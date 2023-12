Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 18a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Venerdì 29 dicembre 2023, la Serie A si apre con "Zona Serie A", un appuntamento imperdibile condotto da Giorgia Rossi e Dario Marcolin. Questo programma è progettato per non farti perdere nemmeno un momento delle emozioni delle partite in contemporanea. Puoi seguire la Serie A TIM su DAZN con le telecronache di Napoli-Monza affidate a Gabriele Giustiniani e Fiorentina-Torino con Tommaso Turci.

Alle 18:30, la 18a giornata presenta il match tra Napoli e Monza, un'esperienza esclusiva disponibile anche su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Pierluigi Pardo sarà alla telecronaca con i commenti di Stefan Schwoch, mentre Alessio De Giuseppe si occuperà di bordocampo ed interviste. Dopo un mese di sfide difficili, Walter Mazzarri auspica di affrontare il nuovo anno con maggiore serenità. L'ultimo impegno del 2023 è contro il Monza di Raffaele Palladino, che lo scorso maggio riuscì a battere i campioni d'Italia all'U-Power Stadium. Come andrà questa volta?

Sempre alle 18:30, la Fiorentina sfida il Torino in una partita esclusiva disponibile anche su ZONA DAZN 2, Sky e Tivùsat canale 215. Dario Mastroianni sarà alla telecronaca con i commenti di Alessandro Budel, mentre le interviste e il bordocampo saranno curati da Giovanni Barsotti. Dopo tre vittorie consecutive in casa, la Fiorentina ospita il Torino alla ricerca di punti per le ambizioni europee. Vincenzo Italiano e Ivan Juric si sono affrontati in carriera 7 volte con tre vittorie del croato, due pareggi e altrettanti successi dell'allenatore viola, entrambi al Franchi per 2-1. Chi avrà la meglio in questo confronto?

Alle 20:00, "Tutti Bravi dal Divano - Zona Serie A" è condotto da Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Giampaolo Pazzini e Emanuele Giaccherini. Il programma assicura di non perdere nemmeno un momento saliente delle partite del venerdì sera. Presenta uno show condotto da Marco Russo con Parolo, Behrami, Matri e Montolivo ospiti in studio. Le telecronache di Genoa-Inter a cura di Ricky Buscaglia e Lazio-Frosinone con Federico Zanon.

Alle 20:45, il Genoa affronta l'Inter in una partita esclusiva disponibile anche su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Stefano Borghi sarà alla telecronaca con i commenti di Manuel Pasqual, mentre Orazio Accomando si occuperà di bordocampo ed interviste. Dopo le partite a San Siro contro Bologna (Coppa Italia) e Lecce, l'Inter va a Marassi per consolidare il primato e mantenere l'imbattibilità esterna in questa stagione. Il Genoa in casa ha fermato però già la Juventus e vuole mettere in difficoltà anche la squadra di Simone Inzaghi. Riuscirà?

Nello stesso orario, la Lazio gioca contro il Frosinone in una partita esclusiva. Edoardo Testoni sarà alla telecronaca con i commenti di Fabio Bazzani, mentre Barbara Cirillo curerà bordocampo ed interviste. Il 2023 della Lazio si chiude allo Stadio Olimpico. Un anno dal doppio volto per Maurizio Sarri, secondo in classifica a giugno e in grande difficoltà nella prima parte della nuova stagione. Vuole continuare la rincorsa salvezza invece il Frosinone, sconfitto a Roma contro i biancocelesti nel 2018 e nel 2015 e ancora alla ricerca del primo colpo esterno in questo campionato. Chi avrà la meglio?

Sabato 30 dicembre 2023 inizia con il lunch match alle 12:30 tra l'Atalanta e il Lecce. Riccardo Mancini sarà alla telecronaca con i commenti di Massimo Gobbi, mentre Ilaria Alesso curerà bordocampo ed interviste. L'Atalanta, giocando sul proprio terreno al Gewiss Stadium, cerca di far valere il suo peso in classifica contro un Lecce che lo scorso anno ha dimostrato di essere un avversario capace di vincere a Bergamo. Riuscirà l'Atalanta a ottenere la vittoria?

Alle 14:30, Alessandro Iori condurrà "Zona Serie A", il programma che ti permette di non perdere nemmeno un'azione delle partite della domenica pomeriggio. Segui la Serie A TIM su DAZN con le telecronache di Cagliari-Empoli curate da Luca Farina e Udinese-Bologna con Dario Mastroianni. Alle 15:00, due incontri interessanti prendono il via. Il Cagliari di Claudio Ranieri ospita l'Empoli, con Federico Zanon alla telecronaca e Francesco Fontana per bordocampo ed interviste. Nonostante il cambio in panchina, l'Empoli di Aurelio Andreazzoli sta cercando ancora il suo ritmo. Riuscirà una delle due squadre a conquistare i tre punti? Nello stesso orario, l'Udinese sfida il Bologna in una partita esclusiva su DAZN, con Alberto Santi alla telecronaca e Federico Sala per bordocampo ed interviste. Il Bologna di Thiago Motta sta sorprendendo positivamente, mentre l'Udinese cerca di ottenere la prima vittoria al Bluenergy Stadium in questa stagione. Chi uscirà vincitore in questa 18esima giornata?

Alle 17:30, "Zona Serie A" con Marco Russo e Andrea Stramaccioni in studio è il luogo ideale per seguire ogni azione delle partite della domenica pomeriggio della Serie A TIM. Le telecronache di Milan-Sassuolo a cura di Dario Mastroianni e Hellas Verona-Sassuolo affidate a Luca Farina saranno la guida perfetta attraverso le sfide. Alle 18:00, due partite emozionanti prendono il via. A San Siro, il Milan affronta il Sassuolo con la telecronaca di Ricky Buscaglia e i commenti di Marco Parolo. Dopo tre stagioni in cui il Sassuolo è stato una vera sfida per il Milan, con risultati altalenanti, i rossoneri cercano vendetta per le precedenti sconfitte e puntano a conquistare tre punti cruciali per la corsa Champions. Nello stesso orario, l'Hellas Verona ospita la Salernitana, con la telecronaca di Andrea Calogero e le interviste curate da Maria Pia Beltran. L'Hellas Verona, che lo scorso febbraio ha conquistato tre punti fondamentali per confermarsi in Serie A TIM, si trova ora in una posizione più tranquilla rispetto alla Salernitana, che lotta per evitare la retrocessione. Chi riuscirà a ottenere un sorriso in vista del nuovo anno?

Infine, alle 20:45, il clou della giornata con la Juventus che ospita la Roma all'Allianz Stadium. Pierluigi Pardo sarà alla telecronaca, affiancato dai commenti di Dario Marcolin. Federica Zille e Tommaso Turci si occuperanno del bordocampo ed interviste. Lo studio da Torino vedrà la presenza di Diletta Leotta e Dario Marcolin. "Sunday Night Square", lo show condotto da Stefano Borghi, Andrea Barzagli e Andrea Stramaccioni, presenterà analisi post-partita con ospiti di rilievo. La sfida si preannuncia avvincente, con la Juventus che vantava ottimi precedenti contro la Roma. Dopo l'1-1 finale nel 2022, come si concluderà questa importante sfida per chiudere l'anno solare di Serie A TI

TUTTA LA SERIE A SU DAZN FINO AL 2029 - Prosegue la partnership tra DAZN e Lega Serie A: tutta la Serie A TIM sarà solo su DAZN fino al 2029. La piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo si è assicurata i diritti domestici della più importante competizione italiana per club e continuerà a essere l’unica piattaforma a trasmettere in diretta tutta la Serie A TIM con più partite di chiunque altro per il nuovo ciclo quinquennale di diritti, a partire dalla stagione 2024/25.

Solo su DAZN gli appassionati di sport italiani potranno, infatti, godersi tutta la Serie A TIM con 7 partite in esclusiva (266 partite su 380) e 3 in co-esclusiva (114 partite). Il futuro del calcio viaggia sempre più in live streaming. DAZN si riconferma partner principale dei campionati di calcio europei: dai diritti domestici della Serie A TIM in Italia fino al 2029, a quelli de LALIGA EA Sports in Spagna fino al 2027 e Bundesliga in Germania fino al 2025.

DAZN SERIE A DIRETTA - 18a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



DAZN SERIE A DIRETTA - 18a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

VENERDI 29 DICEMBRE 2023

ore 18:00 Serie A 18a Giornata: Zona Serie A (diretta esclusiva)

In studio: Giorgia Rossi e Dario Marcolin

Con Zona Serie A TIM non ti perdi un'azione delle partite. Segui la Serie A TIM su DAZN con le telecronache di Napoli-Monza (Gabriele Giustiniani), Fiorentina-Torino (Tommaso Turci)



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Dopo aver vissuto un primo mese con impegni dall’alto tasso di difficoltà Walter Mazzarri spera di poter lavorare con maggiore tranquillità con l’inizio del nuovo anno. L’ultimo impegno del 2023 è contro il Monza di Raffaele Palladino, che lo scorso maggio riuscì a battere i campioni d’Italia all’U-Power Stadium. Come finirà stavolta?



[disponibile anche su ZONA DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

Reduce da tre vittorie di fila in casa, la Fiorentina ospita il Torino alla ricerca di punti per cavalcare le ambizioni europee. Vincenzo Italiano e Ivan Juric si sono affrontati in carriera 7 volte con tre vittorie del croato, due pareggi e altrettanti successi dell’allenatore viola, entrambi al Franchi per 2-1. Chi avrà la meglio in questo confronto?



Conduce: Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Giampaolo Pazzini, Emanuele Giaccherini

Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione saliente delle partite del venerdì sera. Presenta Tutti Bravi dal Divano, lo show condotto da Marco Russo con Parolo, Behrami, Matri e Montolivo ospiti in studio. Telecronaca di Genoa-Inter (Ricky Buscaglia), Lazio-Frosinone (Federico Zanon)



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

Dopo le partite a San Siro contro Bologna (Coppa Italia) e Lecce l’Inter va a Marassi per consolidare il primato e mantenere l’imbattibilità esterna in questa stagione. Il Genoa in casa ha fermato però già la Juventus e vuole mettere in difficoltà anche la squadra di Simone Inzaghi: ci riuscirà?



Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Il 2023 della Lazio si chiude allo stadio Olimpico. Un anno dal doppio volto per Maurizio Sarri, secondo in classifica a giugno e in grande difficoltà nella prima parte della nuova stagione. Vuole continuare la rincorsa salvezza invece il Frosinone, sconfitto a Roma contro i biancocelesti nel 2018 e nel 2015 e ancora alla ricerca del primo colpo esterno in questo campionato. Chi avrà la meglio?

SABATO 30 DICEMBRE 2023

ore 12:30 Serie A 18a Giornata: Atalanta vs Lecce (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

In studio: Edoardo Testoni

Al Gewiss Stadium l'Atalanta apre il sabato della diciottesima giornata della Serie A TIM con il lunch match che vede arrivare nelle valli orobiche il Lecce di D'Aversa, avversario non semplice da affrontare e capace di vincere lo scorso anno a Bergamo. Riuscirà l'Atalanta a far valere il maggior peso della classifica e a battere i salentini?



Conduce: Alessandro Iori

Con Zona Serie A TIM non ti perdi un'azione delle partite della domenica pomeriggio. Segui la Serie A TIM su DAZN con le telecronache di Cagliari-Empoli (Luca Farina), Udinese-Bologna (Dario Mastroianni)



Telecronaca: Federico Zanon

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Il Cagliari di Claudio Ranieri sta rilanciando le sue speranze di salvezza grazie alle prestazioni all’Unipol Domus Arena, dove nei minuti finali i rossoblù hanno conquistato vittorie vitali con Frosinone e Sassuolo. Nonostante il cambio in panchina, Aurelio Andreazzoli non è ancora riuscito a risollevare l’Empoli. Riuscirà una delle due a ottenere i tre punti?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Alberto Santi

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Grazie a una prima parte di stagione sorprendente, Thiago Motta sta facendo sognare Bologna, che vede ora possibile uno storico ritorno in Europa. Classifica decisamente meno soddisfacente quella dell’Udinese, ancora senza vittorie al Bluenergy Stadium in questo campionato (6 pareggi e 2 sconfitte). Chi avrà la meglio nella 18esima giornata?



In studio: Marco Russo e Andrea Stramaccioni

Con Zona Serie A TIM non ti perdi un'azione delle partite della domenica pomeriggio. Segui la Serie A TIM su DAZN con le telecronache di Milan-Sassuolo /Dario Mastroianni), Hellas Verona-Sassuolo (Luca Farina)



Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Marco Parolo

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi e Orazio Accomando

A San Siro nelle ultime tre stagioni il Sassuolo è stato la bestia nera del Milan di Stefano Pioli: prima il 2-1 dell’aprile 2021 targato Raspadori, poi a novembre l’1-3 con super gol di Scamacca per arrivare infine all’incredibile 5-2 dello scorso gennaio. Ora i rossoneri vogliono vendicarsi e trovare tre punti per la corsa Champions: ci riusciranno?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Andrea Calogero

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

Lo scorso febbraio l’Hellas Verona, con un gol di Ngonge, conquistò tre punti fondamentali per confermarsi un altro anno in Serie A TIM. Un obiettivo raggiunto poi nello spareggio con lo Spezia. Più tranquilla la salvezza della Salernitana, che quest’anno invece sembra destinata a lottare duramente per evitare la retrocessione. Chi riuscirà a ottenere un sorriso in vista del nuovo anno?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Federica Zille e Tommaso Turci

Studio da Torino: Diletta Leotta e Dario Marcolin,

Sunday Night Square: Stefano Borghi, Andrea Barzagli, Andrea Stramaccioni

Il sipario sull’anno solare di Serie A TIM cala con un big match a Torino. La Juventus di Max Allegri, la migliore del campionato per rendimento interno, ospita la Roma di José Mourinho in una sfida di grande fascino. All’Allianz Stadium i bianconeri vantano ottimi precedenti con 10 vittorie in 12 partite con i giallorossi da quando è stato inaugurato l’impianto. Ad agosto 2022 Abraham rispose a Vlahovic per l’1-1 finale: come finirà stavolta?

