Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 22a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Venerdì 26 gennaio 2024, il calcio Serie B propone uno scontro fondamentale tra Catanzaro e Palermo, in diretta dallo stadio Nicola Ceravolo, con la telecronaca di Alberto Santi. Si tratta di un match che promette grandi emozioni, considerando il precedente incontro in cui i giallorossi hanno saputo espugnare il Barbera. La tensione è alta, e il risultato di questa partita potrebbe avere un impatto significativo sulle posizioni di classifica.

Sabato 27 gennaio 2024, l'appuntamento è con "Zona Serie B" alle 13:55, condotto da Alessandro Iori, che assicura una copertura completa da tutti i campi della Serie BKT. Alle 14:00, la Serie B presenta una serie di incontri avvincenti. Il Como affronta l'Ascoli, con Marco Calabresi alla telecronaca. Il Como, con un progetto ambizioso, si trova in piena zona playoff e punta alla promozione diretta. La sfida al Sinigaglia contro l'Ascoli promette spettacolo e incertezza sul risultato. Nello stesso orario, la Cremonese sfida il Brescia, con la telecronaca di Andrea Calogero. Dopo una vittoria convincente all'andata, la Cremonese cerca di replicare il successo anche allo Zini. Tuttavia, il Brescia mostra una buona forma nelle ultime partite, rendendo l'esito della partita imprevedibile. Altro match interessante è quello tra Modena e Parma, in diretta dallo stadio Braglia con la telecronaca di Ricky Buscaglia. Il derby emiliano promette scintille, con entrambe le squadre che puntano a obiettivi importanti in classifica. Il risultato di questa partita potrebbe influenzare significativamente la corsa ai playoff. Il Sudtirol ospita il Cosenza alle 14:00, con la telecronaca di Lorenzo Del Papa. Il Cosenza, in una fase difficile della stagione, cerca di risalire in classifica contro i padroni di casa. La partita al Druso si preannuncia intensa e piena di spunti tattici. A Venezia, la Ternana affronta una squadra lanciatissima per la promozione, con Federico Zanon alla telecronaca. La Ternana cerca di replicare il successo ottenuto all'andata contro un avversario determinato a consolidare la propria posizione di vertice in classifica.

Alle 16:15, il Bari sfida la Reggiana, con la telecronaca di Alberto Santi. Entrambe le squadre sono caratterizzate da alti e bassi in questa stagione, ma entrambe mantengono vive le speranze di un posto nei playoff. La partita al San Nicola si preannuncia equilibrata e piena di tensione. Nello stesso orario, la Feralpisalò affronta il Lecco, con Giorgio Basile alla telecronaca. Il match mette in palio punti fondamentali per entrambe le squadre, che cercano di allontanarsi dalla zona retrocessione. Infine, il Pisa ospita lo Spezia alle 14:00, con la telecronaca di Gabriele Giustiniani. Entrambe le squadre cercano punti cruciali per raggiungere i propri obiettivi stagionali e allontanarsi dalle posizioni pericolose in classifica.

Domenica 28 gennaio 2024, alle 16:15, il Cittadella riceve la Sampdoria al Tombolato, con la telecronaca di Andrea Calogero. Si tratta di una sfida importante per entrambe le squadre, che cercano di conquistare tre punti fondamentali per la classifica. Il risultato di questa partita potrebbe avere un impatto significativo sulle ambizioni di entrambe le squadre in questa stagione di Serie B.

VENERDI 26 GENNAIO 2024

ore 20:30 Serie B 22a Giornata: Catanzaro vs Palermo (diretta)

Telecronaca: Alberto Santi

Big match al Nicola Ceravolo con la sfida in zona playoff tra Catanzaro e Palermo. All'andata i giallorossi riuscirono ad espugnare il Barbera: come finirà questa volta?

SABATO 27 GENNAIO 2024

ore 13:55 Serie B 22a Giornata: Zona Serie B (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT!



Telecronaca: Marco Calabresi

L'ambizioso progetto del Como quest'anno sembra dare i propri frutti, con la squadra in piena zona playoff e con la possibilità di conquistarsi la promozione diretta. In questo turno al Sinigaglia arriva l'Ascoli: chi avrà la meglio?



Telecronaca: Andrea Calogero

Dopo un'andata vincente con un netto 0-3, la Cremonese punta a bissare il risultato anche allo Zini. Per farlo, però, dovranno superare un Brescia con una buona media punti nelle ultime uscite: come finirà?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Grande attesa al Braglia per il derby emiliano tra Modena e Parma. I padroni di casa inseguono in piazzamento playoff ancora alla portata, mentre gli ospiti vogliono continuare il proprio momento e restare in testa alla classifica. Come finirà?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Una stagione fino a questo momento dalla parabola discendente per il Cosenza, che dopo una buona prima parte di campionato sta scivolando nelle zone basse della classifica. In questo turno i calabresi sono impegnati al Druso contro i padroni di casa del Sudtirol: chi avrà la meglio?



Telecronaca: Federico Zanon

Trasferta in laguna per la Ternana che affronta un Venezia lanciatissimo per la promozione al Penzo. All'andata la squadra di Paolo Vanoli vinse di misura: riusciranno a ripetersi?



Telecronaca: Alberto Santi

Al San Nicola di Bari si sfidano due squadre caratterizzate fin qui da un andamento altalenante che, tuttavia, non ha ancora precluso il sogno di un posto in zona Play Off. I Galletti sono imbattuti in casa da fine novembre e dopo il pari dell’andata cercano continuità contro un avversario battuto l’ultima volta addirittura nel 1995, quando i due club si incontrarono in Serie A.



Telecronaca: Giorgio Basile

Il fanalino di coda FeralpiSalò fa visita al Lecco in un incrocio tutto lombardo che mette in palio punti fondamentali per provare ad uscire dalla zona retrocessione. All’andata furono i gardesani a imporsi in trasferta, come finirà stavolta?



Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Dopo un dicembre complicato, il Pisa cerca punti importanti in casa per allontanarsi dalle sabbie mobili dei Play Out. Per gli spezzini, lo scorso anno in Serie A, serve un successo per allontanare l’incubo di una doppia retrocessione consecutiva.

DOMENICA 28 GENNAIO 2024

ore 16:15 Serie B 22a Giornata: Cittadella vs Sampdoria (diretta)

Telecronaca: Andrea Calogero

Al Tombolato il Cittadella attende la Sampdoria di Andrea Pirlo per una sfida che mette in palio 3 punti importanti per la classifica. All'andata la squadra veneta riuscì ad espugnare il Marassi: si ripeteranno anche al ritorno?

