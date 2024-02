Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 24a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Venerdì 9 febbraio 2024, alle ore 20:45, la Serie A presenta il match tra Salernitana ed Empoli, in diretta esclusiva su diversi canali, tra cui ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Luca Farina sarà il telecronista, affiancato nei commenti da Manuel Pasqual, mentre le interviste sul bordocampo saranno curate da Francesco Fontana. Il confronto è cruciale per entrambe le squadre, con la Salernitana di Filippo Inzaghi desiderosa di tornare alla vittoria dopo l'ultimo successo contro la Lazio il 25 novembre scorso, e l'Empoli sotto la gestione di Nicola, alla ricerca di punti per la salvezza.

Sabato 10 febbraio 2024, alle ore 15:00, il Cagliari affronta la Lazio, sempre in diretta esclusiva su diversi canali, inclusi ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Ricky Buscaglia sarà il telecronista, con il commento di Fabio Bazzani e le interviste affidate a Barbara Cirillo. Il Cagliari cerca punti per la salvezza, mentre la Lazio mira a consolidare una posizione nelle prime 4. Alle ore 18:00, la Roma sfida l'Inter in un altro match esclusivo, disponibile su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Stefano Borghi guiderà la telecronaca, affiancato nei commenti da Andrea Stramaccioni. Le interviste saranno curate da Davide Bernardi. Entrambe le squadre si preparano per uno scontro duro, con la Roma guidata da Daniele De Rossi e l'Inter di Simone Inzaghi. Infine, alle ore 20:45, il Sassuolo ospita il Torino in una partita diretta. La telecronaca sarà a cura di Gabriele Giustiniani, con i commenti di Emanuele Giaccherini. Orazio Accomando si occuperà delle interviste, mentre il programma "Tutti Bravi sul Divano" vedrà la partecipazione di Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri e Riccardo Montolivo. Entrambe le squadre lottano per la salvezza, rendendo questo incontro particolarmente significativo.

Domenica 11 febbraio 2024 sarà ricca di emozioni calcistiche con una serie di partite di Serie A. Alle 12:30, Fiorentina affronterà Frosinone al Franchi, con telecronaca di Alberto Santi, commento di Alessandro Budel, bordocampo ed interviste curati da Ilaria Alesso, e lo studio gestito da Fabio Donalato. Successivamente, alle 14:30, Zona Serie A condotto da Alessio De Giuseppe terrà aggiornati gli appassionati sulle partite della domenica pomeriggio. Le telecronache saranno curate da Federico Zanon per Monza-Hellas Verona e da Luca Farina per Bologna-Lecce. Alle 15:00, saranno in diretta esclusiva su ZONA DAZN due partite: Bologna vs Lecce con telecronaca di Riccardo Mancini e interviste di Federico Sala, e Monza vs Hellas Verona con telecronaca di Andrea Calogero e interviste di Maria Pia Beltran. Alle 18:00, Genoa vs Atalanta sarà trasmessa in diretta esclusiva, disponibile anche su ZONA DAZN. Edoardo Testoni sarà il telecronista, affiancato dai commenti di Massimo Gobbi, mentre le interviste saranno a cura di Giovanni Barsotti. Infine, alle 20:45, Milan vs Napoli, un match di grande spessore, sarà trasmesso in diretta esclusiva su ZONA DAZN. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, il commento sarà di Marco Parolo, mentre le interviste saranno condotte da Federica Zille e Davide Bernardi. Presenta il match lo show "Sunday Night Square" condotto da Marco Cattaneo.

Lunedì 12 febbraio 2024, la Juventus ospiterà l'Udinese all'Allianz Stadium alle 20:45. La telecronaca sarà di Dario Mastroianni, il commento di Riccardo Montolivo, mentre Alessio De Giuseppe curerà le interviste. Lo studio sarà gestito da Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara, Luca Toni e altri ospiti.

TUTTA LA SERIE A SU DAZN FINO AL 2029 - Prosegue la partnership tra DAZN e Lega Serie A: tutta la Serie A TIM sarà solo su DAZN fino al 2029. La piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo si è assicurata i diritti domestici della più importante competizione italiana per club e continuerà a essere l’unica piattaforma a trasmettere in diretta tutta la Serie A TIM con più partite di chiunque altro per il nuovo ciclo quinquennale di diritti, a partire dalla stagione 2024/25.

Solo su DAZN gli appassionati di sport italiani potranno, infatti, godersi tutta la Serie A TIM con 7 partite in esclusiva (266 partite su 380) e 3 in co-esclusiva (114 partite). Il futuro del calcio viaggia sempre più in live streaming. DAZN si riconferma partner principale dei campionati di calcio europei: dai diritti domestici della Serie A TIM in Italia fino al 2029, a quelli de LALIGA EA Sports in Spagna fino al 2027 e Bundesliga in Germania fino al 2025.

DAZN SERIE A DIRETTA - 24a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



VENERDI 9 FEBBRAIO 2024

ore 20:45 Serie A 24a Giornata: Salernitana vs Empoli (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Luca Farina - Commento: Manual Pasqual

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Studio a cura di: Maria Pia Beltran

Le belle prestazioni non bastano più alla Salernitana e Filippo Inzaghi, che all’Arechi spera di restituire ai tifosi una vittoria che manca dal 2-1 alla Lazio del 25 novembre scorso. Stessa necessità di raccogliere punti preziosi in ottica salvezza per l'Empoli, reduce da tre risultati utili consecutivi sotto la gestione Nicola, protagonista della prima storica salvezza della Salernitana in Serie A. Ora, per entrambe, c’è uno scontro diretto da non sbagliare: chi avrà la meglio?

SABATO 10 FEBBRAIO 2024

ore 15:00 Serie A 24a Giornata: Cagliari vs Lazio (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Studio a cura di: Alessio De Giuseppe

Destini diversi ma stesso bisogno dei 3 punti per Cagliari e Lazio, impegnati in questo turno all'Unipol Domus. I padroni di casa cercano una vittoria in ottica salvezza, mentre la squadra di Sarri insegue un piazzamento nelle prime 4 posizioni, attualmente alla portata. Come finirà?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi

Studio a cura di: Giorgia Rossi, Andrea Stramaccioni, Dario Marcolin

Dopo la trasferta di Firenze e il big-match Scudetto contro la Juventus, alla squadra di Simone Inzaghi spetta un altro avversario ostico come la Roma, da poco sotto la guida tecnica di Daniele De Rossi. All'andata i riflettori erano tutti puntati su Lukaku, fischiato da più di 70mila spettatori e limitato nelle giocate dai difensori nerazzurri. Chi avrà la meglio all'Olimpico?



Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

Tutti Bravi sul Divano: Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo

Forse per la prima volta da quando è in Serie A, il Sassuolo si trova alle prese con la lotta salvezza a questo punto della stagione. Alla squadra di Dionisi serve la svolta, che può arrivare contro un Torino protagonista di un'ottima marcia fin qui in campionato. Chi avrà la meglio al Mapei Stadium?

DOMENICA 11 FEBBRAIO 2024

ore 12:30 Serie A 24a Giornata: Fiorentina vs Frosinone (diretta)

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

Studio a cura di: Fabio Donalato

Appuntamento al Franchi alle 12:30 con il match tra Fiorentina e Frosinone. Il tabellino dell'andata parla argentino, con un 1-1 firmato Nico Gonzalez e Soulé: come finirà questa volta?



Conduce: Alessio De Giuseppe

Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione delle partite della domenica pomeriggio. Telecronaca di Federico Zanon (Monza-Hellas Verona) e Luca Farina (Bologna-Lecce).



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Prosegue la stagione da sogno del Bologna di Thiago Motta, impegnato al Dall'Ara contro il Lecce di D'Aversa. All'andata la rete su rigore di Piccoli nel recupero chiuse la partita sull'1-1. Riuscirà una delle due squadre a spuntarla nel match di ritorno?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Andrea Calogero

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

All'U-Power Stadium il Monza di Palladino attende un Hellas Verona in cerca di punti salvezza. All'andata la squadra brianzola riuscì ad espugnare il Bentegodi grazie anche alla doppietta di Lorenzo Colombo: come finirà questa volta?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

Studio a cura di: Alessio De Giuseppe

Trasferta al Ferraris per l'Atalanta che affronta un Genoa che in casa è riuscito a fermare in questa stagione Napoli, Roma, Juventus e Inter. Riuscirà la squadra di Gasperini a tornare a Bergamo coi 3 punti?

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Marco Parolo

Bordocampo ed interviste: Federica Zille e Davide Bernardi

Sunday Night Square: Diletta Leotta, Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Marco Parolo, Massimio Ambrosini, Ciro Ferrara

Il menù della domenica sera propone il big match tra Milan e Napoli, protagoniste la scorsa stagione di duelli accesi e con polemiche sia in campionato che in Champions League. Difficile scordare la partita dell'andata, con i rossoneri beffati in rimonta nonostante due gol di vantaggio: come finirà il match nella bolgia di San Siro? Presenta il match Sunday Night Square, lo show della domenica sera condotto da Marco Cattaneo.

LUNEDI 12 FEBBRAIO 2024

ore 20:45 Serie A 24a Giornata: Juventus vs Udinese (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Riccardo Montolivo

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Studio SuperTele a cura di: Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara, Luca Toni e altri ospiti

Reduce dal big match contro l'Inter, la Juve ospita all'Allianz l'Udinese di Cioffi nella partita che chiude la ventiquattresima giornata di campionato. All'andata la squadra di Allegri chiuse la pratica in fretta, con due reti nei primi 20 minuti e il terzo gol di Rabiot nel finale di primo tempo. Come finirà questa volta? Presenta il match Supertele, lo show del lunedì sera condotto da Pierluigi Pardo.

