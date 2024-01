PPDS e DAZN portano lo sport in streaming negli Hotel con TV Philips MediaSuite

PPDS - fornitore globale esclusivo di display e soluzioni professionali Philips - è lieto di annunciare una partnership con DAZN, la piattaforma leader mondiale dell'intrattenimento sportivo e il maggiore broadcaster per il calcio in Europa. Una collaborazione che consentirà per la prima volta agli ospiti in hotel di avere sui TV Philips MediaSuite tutti i servizi streaming di DAZN con contenuti in diretta e on-demand.

Lanciata nel 2016 a Londra, la piattaforma DAZN offre una vasta selezione di eventi sportivi e di intrattenimento in diretta, tra cui calcio maschile e femminile di massima divisione, boxe professionistica, MMA, automobilismo, wrestling e tennis. Disponibile in oltre 200 paesi, con una forte presenza - anche rispetto all’acquisizione di diritti per il calcio - in Italia, Spagna, Germania, Giappone, Francia, Portogallo, Belgio, Taiwan, Stati Uniti e Canada, DAZN ha raggiunto più di 60 milioni di abbonati e 300 milioni di utenti mensili in tutto il mondo. Oltre 1,2 miliardi di ore di contenuti sono trasmesse annualmente tramite l’app DAZN, che fino ad ora era accessibile principalmente mediante connessione di dispositivi consumer come smartphone, tablet e console da gioco.

Presentata in anteprima all’ISE 2024 di Barcellona (stand Philips 3P500), questa nuova partnership contribuisce a rafforzare l’obiettivo di PPDS nell’offrire la scelta più ampia e flessibile possibile di servizi di intrattenimento TV in hotel, permettendo agli ospiti di avere il pieno controllo della loro esperienza di visione. A seguito di questa nuova ed entusiasmante partnership con PPDS – leader mondiale nel mercato degli Android TV per hotel - l'app DAZN sarà disponibile per la prima volta direttamente in camera, integrata sui TV Philips MediaSuite.

Progettata e sviluppata esclusivamente per la serie Philips MediaSuite - il TV professionale scelto da alcune delle più importanti catene hotel al mondo, tra cui Accor, IHG, Marriott e Radisson - l'app DAZN sarà ora disponibile per le strutture ricettive che vorranno offrire ai loro clienti la possibilità di seguire su grande schermo, durante soggiorno, o il prossimo incontro di boxe di Anthony Joshua o Katie Taylor.

Le due opzioni Base e Ultimate - Per gli hotel che intendono offrire DAZN agli ospiti, sono disponibili due pacchetti, selezionabili in base al pubblico di riferimento. DAZN Base, versione standard inclusa in ognuno dei pacchetti, offrirà tutte le trasmissioni sportive di cui DAZN possiede i diritti in tutto il mondo. A questo pacchetto base si potrà aggiungere DAZN Ultimate, per aree geografiche specifiche dove sono richiesti diritti aggiuntivi, ad esempio per la Bundesliga in Germania.

Ancora più coinvolgente - Per esperienze audiovisive ancora più coinvolgenti, gli albergatori possono poi aggiungere la nuova Soundbar professionale Philips HAL5023 con subwoofer integrato, esclusivamente progettata e configurata per i TV Philips MediaSuite, anch’essa presentata a ISE 2024.

Jeroen Verhaeghe, Globale Business Development Director Hospitality, ha commentato:

«La serie Philips MediaSuite è stata creata per trasformare l'esperienza televisiva in camera, divenuta ormai obsoleta. L’idea era di offrire agli albergatori una soluzione TV basata su Android, in grado di evolversi insieme alle esigenze del cliente e di tenere il passo con le tendenze del mercato. Questo significa fornire i servizi di cui hanno bisogno per dare loro la possibilità di avere il controllo di come, quando e con quale mezzo, fruire dei contenuti che preferiscono». «È motivo d’orgoglio per noi essere in grado di rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato, anche con l'implementazione di nuove app e di servizi popolari sempre più richiesti dagli ospiti. L’abbiamo già fatto con Netflix e Apple TV+ negli ultimi anni, ed ora siamo entusiasti di essere stati scelti da DAZN per diventare il primo produttore globale di Hotel TV a offrire il loro fantastico servizio di streaming tramite i nostri TV Philips MediaSuite».

Rachelle Peterson, SVP Global Commercial Distribution presso DAZN, ha aggiunto:

«In DAZN, il focus è garantire che ogni cliente abbia accesso alla più ampia gamma di contenuti di qualità, avendo allo stesso tempo la migliore esperienza di visione possibile della nostra piattaforma». «La domanda per i nostri servizi continua a crescere in modo esponenziale, e noi cerchiamo di esplorare sempre nuove opportunità che ci consentano di offrire un valore ancora maggiore a tutti i nostri clienti, ovunque si trovino, quindi anche in hotel. Siamo lieti di collaborare con PPDS, un brand che condivide la nostra passione per la qualità e che possiede la giusta esperienza per offrire - per la prima volta sul mercato hospitality – l’app DAZN integrata sui TV Philips MediaSuite».

Jeroen Verhaeghe ha poi concluso:

«Sia in vacanza, che in viaggio di lavoro, con l'app DAZN su Philips MediaSuite gli ospiti possono ora godersi tutti gli eventi sportivi preferiti sul TV in camera, anche con risoluzione 4K e un sonoro perfetto. La filosofia PPDS è sempre quella di essere in prima linea, e la collaborazione con DAZN ne è ancora una volta dimostrazione. I giorni in cui si faceva fatica a guardare eventi sportivi di qualità sullo schermo di uno smartphone o di un tablet in camera d'albergo sono finiti. Non vediamo l'ora di presentare questa fantastica soluzione a ISE 2024».