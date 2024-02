Europa e Conference League 2023/24 - Diretta DAZN 16esimi Ritorno: Palinsesto e Telecronisti

Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Le squadre italiane sono pronte a dare battaglia nelle coppe europee disputando da protagoniste l'Europa League e la Conference League.

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini torna in Europa direttamente agli ottavi e puntando ad andare più avanti possibile nella competizione. Poi c'è la Roma di De Rossi che nella scorsa edizione è arrivata fino alla finale poi persa ai rigori contro il Siviglia. Infine il Milan, retrocesso dalla Champions.

Stessa sorte dei giallorossi, ma in Conference League, per la Fiorentina che da vicecampione della competizione riproverà a cavalcare il sogno.

Tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League saranno trasmesse in diretta e on demand su DAZN: scopri come guardarle comodamente in streaming e non solo. Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Su DAZN ci saranno tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League, con studi e approfondimenti dedicati dalla nostra piattaforma. Dunque, tutte le partite di Europa League saranno su DAZN. E per ogni gara ci sarà commento in italiano e uno studio pre e post partita per approfondire qualsiasi match delle squadre italiane in campo.

Alle 18:30 di giovedì live su DAZN Zona Gol, il programma che racconta in diretta i risultati dei match che si giocano in contemporanea. Oltre alle gare live, dalla DAZN Square, saranno seguiti e commentati i momenti clou di ogni match con approfondimenti dedicati nel pre e post partita con analisi e interviste.

DAZN EUROPA E CONFERENCE LEAGUE DIRETTA - SEDICESIMI DI FINALE - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Alle 18:45 di giovedì 22 febbraio 2024, si apriranno le porte di "Zona Europa", con Alessandro Iori nel ruolo di moderatore, pronto a guidare gli spettatori attraverso le emozionanti sfide di UEFA Europa League e i migliori incontri della giornata di UEFA Conference League. In UEFA Europa League il primo match vede lo Stade Rennais FC contro l'AC Milan al Roazhon Park in Bretagna, con la telecronaca affidata a Stefano Borghi. Dopo l'andata a San Siro, il Milan di Stefano Pioli si impegna per il passaggio del turno, desiderando una profonda corsa nella competizione europea. In contemporanea, il SC Freiburg ospita il RC Lens allo stadio Europa Park, con Gabriele Giustiniani ai commenti. Il Lens attraversa il confine tedesco dopo l'andata in Francia, mentre la sfida rimane aperta e imprevedibile. Altrove, il Toulouse FC cerca di ribaltare il punteggio contro lo SL Benfica a Tolosa, commentato da Lorenzo Del Papa. Il Benfica, dopo l'andata positiva all'Estadio da Luz, cerca di assicurarsi il passaggio agli ottavi di finale. Nel frattempo, il Qarabağ FK affronta lo SC Braga, con Marco Calabresi a raccontare le vicende di questa sfida che attraversa l'Europa dall'Azerbaigian al Portogallo.

Alle 21:00, l'attenzione si sposta sui match più attesi. La AS Roma sfida il Feyenoord allo Stadio Olimpico, con Pierluigi Pardo a commentare l'incontro. La Roma di Daniele De Rossi cerca la qualificazione contro gli olandesi, in un ritorno di sfide e rivalità. Nel frattempo, lo Sporting Clube de Portugal affronta il BSC Young Boys, con Alberto Santi a guidare la telecronaca. Lo Sporting cerca di difendere le proprie ambizioni europee contro una squadra determinata proveniente da Berna. Altrove, l'AC Sparta Praha e il Galatasaray A.Ş. si sfidano a Praga, con Edoardo Testoni a raccontare le emozioni di questo incontro che vede due squadre provenienti da diverse realtà calcistiche. Infine, l'Olympique de Marseille ospita il FC Shakhtar Donetsk al Vélodrome, con Riccardo Mancini pronto a narrare le vicende di questa sfida che si preannuncia intensa. Nella UEFA Europa Conference League, l'Eintracht Francoforte affronta l'Union Saint-Gilloise, con Andrea Calogero a guidare la telecronaca di un confronto che si prospetta avvincente e ricco di tensione.

GIOVEDI 22 FEBBRAIO 2024

ore 18:38 Zona Europa

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Europa non perdi nulla dei match di UEFA Europa League e dei migliori match della giornata di UEFA Conference League.



Moderatore: Alessandro Iori Con Zona Europa non perdi nulla dei match di UEFA Europa League e dei migliori match della giornata di UEFA Conference League. ore 18:45 Uefa Europa League: Stade Rennais FC vs AC Milan (and. 0-3)

Telecronaca: Stefano Borghi

Dopo l’andata a San Siro, il Milan di Stefano Pioli si gioca il passaggio del turno al Roazhon Park, in Bretagna. I rossoneri hanno già giocato in Francia in questa stagione, perdendo 3-0 sul difficile campo del PSG. Ora in Europa League il Milan ha però velleità per arrivare in fondo alla competizione: ci riuscirà?



Telecronaca: Stefano Borghi Dopo l’andata a San Siro, il Milan di Stefano Pioli si gioca il passaggio del turno al Roazhon Park, in Bretagna. I rossoneri hanno già giocato in Francia in questa stagione, perdendo 3-0 sul difficile campo del PSG. Ora in Europa League il Milan ha però velleità per arrivare in fondo alla competizione: ci riuscirà? ore 18:45 Uefa Europa League: SC Freiburg vs RC Lens (and. 0-0)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Dopo l'andata in Francia, il Lens viaggia appena oltre il confine tedesco allo stadio Europa Park di Friburgo. Come finirà?



Telecronaca: Gabriele Giustiniani Dopo l'andata in Francia, il Lens viaggia appena oltre il confine tedesco allo stadio Europa Park di Friburgo. Come finirà? ore 18:45 Uefa Europa League: Toulouse FC vs SL Benfica (and.1-2)

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

​Dopo l'andata all'Estadio da Luz, il Benfica cerca la qualificazione agli ottavi di Europa League a Tolosa. Come finirà?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa ​Dopo l'andata all'Estadio da Luz, il Benfica cerca la qualificazione agli ottavi di Europa League a Tolosa. Come finirà? ore 18:45 Uefa Europa League: Qarabağ FK vs SC Braga (and. 4-2)

Telecronaca: Marco Calabresi

Dal Portogallo all'Azerbaigian: nell'arco di una settimana, Sporting Braga e Qarabağ attraversano l'Europa da un estremo all'altro. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Marco Calabresi Dal Portogallo all'Azerbaigian: nell'arco di una settimana, Sporting Braga e Qarabağ attraversano l'Europa da un estremo all'altro. Chi avrà la meglio? ore 21:00 Uefa Europa League: AS Roma vs Feyenoord (and. 1-1)

Telecronaca: Pierluigi Pardo

A dieci mesi di distanza dal gol di Paulo Dybala e il 4-1 ai tempi supplementari, la Roma sfida il Feyenoord con la speranza di festeggiare un’altra qualificazione allo stadio Olimpico contro gli olandesi, battuti anche un anno prima nella finale di Conference League a Tirana. Riuscirà Daniele De Rossi a ripetere quanto fatto dal suo predecessore José Mourinho?



Telecronaca: Pierluigi Pardo A dieci mesi di distanza dal gol di Paulo Dybala e il 4-1 ai tempi supplementari, la Roma sfida il Feyenoord con la speranza di festeggiare un’altra qualificazione allo stadio Olimpico contro gli olandesi, battuti anche un anno prima nella finale di Conference League a Tirana. Riuscirà Daniele De Rossi a ripetere quanto fatto dal suo predecessore José Mourinho? ore 21:00 Uefa Europa League: Sporting Clube de Portugal vs BSC Young Boys (and. 3-1)

Telecronaca: Alberto Santi

Trascinati dal "cannibale" Gyökeres, i biancoverdi dello Sporting hanno grandi speranze e ambizioni europee. A Lisbona arriva lo Young Boys di Berna, determinato a rovinare il sogno continentale dei Leões. Come finirà?



Telecronaca: Alberto Santi Trascinati dal "cannibale" Gyökeres, i biancoverdi dello Sporting hanno grandi speranze e ambizioni europee. A Lisbona arriva lo Young Boys di Berna, determinato a rovinare il sogno continentale dei Leões. Come finirà? ore 21:00 Uefa Europa League: AC Sparta Praha vs Galatasaray A.Ş. (and. 2 -3)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Da Istanbul a Praga: in una settimana il doppio scontro tra Sparta e Galatasaray ha messo di fronte i campioni di Repubblica Ceca e Turchia. Chi passerà?



Telecronaca: Edoardo Testoni Da Istanbul a Praga: in una settimana il doppio scontro tra Sparta e Galatasaray ha messo di fronte i campioni di Repubblica Ceca e Turchia. Chi passerà? ore 21:00 Uefa Europa League: Olympique de Marseille vs FC Shakhtar Donetsk (and. 2-2)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Dopo l'andata ad Amburgo, il Marsiglia si appresta a ospitare lo Shakhtar Donetsk nella bolgia del Vélodrome. Riusciranno gli ucraini a resistere?



Telecronaca: Riccardo Mancini Dopo l'andata ad Amburgo, il Marsiglia si appresta a ospitare lo Shakhtar Donetsk nella bolgia del Vélodrome. Riusciranno gli ucraini a resistere? ore 21:00 UEFA Europa Conference League: Eintracht Francoforte vs Union Saint-Gilloise (and. 2-2)

Telecronaca: Andrea Calogero

Arrivato dietro al PAOK nel girone, l'Eintracht Francoforte sfida l'Union Saint-Gilloise nel doppio scontro playoff. Nel ritorno, le Aquile dell'Assia sperano nel fattore-campo per mettere in difficoltà la squadra di Blessin, che ha mostrato notevole solidità nel campionato belga e vuole conferme europee.

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog