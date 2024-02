Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 23a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Anche la Serie BKT è su DAZN! Sia in diretta streaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo.

Venerdì 2 febbraio 2024, la Serie B apre le danze con una partita molto attesa al Barbera, dove il Palermo affronta il Bari. La partita di andata terminò senza reti: sarà questa volta più spettacolare? La telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni.

Sabato 3 febbraio 2024, alle 13:55, torna "Zona Serie B" con Alessandro Iori, promettendo una copertura completa delle partite della Serie BKT. Alle 14:00 iniziano diversi incontri cruciali. Il Cosenza ospita il Pisa al Marulla, entrambe le squadre desiderose di allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. La telecronaca sarà a cura di Andrea Calogero. Il Parma affronta il Venezia in un big match della Serie B, con i padroni di casa saldamente al comando della classifica e i lagunari che inseguono da vicino. Riccardo Mancini sarà alla telecronaca di questo importante scontro. La Reggiana, reduce dalla trasferta contro il Bari, ospita una FeralpiSalò in lotta per la salvezza. Il match d'andata vide gli emiliani vincitori con un netto 0-3. La telecronaca sarà di Giovanni Marrucci. Lo Spezia, in lotta per evitare la retrocessione, affronta il Catanzaro, determinato a difendere la posizione nei playoff. Gabriele Giustiniani seguirà la telecronaca di questa partita. Il Brescia ospita il Cittadella in un match cruciale per entrambe le squadre. Giorgio Basile si occuperà della telecronaca di questa sfida.

Alle 16:15, il Lecco cerca di ritrovare continuità in trasferta contro la Cremonese, con entrambe le squadre che lottano per obiettivi differenti. Alessandro Rimi sarà alla telecronaca di questo incontro. Nello stesso slot orario, la Sampdoria affronta il Modena, con entrambe le squadre desiderose di una vittoria per ragioni diverse. Edoardo Testoni sarà alla telecronaca di questa partita. Infine, la Ternana sfida il Como, entrambe le squadre desiderose di punti cruciali per i rispettivi obiettivi di stagione. Marco Calabresi curerà la telecronaca di questo match.

Domenica 4 febbraio 2024, si conclude la 23ª giornata con la partita tra Ascoli e Sudtirol, una sfida delicata soprattutto per i padroni di casa che cercano la prima vittoria casalinga da dicembre. Ricky Buscaglia seguirà la telecronaca di questo incontro.

VENERDI 2 FEBBRAIO 2024

ore 20:30 Serie B 23a Giornata: Palermo vs Bari (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Si apre al Barbera la giornata di Serie B con l'interessante sfida tra Palermo e Bari. All'andata finì a reti inviolate: ci sarà maggiore spettacolo nel match di ritorno?

SABATO 3 FEBBRAIO 2024

ore 13:55 Serie B 23a Giornata: Zona Serie B (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT!



Telecronaca: Andrea Calogero

Sia Cosenza che Pisa hanno un disperato bisogno di una vittoria per allontanare l’incubo Play Out e zona retrocessione: la sfida del Marulla rappresenta dunque uno snodo cruciale per entrambe le squadre in una stagione complicata anche se, complice la classifica corta, una striscia di risultati utili potrebbe cambiare le sorti del campionati di calabresi e toscani.



Telecronaca: Riccardo Mancini

La sfida tra Parma e Venezia rappresenta il big match di Serie B di questo weekend, con i padroni di casa saldamente al comando della classifica e i lagunari che inseguono a poche lunghezze di distanza. All'andata la squadra di Vanoli fu praticamente perfetta, vincendo 3-2 in una partita spettacolare. Come finirà questa volta al Tardini?



Telecronaca: Giovanni Marrucci

Al Mapei la Reggiana, reduce dalla trasferta contro il Bari, ospita una FeralpiSalò in piena lotta per la salvezza. Il match d'andata finì con un netto 0-3 per gli emiliani: come finirà questa volta?



Telecronaca: Gabriele Giustiniani

L’incubo di una doppia retrocessione consecutiva si è fatto sempre più concreto nelle ultime settimane per uno Spezia che cerca disperatamente i tre punti contro un avversario che, al netto di un momento di forma non particolarmente brillante, vuole difendere con i denti un piazzamento in zona Play Off. All’andata i calabresi si imposero con un netto 3-0, chi vincerà stavolta?



Telecronaca: Giorgio Basile

Sfida casalinga importante per le Rondinelle che cercano punti per restare agganciati al treno dei Play Off contro un Cittadella che nella sfida di andata riuscì a trovare la vittoria nei minuti finali grazie alla rete del subentrato Tommy Maistrello. Il Brescia dovrà però fare i conti con un rendimento altalenante al Rigamonti che ha visto i lombardi perdere più gare tra le mura amiche che lontano da casa.



Telecronaca: Alessandro Rimi

I biancorossi cercano di ritrovare continuità in trasferta, dando seguito al successo esterno sullo Spezia, in un incrocio tutto lombardo che li vede impegnati al Rigamonti Ceppi, contro un Lecco che vuole allontanarsi dalle sabbie mobili della zona Play Out. Al contrario, gli uomini di Stroppa puntano decisi ad uno dei primi due posti per assicurarsi il ritorno immediato in Serie A.



Telecronaca: Edoardo Testoni

Privata di uno scoppiettante Sebastiano Esposito per infortunio, la Samp è tornata ad arrancare specialmente in casa, dove non trova la vittoria da inizio dicembre. La sfida con i Canarini è quindi importantissima per non farsi ulteriormente risucchiare nella lotta salvezza, ma gli ospiti vogliono riprendersi dopo un periodo no per continuare a sognare i Play Off.



Telecronaca: Marco Calabresi

Il Como sembra aver ritrovato stabilità dopo l’arrivo di Roberts in panchina, ma sul campo di una Ternana in piena lotta salvezza servono i tre punti per proseguire la corsa verso la promozione diretta in Serie A. All’andata fu una doppietta nel finale di Odenthal a ribaltare il risultato e assicurare la vittoria al Como: come finirà stavolta?

DOMENICA 4 FEBBRAIO 2024

ore 16:15 Serie B 23a Giornata: Ascoli vs Sudtirol (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Chiude la 23esima giornata una sfida particolarmente delicata soprattutto per i marchigiani, che cercano la prima vittoria casalinga da dicembre per provare a mettere la testa fuori dalla zona retrocessione. Dall’altra parte, un Südtirol che galleggia a metà classifica e spera di trovare la continuità che potrebbe riaccendere le speranze di un posto nei Play Off.

