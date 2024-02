Partnership Biennale tra Fondazione Cortina e DAZN, ampliata la visibilità dei contenuti italiani

Fondazione Cortina comunica di aver siglato una media partnership biennale con DAZN, piattaforma di intrattenimento e live streaming sportivo presente in oltre 200 territori nel mondo. DAZN diventa così il distributore ufficiale per l’Italia dei contenuti ideati e prodotti da Fondazione Cortina, contribuendo ad ampliare la portata e la visibilità di iniziative e progetti dedicati alla bellezza, cultura e tradizione di Cortina d’Ampezzo, delle Dolomiti bellunesi e, più in generale, del Veneto.

I primi contenuti saranno disponibili su DAZN a partire da questo fine settimana, nella sezione dedicata a Fondazione Cortina presente in app: la serie "13 BLACKS" dedicata alle 13 piste nere ampezzane, con interviste esclusive all'ex campione di sci alpino Kristian Ghedina, che offrirà uno sguardo privilegiato sulle sfide e le emozioni vissute su quei tracciati; il documentario "Dream BIG", che, partendo dal racconto coinvolgente degli atleti parte del Progetto Giovani della Fondazione, racconterà la complessa organizzazione dei grandi eventi sportivi nella Regina delle Dolomiti, evidenziandone l'effetto positivo sull'intero territorio.

Per fruire dei contenuti basterà cliccare sul Menù a tendina – SPORT ed entrare nella sezione Sport Invernali dove sarà presente lo spazio dedicato a Fondazione Cortina.

"La partnership con DAZN rappresenta un passo fondamentale nella nostra missione di condividere con le persone la bellezza e l'unicità del nostro territorio, nonché i profondi valori che lo sport veicola. Siamo convinti che questa collaborazione non solo avrà un impatto positivo sulla nostra comunità, ma offrirà anche al pubblico l'opportunità straordinaria di immergersi nella bellezza di Cortina e del Veneto tutto. Questi primi contenuti sono solo l'inizio di una collaborazione che si svilupperà, si arricchirà e si consoliderà nel corso del tempo” ha commentato Stefano Campoccia, Vicepresidente di Fondazione Cortina.

“Grazie alla nostra tecnologia flessibile e interattiva stiamo andando oltre il live streaming per diventare una piattaforma in grado di offrire agli appassionati di sport tutto ciò che desiderano e di cui hanno bisogno in un unico posto - dalla più grande libreria di contenuti live e on-demand a notizie, analisi, merchandise, ticketing, giochi e molto altro. Il nostro approccio sarà sempre più ibrido: non solo produttore ma anche aggregatore e distributore di contenuti, ed è in quest’ottica che si inserisce la partnership con Fondazione Cortina che ha scelto DAZN come media partner strategico per aumentare l’esposizione delle proprie iniziative” dichiara Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.