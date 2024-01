Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 19a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Venerdì 5 gennaio 2024, si apre la 19a giornata di Serie A con il match tra Bologna e Genoa, in diretta alle 20:45. La telecronaca sarà affidata a Alberto Santi, con il commento di Valon Behrami e le interviste curate da Giovanni Barsotti. Il tutto sarà coordinato nel backstage da Alessio De Giuseppe. Il Bologna di Mister Thiago Motta, in un momento di ascesa sorprendente, punta ad un futuro europeo, mentre il Genoa cerca di risollevarsi dalle difficoltà. Il primo scontro del nuovo anno promette emozioni.

Sabato 6 gennaio 2024, alle 12:30, l'Inter di Mister Inzaghi, reduce da un inverno di dominio, affronta l'Hellas Verona al San Siro. Stefano Borghi sarà alla telecronaca, con il commento di Massimo Gobbi e le interviste curate da Davide Bernardi e Ilaria Alesso. Il Verona di Baroni è alla ricerca disperata di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Nel pomeriggio, alle 15:00, Frosinone e Monza si sfidano al Benito Stirpe. Luca Farina sarà alla telecronaca, con Stefan Schwoch nei commenti e Francesco Fontana sul bordocampo. Le due squadre, simili nelle prestazioni stagionali, cercano miglioramenti sia in termini di risultati che di posizione in classifica. Alle 18:00, Lecce e Cagliari si affrontano al Via del Mare. Alessandro Iori sarà alla telecronaca, con Emanuele Giaccherini nei commenti e le interviste curate da Barbara Cirillo. Mentre il Cagliari cerca punti per garantirsi la permanenza in A, il Lecce punta a migliorare la sua posizione in classifica. Il sabato si conclude alle 20:45 con il match tra Sassuolo e Fiorentina al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Gabriele Giustiniani sarà alla telecronaca, con Manuel Pasqual nei commenti e Orazio Accomando sul bordocampo. Il programma "Tutti Bravi sul Divano" condotto da Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri e Emanuele Giacchetini commenterà i temi più caldi del weekend calcistico.

Domenica 7 gennaio 2024, alle 12:30, l'Empoli sfida il Milan. Dario Mastroianni sarà alla telecronaca, con il commento di Fabio Bazzani e le interviste di Federico Sala. Ilaria Alesso e Giampaolo Pazzini cureranno lo studio. Il Milan, reduce da un periodo difficile, cerca una vittoria per rialzarsi. Alle 14:30, "Zona Serie A" con Marco Russo, Ciro Ferrara e Dario Marcolin in studio permette di non perdere nessuna azione delle partite della domenica pomeriggio. Le telecronache di Torino-Napoli (Luca Farina) e Udinese-Lazio (Orazio Accomando) saranno seguite. Alle 15:00, Torino e Napoli si affrontano in esclusiva DAZN. Ricky Buscaglia sarà alla telecronaca, con Marco Parolo nei commenti e Alessio De Giuseppe sul bordocampo. Il Torino vuole rompere un tabù datato 2014/2015 contro gli azzurri di Walter Mazzarri. Nel medesimo orario, Udinese e Lazio si scontrano in una partita esclusiva su DAZN 2. Riccardo Mancini sarà alla telecronaca, con Dario Marcolin nei commenti e Maria Pia Beltran sul bordocampo. La Lazio cerca di recuperare terreno in classifica contro un'Udinese che lotta per la salvezza. Alle 18:00, la Salernitana ospita la Juventus in una partita esclusiva su DAZN. Pierluigi Pardo sarà alla telecronaca, affiancato dai commenti di Massimo Ambrosini e con Tommaso Turci sul bordocampo. Giorgia Rossi e Andrea Barzagli cureranno lo studio. La Juventus vuole i tre punti in una sfida che promette emozioni.Infine, alle 20:45, la Roma di José Mourinho affronta l'Atalanta allo Stadio Olimpico in diretta esclusiva su DAZN. Edoardo Testoni sarà alla telecronaca, con Alessandro Budel nei commenti e le interviste di Federica Zille. "Sunday Night Square", lo show condotto da Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Andrea Stramaccioni, Davide Bernardi e Andrea Barzagli, presenterà analisi post-partita con ospiti di rilievo. La distanza tra le due squadre in classifica è minima e di conseguenza questo scontro diretto - che chiude la diciannovesima giornata e dunque il girone d'andata - può significare molto in termini di ambizioni europee.

TUTTA LA SERIE A SU DAZN FINO AL 2029 - Prosegue la partnership tra DAZN e Lega Serie A: tutta la Serie A TIM sarà solo su DAZN fino al 2029. La piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo si è assicurata i diritti domestici della più importante competizione italiana per club e continuerà a essere l’unica piattaforma a trasmettere in diretta tutta la Serie A TIM con più partite di chiunque altro per il nuovo ciclo quinquennale di diritti, a partire dalla stagione 2024/25.

Solo su DAZN gli appassionati di sport italiani potranno, infatti, godersi tutta la Serie A TIM con 7 partite in esclusiva (266 partite su 380) e 3 in co-esclusiva (114 partite). Il futuro del calcio viaggia sempre più in live streaming. DAZN si riconferma partner principale dei campionati di calcio europei: dai diritti domestici della Serie A TIM in Italia fino al 2029, a quelli de LALIGA EA Sports in Spagna fino al 2027 e Bundesliga in Germania fino al 2025.

VENERDI 5 GENNAIO 2024

ore 20:45 Serie A 19a Giornata: Bologna vs Genoa (diretta)

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Valon Behrami

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

Studio a cura di: Alessio De Giuseppe

Anno nuovo, gli stessi buoni propositi degli ultimi mesi. Vale certamente per il Bologna di Mister Thiago Motta, al centro di un'ascesa che stupisce e illumina la Serie A. Vale meno per il Genoa, resuscitato dalle gesta di Gilardino ma in forma ancora traballante. Se gli emiliani sognano un futuro europeo, i rossoblù puntano alla salvezza. Cosa succederà nella prima partita del 2024?

SABATO 6 GENNAIO 2024

ore 12:30 Serie A 19a Giornata: Inter vs Hellas Verona (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi e Ilaria Alesso

Studio a cura di: Federica Zille e Borja Valero

Dopo un inverno di assoluto dominio, l'Inter di Mister Inzaghi torna in campo per la prima gara del 2024 con la chiara speranza che questo sì, possa essere l'anno della seconda stella. A sfidare la capolista tra le mura di San Siro l'Hellas Verona di Baroni, alla disperata ricerca di punti che possano allontanarli dalla zona retrocessione.



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Luca Farina - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Studio a cura di: Maria Pia Beltran

A inaugurare il pomeriggio dell'Epifania la sfida tra Frosinone e Monza tra gli spalti del Benito Stirpe. Dopo un inizio di stagione pressoché simile, le due squadre puntano a migliorarsi sia in termini di risultati che di posizione in classifica. La chiave? I due gioiellini in rosa, Matias Soulé e Andrea Colpani.



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Studio a cura di: Alessio De Giuseppe

Primo appuntamento del 2024 al Via del Mare di Lecce per la sfida tra i salentini guidati da Roberto D'Aversa e il Cagliari di Claudio Ranieri. Diverse le posizioni in classifica, diversi gli obiettivi: se i sardi hanno bisogno di macinare punti per mettere al sicuro la permanenza in A anche la prossima stagione, i giallorossi puntano a migliorarsi sempre più e, perché no, guadagnare qualche posizione in classifica. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

Tutti Bravi sul Divano: Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Emanuele Giacchetini

Il sabato della diciannovesima giornata di Serie A TIM si conclude al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove il Sassuolo ospita la Fiorentina. Sfida tra due squadre note al pubblico per la filosofia di gioco propositiva e coraggiosa, sebbene con principi diversi alla base. I neroverdi cercano punti pesanti per concludere al meglio un girone d'andata che non lascia pienamente soddisfatto mister Dionisi, mentre la Viola vuole mantenersi competitiva per la zona Europa. Chi prevarrà? Segui la Serie A TIM su DAZN! Telecronaca di Gabriele Giustiniani, con Manuel Pasqual al commento tecnico. Presenta il match Tutti Bravi dal Divano, il programma del sabato sera per commentare i temi più attuali e caldi del weekend calcistico.

DOMENICA 7 GENNAIO 2024

ore 12:30 Serie A 19a Giornata: Empoli vs Milan (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Studio a cura di: Ilaria Alesso e Giampaolo Pazzini

Se un anno fa la sfida di San Siro contro la Roma sanciva l'inizio del periodo buio del Milan, l'ambiente rossonero non può che sperare che la trasferta di Empoli all'indomani dell'Epifania permetta alla squadra di Pioli di iniziare il 2024 con una vittoria e, più in generale, una reazione a quanto di negativo accaduto nelle scorse settimane. Con una panchina traballante e un'infermeria sovraffollata, i rossoneri sono chiamati a ri-unirsi per salvare una stagione i cui obiettivi iniziali sembrano già naufragati. Cosa succederà a Empoli?



In studio: Marco Russo, Ciro Ferrara e Dario Marcolin

Con Zona Serie A TIM non ti perdi un'azione delle partite della domenica pomeriggio. Segui la Serie A TIM su DAZN con le telecronache di Torino-Napoli (Luca Farina), Udinese-Lazio (Orazio Accomando)



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Marco Parolo

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Nel primo turno del nuovo anno il Torino ospita il Napoli di Walter Mazzarri, che ha allenato i piemontesi dal 2018 al 2020. Per i padroni di casa si tratta di sfatare un vero e proprio taboo, poichè non vincono contro gli azzurri dalla stagione 2014/2015. Chi avrà la meglio?



[disponibile anche su ZONA DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

Trasferta in Friuli per la Lazio di Maurizio Sarri, determinato a riprendere terreno nei confronti della testa della classifica. L'impegno dei biancocelesti è tutt'altro che semplice contro un Udinese che è in lotta per la salvezza, ma che ha perso relativamente poche partite. Come finirà?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Studio a cura di: Giorgia Rossi, Andrea Barzagli

In un testa a testa che con ogni probabilità segnerà i primi mesi del 2024, la Juventus di Mister Allegri si mette in viaggio per la prima trasferta dell'anno in quel di Salerno. Tra mura ostiche, l'obiettivo restano i 3 punti.



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Sunday Night Square: Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Andrea Stramaccioni, Davide Bernardi, Andrea Barzagli

La Roma di José Mourinho debutta nel nuovo anno davanti ai propri tifosi, allo Stadio Olimpico, dove arriva l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. La distanza tra le due squadre in classifica è minima e di conseguenza questo scontro diretto - che chiude la diciannovesima giornata e dunque il girone d'andata - può significare molto in termini di ambizioni europee. Chi avrà la meglio tra i giallorossi e i neroblu? Presenta il match Sunday Night Square, il programma della domenica sera per analizzare i temi più caldi e dibattuti del weekend calcistico.

