Europa e Conference League 2023/24 - Diretta DAZN 16esimi Andata: Palinsesto e Telecronisti

Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Le squadre italiane sono pronte a dare battaglia nelle coppe europee disputando da protagoniste l'Europa League e la Conference League.

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini torna in Europa direttamente agli ottavi e puntando ad andare più avanti possibile nella competizione. Poi c'è la Roma di De Rossi che nella scorsa edizione è arrivata fino alla finale poi persa ai rigori contro il Siviglia. Infine il Milan, retrocesso dalla Champions.

Stessa sorte dei giallorossi, ma in Conference League, per la Fiorentina che da vicecampione della competizione riproverà a cavalcare il sogno.

Tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League saranno trasmesse in diretta e on demand su DAZN: scopri come guardarle comodamente in streaming e non solo. Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Su DAZN ci saranno tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League, con studi e approfondimenti dedicati dalla nostra piattaforma. Dunque, tutte le partite di Europa League saranno su DAZN. E per ogni gara ci sarà commento in italiano e uno studio pre e post partita per approfondire qualsiasi match delle squadre italiane in campo.

Alle 18:30 di giovedì live su DAZN Zona Gol, il programma che racconta in diretta i risultati dei match che si giocano in contemporanea. Oltre alle gare live, dalla DAZN Square, saranno seguiti e commentati i momenti clou di ogni match con approfondimenti dedicati nel pre e post partita con analisi e interviste.

DAZN EUROPA E CONFERENCE LEAGUE DIRETTA - SEDICESIMI DI FINALE - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Alle 18:45 di giovedì 15 febbraio 2024, si accenderanno i riflettori sulle partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League. Luca Farina sarà il moderatore di "Zona Europa", un programma che terrà aggiornati gli spettatori su tutte le emozionanti sfide. La prima partita da tenere d'occhio è Feyenoord vs AS Roma, commentata da Edoardo Testoni. Sarà un incrocio ricco di storia e rivalità, con la Roma di De Rossi che affronta il Feyenoord al De Kuip di Rotterdam. Altro match da non perdere è BSC Young Boys vs Sporting Clube de Portugal, commentato da Alberto Santi. Lo Sporting Lisbona, in corsa per il titolo nazionale, cercherà di mantenere il proprio slancio anche in Europa. Galatasaray A.Ş. vs AC Sparta Praha sarà commentato da Ricky Buscaglia. Il Galatasaray, reduce da una Champions League altalenante, si prepara a sfidare lo Sparta Praga. Al Volksparkstadion di Amburgo, il FC Shakhtar Donetsk ospita l'Olympique de Marseille. Riccardo Mancini racconterà le vicende di questa partita che vede gli ucraini affrontare una stagione complicata. Nel frattempo, in UEFA Conference Europa League, l'R. Union Saint Gilloise affronta l'Eintracht Frankfurt. Federico Zanon sarà al commento di questa sfida che vede i campioni in carica dell'Eintracht impegnati contro i belgi.

Alle 20:53, Alessandro Iori riprenderà il controllo del programma per presentare le partite delle 21:00. AC Milan vs Stade Rennais FC sarà commentato da Stefano Borghi. Il Milan, dopo il terzo posto in Champions League, si impegna ora nell'Europa League con l'obiettivo della finale di Dublino. RC Lens vs SC Freiburg, commentato da Gabriele Giustiniani, vedrà il Lens sfidare il Friburgo in un incontro che promette emozioni. SL Benfica vs Toulouse FC, con Federico Marconi ai commenti, è un altro incontro che catturerà l'attenzione, con il Benfica desideroso di riscatto dopo una deludente campagna europea. SC Braga vs Qarabağ FK, commentato da Giorgio Basile, porterà l'attenzione su un'interessante sfida tra squadre provenienti da diverse parti d'Europa. Infine, AFC Ajax vs FK Bodø/Glimt, commentato da Dario Mastroianni, vedrà l'Ajax, retrocesso in Conference League per la prima volta, affrontare una squadra norvegese che ha già dimostrato il suo valore nelle competizioni europee.

GIOVEDI 15 FEBBRAIO 2024

ore 18:38 Zona Europa | Partite delle 18:45

Moderatore: Luca Farina

ore 18:45 Uefa Europa League: Feyenoord vs AS Roma

Telecronaca: Edoardo Testoni

Incrocio subito suggestivo ai playoff di Europa League per la Roma: i ragazzi di De Rossi vanno al De Kuip di Rotterdam, dove ritrovano il Feyenoord, rivale della finale di Tirana e di altri due scontri nella scorsa stagione sulla via per Budapest. Gli olandesi vogliono rifarsi delle ultime sconfitte subite: come finirà?



ore 18:45 Uefa Europa League: BSC Young Boys vs Sporting Clube de Portugal

Telecronaca: Alberto Santi

Lo Sporting Lisbona, in piena corsa anche per il campionato domestico, vuole continuare la sua corsa anche in Europa. L'avversario dei playoff è lo Young Boys, arrivato dietro a Manchester City e Lipsia nel girone di Champions League. Come finirà la partita d'andata a Berna?



ore 18:45 Uefa Europa League: Galatasaray A.Ş. vs AC Sparta Praha

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Dopo una Champions League ricca di alti e bassi in cui i ragazzi di Buruk hanno trionfato a Old Trafford ma sono stati sconfitti dal Copenhagen, il Galatasaray sbarca in Europa League e si prepara ai playoff, dove trova lo Sparta Praga. Primo round dei playoff allo Yeni Ali Sami Yen Kompleksi di Istanbul: chi vincerà?



ore 18:45 Uefa Europa League: FC Shakhtar Donetsk vs Olympique de Marseille

Telecronaca: Riccardo Mancini

Prosegue la travagliata stagione dello Shakhtar Donetsk, che al Volksparkstadion di Amburgo ospita il Marsiglia. Con lo stop invernale del campionato ucraino, in cui erano soltanto al quarto posto prima della pausa, gli arancioneri giocheranno dopo un lungo periodo di amichevoli e allenamenti. Come finirà contro la squadra di Gattuso?



ore 18:45 Uefa Conference Europa League: R. Union Saint Gilloise vs Eintracht Frankfurt

Telecronaca: Federico Zanon

Campione dell’Europa League nel 2022, l’Eintracht Francoforte, secondo nel girone alle spalle del PAOK, prova a giocarsi le sue carte in questa edizione della Conference. Il primo ostacolo della fase finale sono i belgi dell’Union Saint-Gilloise, allenati dall’ex Genoa Alexander Blessin, che ha trascorso gran parte della carriera da giocatore in Germania. Chi avrà la meglio nella gara d’andata?



ore 20:53 Zona Europa | Partite delle 21:00

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Europa non perdi nulla dei match di UEFA Europa League e dei migliori match della giornata di UEFA Conference League.



ore 21:00 Uefa Europa League: AC Milan vs Stade Rennais FC

Telecronaca: Stefano Borghi

Dopo il terzo posto nel girone di Champions League, il Milan sbarca in Europa League. Il nuovo obiettivo rossonero è la finale di Dublino del 22 maggio, ma il cammino è lungo: si parte da San Siro, dove arriva il Rennes, storicamente culla di talenti del calcio francese. Come finirà?



ore 21:00 Uefa Europa League: RC Lens vs SC Freiburg

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Il Lens si presenta in Europa League dopo aver tolto al Siviglia, tradizionale padrone della competizione, il terzo posto nel girone di Champions che avrebbe riportato gli andalusi nel loro regno. Ci saranno invece i giallorossi, che si preparano a ospitare il Friburgo nel catino rovente del Bollaert-Delelis. Come finirà?



ore 21:00 Uefa Europa League: SL Benfica vs Toulouse FC

Telecronaca: Federico Marconi

Dopo un deludente girone di Champions League in cui è arrivata l'eliminazione per mano di Real Sociedad e Inter, il Benfica si presenta in Europa League con l'obiettivo di riscattare una campagna continentale finora non all'altezza delle aspettative. All'Estadio Da Luz arriva il Tolosa: come finirà l'andata playoff dei lusitani?



ore 21:00 Uefa Europa League: SC Braga vs Qarabağ FK

Telecronaca: Giorgio Basile

Da un estremo d'Europa all'altro: il Qarabağ viaggia dall'Azerbaigian al Portogallo, in quella che è una delle trasferte più lunghe dell'intera stagione. È un incrocio che metterà a dura prova entrambe le squadre: chi avrà la meglio nell'andata al suggestivo Stadio comunale di Braga?



ore 21:00 Uefa Conference Europa League: AFC Ajax vs FK Bodø/Glimt

Telecronaca: Dario Mastroianni

Retrocesso in Conference League per la prima volta, l’Ajax ha trovato negli spareggi il Bodo/Glimt, secondo nel gruppo D. Gli olandesi si sono rilanciati dopo un avvio shock di stagione, ma non avranno vita facile contro i norvegesi, che nel 2021/22 hanno raggiunto i quarti di finale della competizione con la Roma battendo l’AZ Alkmaar, rivale dell’Ajax in Eredivisie. Come andrà la sfida d’andata?

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog