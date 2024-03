Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 28a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Anche la Serie BKT è su DAZN! Sia in diretta streaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo.

, la trasmissione "Zona Serie B", condotta da, aprirà le danze alle ore, portando gli spettatori in diretta da tutti i campi di, assicurando che non si perda nulla dell'azione sul campo. Alle, tre partite cattureranno l'attenzione degli appassionati. Iniziamo con il match tra, che si affronteranno al Druso.sarà al microfono per questa sfida cruciale in chiave salvezza. Al loro precedente incontro, i lombardi si sono impostiin una partita combattuta. Chi riuscirà a prevalere questa volta? Successivamente,si scontreranno al, cona guidare la telecronaca. Il Parma, attualmente in testa alla classifica di, dovrà affrontare una sfida complicata contro una Ternana determinata a ottenere punti preziosi. La partita d'andata vide i ducali vincere, ma chi riuscirà a emergere questa volta? Infine, ilospiterà ilallo stadio, conpronto a raccontare ogni dettaglio. Entrambe le squadre sono impegnate in obiettivi ambiziosi: il Brescia mira ai playoff, mentre il Palermo è in lotta per la promozione. Dopo la sconfitta dell'andata, il Brescia cercherà il riscatto contro un Palermo determinato. Chi si aggiudicherà la vittoria?

Domenica 3 marzo 2024 sarà una giornata intensa e carica di emozioni per la Serie B italiana. La trasmissione "Zona Serie B", condotta da Alessandro Iori, terrà informati gli appassionati a partire dalle ore 16:11, portando aggiornamenti da tutti i campi di Serie BKT. Alle 16:15, diversi incontri cattureranno l'attenzione degli appassionati di calcio. Ad Ascoli, la squadra locale affronterà la Reggiana al Cino e Lillo Del Duca. I padroni di casa cercheranno la vittoria per uscire dalla zona play-out, mentre gli ospiti puntano alla zona play-off. Chi riuscirà ad aggiudicarsi i tre punti? Nel frattempo, allo stadio San Nicola, Bari e Spezia si daranno battaglia in una sfida cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre. Marco Calabresi sarà al microfono per questa partita fondamentale che potrebbe influenzare il prosieguo del campionato. Chi avrà la meglio in questo scontro diretto? Il Cittadella ospiterà il Pisa in un match che promette spettacolo e determinazione da entrambe le squadre. Alessandro Rimi guiderà la telecronaca di questo incontro, dove entrambe le squadre cercheranno di ottenere punti preziosi per i rispettivi obiettivi di stagione. Allo stadio Giuseppe Sinigaglia, Como e Venezia si contenderanno i punti in palio per garantirsi una posizione di prestigio in classifica. Alberto Santi racconterà i dettagli di questa sfida di alta classifica che potrebbe influenzare la tabella di marcia delle due squadre. Il derby calabrese tra Cosenza e Catanzaro vedrà i padroni di casa cercare il riscatto dopo la sconfitta dell'andata. Federico Casotti sarà al microfono per raccontare le emozioni di questo match che promette di essere combattuto e appassionante. A Feralpisalò, la squadra di casa affronterà la Sampdoria in una partita cruciale per entrambe le squadre che lottano per la salvezza. Dario Mastroianni sarà al commento per questo incontro che potrebbe essere determinante per il futuro delle due squadre in campionato. Infine, Modena e Cremonese si scontreranno in un match che potrebbe influenzare le ambizioni di entrambe le squadre per la stagione. Riccardo Mancini racconterà ogni dettaglio di questa sfida che si preannuncia avvincente e ricca di emozioni per i tifosi di entrambe le squadre.