i 3 punti?



Telecronaca: Gabriele Giustiniani

La vera sorpresa di quest'anno è probabilmente il neopromosso Catanzaro, saldamente in zona playoff. Nell'appuntamento al Nicola Ceravolo i calabresi ospitano il Brescia, che vuole evitare un finale di stagione come quello passato nel 2022/23.



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Appuntamento al San Nicola di Bari dove i padroni di casa, reduci dall'impegno in Liguria contro lo Spezia, ospitano il Cosenza allenato da Fabio Caserta.



Telecronaca: Federico Marconi

Appuntamento all'Arena Garibaldi dove i padroni di casa del Pisa attendono l'Ascoli. Sono 36 i precedenti incroci tra le due squadre, con un bilancio molto equilibrato: 14 vittorie nerazzurre contro le 13 dei marchigiani.



Telecronaca: Alessandro Iori

Dopo un inizio di campionato complicato, la Samp di Andrea Pirlo sembra avere cambiato marcia, acquisendo consapevolezza e soprattutto risultati positivi. In questo turno al Marassi arriva la neopromossa FeralpiSalò, intenzionata ad ottenere punti prima di Natale.



Telecronaca: Giovanni Marrucci

La Reggiana di Alessandro Nesta va in trasferta al Druso contro il Südtirol. Chi avrà la meglio in questa sfida a due giorni da Natale?

