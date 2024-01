Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 22a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Venerdì 26 gennaio 2024, alle ore 20:45, parte la 22a giornata di Serie A con il match Cagliari vs Torino, in diretta. La telecronaca è affidata a Luca Farina, con il commento di Massimo Gobbi. Sul bordocampo e per le interviste, sarà presente Giovanni Barsotti. Lo studio è curato da Maria Pia Beltran. Il Torino è atteso all'Unipol Domus per sfidare il Cagliari di Claudio Ranieri, in una partita che si preannuncia aperta a ogni risultato, nel contesto della bagarre per la salvezza.

Sabato 27 gennaio, alle ore 15:00, la diretta esclusiva su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214 propone Atalanta vs Udinese. La telecronaca è di Edoardo Testoni, con il commento di Fabio Bazzani. Federico Sala si occupa del bordocampo e delle interviste, mentre lo studio è a cura di Alessio De Giuseppe. Gasperini e la sua Atalanta cercano i tre punti contro l'Udinese al Gewiss Stadium dopo il pareggio nella sfida d'andata. Alle 18:00, sempre il sabato, la Juventus di Massimiliano Allegri affronta l'Empoli in diretta esclusiva su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214. La telecronaca è di Stefano Borghi, con il commento di Massimo Ambrosini. Tommaso Turci è sul bordocampo per le interviste, mentre lo studio è curato da Giorgia Rossi e Dario Marcolin. La partita all'Allianz Stadium rappresenta un'opportunità per la Juventus di mettere ulteriore distanza sull'Inter in attesa del supermatch di domenica prossima. Sempre il sabato, alle 20:45, Milan vs Bologna in diretta. La telecronaca è di Dario Mastroianni, con il commento di Emanuele Giaccherini. Orazio Accomando e Maria Pia Beltran si occupano del bordocampo e delle interviste. Il match a San Siro vede il Milan di Stefano Pioli ospitare il Bologna di Thiago Motta. Tutti Bravi sul Divano, lo show del sabato sera condotto da Marco Russo e Marco Parolo, presenta il match.

Domenica 28 gennaio, alle ore 12:30, Genoa vs Lecce in diretta. La telecronaca è di Alberto Santi, con il commento di Manuel Pasqual. Il bordocampo e le interviste sono a cura di Ilaria Alesso. Lo studio è gestito da Fabio Donolato. Genoa e Lecce, entrambe con una prima parte di stagione positiva, si sfidano al Luigi Ferraris con l'obiettivo di ottenere punti importanti. Nel pomeriggio, alle 15:00, Monza vs Sassuolo in diretta esclusiva su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214. La telecronaca è di Alessandro Iori, con le interviste di Barbara Cirillo. La sfida all'U-Power Stadium è aperta a ogni risultato, con Monza e Sassuolo che cercano di riscattare risultati altalenanti. In contemporanea, sempre alle 15:00, Hellas Verona vs Frosinone in diretta esclusiva su ZONA DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215. La telecronaca è di Riccardo Mancini, con le interviste di Francesco Fontana. L'Hellas Verona ospita il Frosinone in una sfida fondamentale per la salvezza al Bentegodi. Alle 18:00, Lazio vs Napoli in diretta esclusiva su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214. Ricky Buscaglia è alla telecronaca, con il commento di Andrea Stramaccioni. Davide Bernardi si occupa del bordocampo e delle interviste. Lazio e Napoli, con assenze importanti da entrambe le parti, si affrontano allo stadio Olimpico dopo la parentesi in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. La serata continua con il Coca-Cola SuperMatch Fiorentina vs Inter alle 20:30, il match da vedere sul divano con gli amici. Gli Autogol commentano la partita live insieme a Giovanni Barsotti e alla Gialappa's Band. Sempre domenica, alle 20:45, Fiorentina vs Inter in diretta esclusiva su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214. Pierluigi Pardo è alla telecronaca, con il commento di Marco Parolo. Federica Zille è sul bordocampo e per le interviste. Sunday Night Square, con Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Borja Valero, Giampaolo Pazzini, presenta la partita.

Lunedì 29 gennaio 2024, alle ore 20:45, Salernitana vs Roma in diretta esclusiva su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214. Gabriele Giustiniani è alla telecronaca, con il commento di Alessandro Budel. Il bordocampo e le interviste sono a cura di Alessio De Giuseppe. Lo studio SuperTele è gestito da Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara, Luca Toni e altri ospiti. Dopo la sfida dell’Olimpico contro il Verona, la Roma ha un altro appuntamento da non sbagliare contro la Salernitana per risalire la classifica e alzare l'umore della piazza giallorossa. La squadra di Filippo Inzaghi, però, all’Arechi ha creato già problemi al Milan (2-2 nel finale) e Juventus (1-2 sempre nel recupero). Come andrà stavolta? Segui la Serie A TIM su DAZN! Presenta il match Supertele, il programma del lunedì sera.

TUTTA LA SERIE A SU DAZN FINO AL 2029 - Prosegue la partnership tra DAZN e Lega Serie A: tutta la Serie A TIM sarà solo su DAZN fino al 2029. La piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo si è assicurata i diritti domestici della più importante competizione italiana per club e continuerà a essere l’unica piattaforma a trasmettere in diretta tutta la Serie A TIM con più partite di chiunque altro per il nuovo ciclo quinquennale di diritti, a partire dalla stagione 2024/25.

Solo su DAZN gli appassionati di sport italiani potranno, infatti, godersi tutta la Serie A TIM con 7 partite in esclusiva (266 partite su 380) e 3 in co-esclusiva (114 partite). Il futuro del calcio viaggia sempre più in live streaming. DAZN si riconferma partner principale dei campionati di calcio europei: dai diritti domestici della Serie A TIM in Italia fino al 2029, a quelli de LALIGA EA Sports in Spagna fino al 2027 e Bundesliga in Germania fino al 2025.

VENERDI 26 GENNAIO 2024

ore 20:45 Serie A 22a Giornata: Cagliari vs Torino (diretta)

Telecronaca: Luca Farina - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

Studio a cura di: Maria Pia Beltran

Nell'anticipo di giornata il Torino va in trasferta all'Unipol Domus dove è atteso dal Cagliari di Claudio Ranieri, nel mezzo della bagarre per la salvezza. Difficile fare pronostici in una sfida che si prospetta aperta ad ogni risultato: chi sarà decisivo?

SABATO 27 GENNAIO 2024

ore 15:00 Serie A 22a Giornata: Atalanta vs Udinese (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Studio a cura di: Alessio De Giuseppe

Dopo il pareggio nella sfida d'andata, Gasperini e la sua Atalanta vogliono i 3 punti contro l'Udinese al Gewiss Stadium. Non sarà facile per i nerazzurri superare i friuliani, gli ultimi 3 scontri diretti tra le due squadre sono infatti finiti in parità: come finirà questa volta?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Studio a cura di: Giorgia Rossi, Dario Marcolin

La Juventus di Massimiliano Allegri ha l'opportunità di giocare questo turno di campionato da prima da classe in attesa del supermatch di domenica prossima contro l'Inter. La partita all'Allianz Stadium contro l'Empoli rappresenta dunque una ghiotta occasione: riusciranno a coglierla?



Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando e Maria Pia Beltran

Tutti Bravi sul Divano: Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo

Appuntamento serale a San Siro, dove il Milan ospita il Bologna di Thiago Motta. Sono già 2 i match giocati dai rossoblù al Meazza questa stagione, entrambi contro l'Inter (campionato e Coppa Italia) ed entrambi senza sconfitte. Riuscirà la squadra di Stefano Pioli a mettere a bottino altri 3 punti? Presenta il match Tutti Bravi dal Divano, lo show del sabato sera condotto da Marco Russo e Marco Parolo.

DOMENICA 28 GENNAIO 2024

ore 12:30 Serie A 22a Giornata: Genoa vs Lecce (diretta)

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

Studio a cura di: Fabio Donolato

Genoa e Lecce condividono una prima parte di stagione positiva, che ha permesso ad entrambe di essere a buona distanza dalla zona retrocessione al giro di boa del campionato. Grande seguito di pubblico per i rossoblù al Luigi Ferraris, vera arma in piùù della squadra di Gilardino: riusciranno ad ottenere altri punti nel proprio fortino?



Conduce: Alessio De Giuseppe

Con Zona Serie A TIM non ti perdi un'azione delle partite della domenica pomeriggio. Segui la Serie A TIM su DAZN con le telecronache di Monza-Sassuolo (Luca Farina), Hellas Verona-Frosinone (Orazio Accomando)



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Alessandro Iori

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Sfida aperta a ogni risultato all’U-Power Stadium dove Monza e Sassuolo si sfidano a seguito di un periodo di risultati altalenanti. I brianzoli vogliono cancellare le sconfitte interne con Fiorentina e Inter, i neroverdi fare punti in trasferta dopo i complicati impegni fuori casa con Milan e Juventus: chi avrà la meglio?



[disponibile anche su ZONA DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Riccardo Mancini

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Il Bentegodi è pronto per un’altra sfida fondamentale in chiave salvezza nel giro di poche settimane. Dopo le due vittorie con Empoli e Cagliari e la sconfitta con la Salernitana, l’Hellas Verona ospita il Frosinone, ancora alla ricerca del primo successo lontano dallo Stirpe.



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi

Con assenze importanti da una parte e l’altra, Lazio e Napoli si affrontano allo stadio Olimpico dopo la parentesi in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. La gara d’andata, vinta 2-1 dalla squadra di Maurizio Sarri, rappresentò il primo campanello d’allarme per i campioni d’Italia, che hanno vissuto poi effettivamente un avvio di stagione negativo. A Roma chi riuscirà a ottenere punti pesanti per l’Europa?

Il match da vedere sul divano con un gruppo di amici, pizza e Coca-Cola: Gli Autogol commentano Fiorentina - Inter live insieme a Giovanni Barsotti e alla Gialappa's Band.



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Marco Parolo

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Sunday Night Square: Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Borja Valero, Giampaolo Pazzini

Dopo la parentesi in Arabia Saudita dedicata alla Supercoppa, Fiorentina e Inter tornano agli impegni di campionato in un match tutto da vivere. I nerazzurri, ancora imbattuti in trasferta, hanno conquistato ben 51 punti in 20 partite e il titolo di campioni d’inverno. Nonostante il solo punto nelle ultime due giornate, ha avuto un super rendimento anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Come finirà al Franchi? ! Presenta il match “Sunday Night Square”.

LUNEDI 29 GENNAIO 2024

ore 20:45 Serie A 22a Giornata: Salernitana vs Roma (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Studio SuperTele a cura di: Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara, Luca Toni e altri ospiti

Dopo la sfida dell’Olimpico contro il Verona, la Roma ha un altro appuntamento da non sbagliare contro la Salernitana per risalire la classifica e alzare l'umore della piazza giallorossa. La squadra di Filippo Inzaghi, però, all’Arechi ha creato già problemi al Milan (2-2 nel finale) e Juventus (1-2 sempre nel recupero). Come andrà stavolta? Segui la Serie A TIM su DAZN! Presenta il match Supertele, il programma del lunedì sera.

