DAZN Sport, il nuovo canale YouTube per la narrazione delle storie degli atleti

Il Gruppo DAZN, il principale servizio di streaming sportivo al mondo, lancia il suo nuovo canale YouTube, "DAZN Sport", come casa per la narrazione originale della vita dei migliori atleti dentro e fuori dal campo. Il canale reimmaginerà i formati e ottimizzerà l'archivio di DAZN per la distribuzione sociale. Il canale sarà lanciato insieme a una nuova stagione della serie di punta "No Days Off" del Team Whistle, che debutterà con l'arrampicatrice professionista Shauna Coxsey giovedì 1 febbraio.

Team Whistle è l'editore di social media e studio di contenuti di DAZN con sede negli Stati Uniti, con una rete di distribuzione che genera cinque miliardi di visualizzazioni al mese. No Days Off è una serie originale di successo che presenta i profili di atleti professionisti e emergenti che si allenano per diventare i migliori insieme ai rispettivi sistemi di supporto. Il franchise ha totalizzato 7,1 miliardi di visualizzazioni in tutto il mondo e ha collaborato con una serie di marchi nelle sue diverse stagioni e puntate. Il canale si propone di creare opportunità di contenuti sponsorizzati e personalizzati sui social per allinearsi con i principali momenti sportivi e gli atleti.

Damian Smyth, vicepresidente delle vendite globali di DAZN, ha dichiarato:

"Lavorare a stretto contatto con Whistle, il nostro studio interno di contenuti sociali, significa che possiamo unire le nostre competenze per espandere ulteriormente la nostra strategia di monetizzazione. Inizieremo con il lancio di un nuovo canale YouTube "DAZN Sport", con una serie di contenuti multisport pieni di storie autentiche ed edificanti che sponsor, marchi e inserzionisti possono sostenere in modo significativo".

"Non ci sono molte arrampicatrici che ricevono l'attenzione dei media nazionali", ha dichiarato Shauna Coxsey. "È stato un vero privilegio ricevere da DAZN e Whistle la richiesta di partecipare al primo episodio di 'No Days Off' sul canale, che non è solo molto bello per me ma anche per il mio sport. Il fatto che venga riconosciuto da un canale così prestigioso e in modo così importante è fantastico".

Dustin Fleischman, EVP of Revenue & Brand Strategy di Team Whistle, ha dichiarato:

"Abbiamo riscontrato il successo dei brand grazie a contenuti social originali che dimostrano uno storytelling autentico attraverso formati medi e brevi, per connettere il pubblico con i loro atleti e intrattenitori preferiti. Siamo entusiasti di poter accedere ai diritti e al talento di DAZN per costruire una strategia di contenuti che sia attraente e accessibile agli inserzionisti".

Le opportunità di branding disponibili si concentreranno sulla creazione di formati di contenuti sportivi social first, dove i giovani fan consumano contenuti, in concomitanza con i principali eventi di richiamo. Tutte le serie, sia in forma media che breve, offriranno uno sguardo autentico sugli atleti dentro e fuori dal campo. La distribuzione su YouTube è supportata da 130 milioni di utenti attraverso l'App OTT di DAZN.

Il canale sarà inoltre popolato da documentari di proprietà di DAZN e da altri contenuti di cui detiene i diritti globali, oltre che da cortometraggi originali che spaziano dallo storytelling ospitato alle reazioni virali.