Ascolti 21a Giornata Serie A 2023/24 DAZN, la Juventus a Lecce sfiora 1,3 milioni

La prima parte della ventunesima giornata della Serie A 2023/24 in onda nel weekend (tra il 20 e il 21 gennaio) su DAZN, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience raggiunge i 3,8 milioni di ascoltatori (3.775.195). Da sottolineare il dato è da considerarsi parziale e dunque nion paragonabile con i precedenti visto che sono solo 6 le partite che si sono disputate con ben 4 rinvii dei match che non hanno visto in campo le squadre partecipanti alla Final Four della EA Sports FC SuperCup 2024 ovvero Inter, Napoli, Fiorentina e Lazio.

La partita più vista del turno è stata il posticipo della domenica sera alle 20:45 tra Lecce e Juventus che con il racconto in diretta esclusiva DAZN di Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini ha interessato 1,3 milioni di spettatori (1.257.209). Al secondo posto il match del sabato sera alle 20:45 tra Udinese e Milan con al microfono Stefano Borghi e Fabio Bazzani che ha coinvolto oltre 700 mila telespettatori (721.861)

La 22a giornata della Serie A parte il 26 gennaio 2024, venerdì alle 20:45, Cagliari e Torino si sfideranno in una co-esclusiva tra DAZN e Sky Il sabato 27 gennaio 2024, inizierà con l'esclusiva su DAZN tra Atalanta e Udinese alle 15:00, seguita alle 18:00 dalla partita esclusiva su DAZN tra Juventus ed Empoli. Alle 20:45, Milan e Bologna si affronteranno in una co-esclusiva tra DAZN e Sky, garantendo uno spettacolo di alto livello. La domenica, 28 gennaio 2024, sarà caratterizzata da partite coinvolgenti. Alle 12:30, Genoa e Lecce si sfideranno in una co-esclusiva tra DAZN e Sky, seguiti alle 15:00 da Hellas Verona e Frosinone in esclusiva su DAZN, e Monza e Sassuolo nello stesso orario, anch'essi in esclusiva su DAZN. Alle 18:00, Lazio e Napoli daranno vita a un altro emozionante scontro in esclusiva su DAZN, mentre alle 20:45 Fiorentina e Inter si affronteranno nella stessa modalità. La giornata si concluderà il lunedì, il 29 gennaio 2024, con l'esclusiva su DAZN tra Salernitana e Roma alle 20:45.

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat (Zona Dazn) distribuiti da Sky e da TivùSat che sono di origine campionaria (SuperPanel).

Sabato 20/01/24 18:01 – 19:54* ROMA – VERONA 843.793** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 20/01/24 20:45 – 22:48* UDINESE – MILAN 721.861**

Donenica 21/01/24 12:30 – 14:32* FROSINONE – CAGLIARI 270.823**

Donenica 21/01/24 15:00 – 16:52* EMPOLI – MONZA 264.797** ESCLUSIVA DAZN

Donenica 21/01/24 18:00 – 19:53* SALERNITANA – GENOA 416.712** ESCLUSIVA DAZN

Donenica 21/01/24 20:45 – 22:37* LECCE –JUVENTUS 1.257.209** ESCLUSIVA DAZN

La 21esima giornata si completerà nelle prossime settimane con i vari recuperi: il Torino contro la Lazio il 22 febbraio 2024 alle 20:45, in co-esclusiva tra DAZN e Sky. Il 28 febbraio 2024 sarà caratterizzato da due esclusive DAZN tra Sassuolo e Napoli alle 18:00, seguita da Inter e Atalanta alle 20:45.

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device