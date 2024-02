Derby d'Italia, Inter - Juventus (diretta esclusiva DAZN)

Dopo la sfida a distanza che ha caratterizzato gli ultimi mesi di questo campionato (diretta esclusiva su DAZN) Inter e Juventus si ritrovano una contro l`altra al Meazza per la partita numero 182 in Serie A TIM (87 vittorie a 48 per i torinesi). I ricordi vanno al caso Ronaldo-Iuliano, ai confronti tra Rummenigge e Platini, a quel 9-1 per la Juve in cui l'Inter mandò in campo per protesta la squadra Primavera, e a gente come Boninsegna ed Anastasi che ha vestito entrambe quelle maglie. Insomma, è una sfida che più sentita di così non si potrebbe.

Simone Inzaghi vuole giocarla al meglio, e la sorte gli ha dato una mano nel senso che avrà tutti i migliori disponibili. Schiererà quindi la formazione tipo, grazie al recupero di Calhanoglu e Barella e ai rientri di Acerbi e Dimarco, ai quali aveva risparmiato, per farli rifiatare, l'impegno con la Fiorentina. I neroazzurri sono tornati davanti nell ultima giornata, nonostante il match da recuperare con l Atalanta il 28 febbraio, grazie alla vittoria sulla Fiorentina, la terza di fila in campionato, il sedicesimo risultato utile consecutivo.

Simone Inzaghi:

"La partita di domenica è importantissima, ma non decisiva. Sarà molto combattuta, all`andata non fu una partita entusiasmante, ma ora giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e cercheremo di fare una partita nel migliore dei modi. La Juventus ha avuto un grandissimo percorso, simile al nostro, ci stiamo preparando al meglio. Abbiamo giocato tante volte con la Juventus in questi anni, anche finali e semifinali e ognuna di queste partite ha avuto storia a sé. Domenica sarà una partita equilibrata in cui dovremo usare tantissima testa, cuore e dovremo essere pronti a fare una corsa in più per il compagno in difficoltà, coprendo al meglio il campo”.

Tutti disponibili anche in casa della Vecchia Signora, dove Max Allegri medita invece se lanciare anche in questa occasione Yildiz, o se affidarsi al tandem composto da Vlahovic e Chiesa. Cambiaso dovrebbe agire da esterno, con Kostic dall'altro lato, nel segno di un 3-5-2 a cui il tecnico non intende rinunciare. In ogni caso non sfugge il fatto che in caso di vittoria dei nerazzurri la capolista andrebbe a +4 sui bianconeri e con una partita in meno: come dire che si tratterebbe di una prova generale di fuga, se non proprio di un allungo decisivo come si augurano i supporter interisti che sognano la seconda stella. Sono diciassette, le partite consecutive senza sconfitta per la Juventus, che però ha rallentato settimana scorsa, pareggiando 1-1 in casa con l`Empoli e interrompendo una striscia di cinque vittorie di fila. La squadra di Inzaghi gioca per allungare e inaugurare la prima fuga solitaria del campionato, quella di Allegri sogna il contro sorpasso.

Massimiliano Allegri:

“Domenica andremo a San Siro per cercare di fare risultato. Poi vedremo a fine partita cosa sarà accaduto: noi dobbiamo sempre guardare noi stessi, i nostri obiettivi e un cammino che è ancora molto lungo. Domenica non sarà una serata decisiva, ma senza dubbio un importante passaggio di crescita sul nostro percorso. Come sta il gruppo? Andiamo tutti a Milano, compresi i due ragazzi nuovi. Alcaraz si sta dimostrando molto voglioso di mettersi a disposizione e di imparare, Djaló va recuperato con maggiore calma, arriva da un infortunio”.

CURIOSITA - Nel 2024 l’Inter ha vinto ognuna delle cinque gare disputate contando tutte le competizioni, mantenendo la porta inviolata nelle ultime tre: in generale, la squadra nerazzurra non vince le prime sei partite giocate in un singolo anno solare dal 2007, in quel caso con Roberto Mancini in panchina. L’Inter - già a segno in ognuna delle prime 21 gare giocate in questa Serie A TIM - potrebbe diventare solo la seconda squadra a realizzare almeno un gol nei primi 22 match disputati in una singola stagione di massima serie dopo la Juventus (che cì riusci in ben quattro occasioni, nel 1957/58, nel 2005/06, nel 2013/14 e nel 2018/19). La Juventus ha conquistato 53 punti dopo le prime 22 gare in questa Serie A TIM (16V, 5N, 1P), in tutte le precedenti 10 occasioni in cui i bianconeri hanno raccolto almeno altrettanti punti a questo punto del massimo torneo hanno sempre chiuso il campionato al primo posto, la più recente nel 2019/20 (contando tre punti a vittoria da sempre).

PRECEDENTI - L’Inter è la squadra che la Juventus ha battuto più volte in Serie A, in 87 occasioni, con 46 pareggi e 48 successi nerazzurri a completare il bilancio. Dopo il pareggio per 1-1 nella gara d’andata, Inter e Juventus potrebbero pareggiare entrambi i due match stagionali in campo.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro (12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 70 Sanchez). All.: S.Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bastoni. Indisponibili: Cuadrado.

JUVENTUS (3-5-2): 1 Szczesny; 4 Gatti, 3 Bremer, 6 Danilo, 27 Cambiaso, 16 McKennie, 5 Locatelli, 25 Rabiot, 11 Kostic; 9 Vlahovic, 15 Yildiz (23 Pinsoglio, 36 Perin, 7 Chiesa, 12 Alex Sandro, 20 Miretti, 17 Iling-Junior, 22 Weah, 24 Rugani, 33 Djalò, 41 Nicolussi, 47 Nonge). All.: Allegri. Squalificati: Milik, Fagioli, Pogba. Diffidati: Danilo. Indisponibili: De Sciglio, Kean.

ARBITRO: Maresca (Carbone-Giallatini), IV: Doveri, VAR: Irrati, AVAR: Di Paolo

INTER - JUVENTUS IN DIRETTA TV

L'incontro tanto atteso tra Inter e Juventus verrà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, un'opportunità che gli appassionati non vorranno lasciarsi sfuggire. Sarà un'esperienza coinvolgente, arricchita dalla telecronaca di Pierluigi Pardo e dai commenti di Massimo Ambrosini. Gli spettatori potranno godere anche delle interviste di Federica Zille e Davide Bernardi, che arricchiranno ulteriormente la narrazione della partita. Il match sarà visibile anche sul canale ZONA DAZN disponibile alla posizione 214 a coloro che hanno sottoscritto l'opzione speciale sulle piattaforme satellitari Sky o Tivùsat. Per vedere il match in tv, inoltre, è possibile collegare la propria smart tv a internet ed effettuare l’accesso sull’applicazione della piattaforma. Se non si ha una smart tv è possibile installare l’app su tutte le console da gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Amazon Fire Stick, Timvision Box, Google.

La squadra di presentatori che accompagnerà i telespettatori a partire dalle 19:45 sarà di alto livello, con nomi come Diletta Leotta, Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Andrea Barzagli e Andrea Stramaccioni rendendo il consueto appuntamento domenicale "Sunday Night Square" un momento da non perdere.

Per coloro che preferiscono godersi l'incontro in pubblico, nei locali e negli hotel convenzionati con l'offerta Sky Business, la partita sarà trasmessa su Sky Sport BAR 1, canale posizionato alla posizione 215. La telecronaca sarà curata dalla voce appassionata di Maurizio Compagnoni. Si prospetta quindi una serata intensa, sia per chi segue l'incontro da casa che per chi decide di vivere l'atmosfera nei locali pubblici. A seguire "Sky Calcio Club" che offrirà un'analisi approfondita delle partite del weekend, con ospiti come Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Marco Bucciantini, Stefano De Grandis e Federica Frola.

