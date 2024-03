Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 27a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Venerdì 1 marzo 2024 si preannuncia un'emozionante serata di calcio con il Coca-Cola SuperMatch che vedrà la Lazio scontrarsi con il Milan nella 27a giornata della Serie A. La sfida, con inizio alle 20:45, sarà disponibile anche su diverse piattaforme tra cui ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. La telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni, mentre i commenti saranno a cura di Andrea Stramaccioni. Le interviste sul bordocampo saranno condotte da Barbara Cirillo, mentre lo studio sarà gestito da Giorgia Rossi, Alessandro Matri e Tommaso Turci. Il ritorno di Stefano Pioli all'Olimpico, questa volta da ex, per affrontare la Lazio, promette una partita carica di emozioni. Il Milan, reduce dall'incontro con l'Atalanta, cerca di avvicinarsi ulteriormente alla prossima Champions League. Dall'altra parte, Maurizio Sarri deve mantenere alta la concentrazione dei suoi biancocelesti, in attesa di uno storico appuntamento a Monaco di Baviera martedì. La memoria del 4-0 inflitto ai rossoneri più di un anno fa rappresenta uno dei momenti salienti della gestione di Sarri nella Capitale: quale sarà l'esito di questa partita?

Sabato 2 marzo 2024 alle 15:00, al Bluenergy Stadium, Udinese e Salernitana si sfidano in un incontro cruciale per la lotta alla salvezza. Con la telecronaca di Luca Farina e i commenti di Manuel Pasqual, la partita sarà disponibile anche su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Francesco Fontana si occuperà delle interviste sul bordocampo, mentre il lavoro di studio sarà curato da Maria Pia Beltran. Il precedente incontro tra le due squadre è terminato con un pareggio 1-1: chi conquisterà i tre punti stavolta? Alle 18:00, all'U-Power Stadium, il Monza ospita la Roma. Con la telecronaca di Edoardo Testoni e i commenti di Alessandro Budel, la partita sarà disponibile in diretta esclusiva su diverse piattaforme, tra cui ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Tommaso Turci gestirà le interviste sul bordocampo, mentre Federica Zille e Emanuele Giaccherini si occuperanno dello studio. Dopo una serie di vittorie, Daniele De Rossi cerca un successo anche contro il Monza, una squadra che ha dimostrato di essere capace di performances sorprendenti, come quella contro il Milan. Chi uscirà vincitore da questa sfida? Alle 20:45, all'Olimpico Grande Torino, il Torino sfida la Fiorentina in un match che si preannuncia avvincente. Con la telecronaca di Riccardo Mancini e i commenti di Massimo Gobbi, la partita sarà trasmessa in diretta. Orazio Accomando si occuperà delle interviste sul bordocampo. Il match sarà presentato da "Tutti Bravi sul Divano", lo show del sabato sera. Entrambe le squadre mirano a conquistare un posto in Europa, rendendo la sfida ancora più intrigante. Chi riuscirà a prevalere in questo importante scontro? Segui la Serie A TIM su DAZN per non perdere neanche un minuto di azione.

Domenica 3 marzo 2024 alle 12:30, allo stadio Bentegodi, l'Hellas Verona affronta il Sassuolo in uno scontro diretto per la salvezza. La telecronaca sarà curata da Alberto Santi, con i commenti di Stefan Schwoch. Ilaria Alesso si occuperà delle interviste sul bordocampo, mentre il lavoro di studio sarà gestito da Fabio Donolato. Entrambe le squadre puntano a ottenere tre punti cruciali per le proprie ambizioni di permanenza in Serie A. Alle 14:30, Zona Serie A offre un'ampia copertura delle partite della domenica pomeriggio, garantendo ai tifosi di non perdersi neanche un'azione delle sfide in corso. Alle 15:00, Empoli e Cagliari scendono in campo al Carlo Castellani - Computer Gross Arena per un altro importante match per la lotta alla salvezza. Federico Zamon sarà alla telecronaca, mentre Maria Pia Beltran si occuperà delle interviste sul bordocampo. Nel frattempo, Frosinone ospita il Lecce al Benito Stirpe per un'altra sfida fondamentale per la permanenza in Serie A. Andrea Calogero curerà la telecronaca, mentre le interviste sul bordocampo saranno a cura di Federico Sala. Alle 18:00, all'Atleti Azzurri d'Italia, l'Atalanta riceve il Bologna in una partita che si preannuncia emozionante. Con la telecronaca di Ricky Buscaglia e i commenti di Fabio Bazzani, la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su diverse piattaforme. Giovanni Barsotti si occuperà delle interviste sul bordocampo, mentre il lavoro di studio sarà curato da Luca Farina. Infine, alle 20:45, al Maradona, il Napoli sfida la Juventus in uno dei match più attesi del campionato. Pierluigi Pardo sarà alla telecronaca, con i commenti di Massimo Ambrosini. Federica Zille e Davide Bernardi si occuperanno delle interviste sul bordocampo. Il match sarà presentato da Sunday Night Square, lo show della domenica sera, offrendo un'atmosfera elettrizzante per gli appassionati di calcio. Entrambe le squadre sono determinate a ottenere la vittoria, rendendo l'attesa per l'esito della partita ancora più intensa.

Lunedì 4 marzo 2024, l'Inter di Simone Inzaghi scende in campo al San Siro per affrontare il Genoa nel monday night della 27a giornata di Serie A. Dopo il recupero di campionato con l'Atalanta, gli uomini di Inzaghi sono determinati a ottenere una vittoria contro il Genoa. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, con i commenti di Dario Marcolin, offrendo agli spettatori una copertura completa dell'azione sul campo. Sul bordocampo e durante le interviste, avremo Alessio De Giuseppe e Ilaria Alesso che ci porteranno al centro dell'azione e ci forniranno insight preziosi sulle dinamiche della partita. Inoltre, il match sarà presentato da Supertele, lo show del lunedì sera, che porterà una prospettiva unica sull'evento con la partecipazione di Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara e Luca Toni.

OPEN VAR FIN DA SUBITO! -Dopo aver avviato una collaborazione pioneristica, che ha fatto da apripista tra le federazioni calcistiche europee, e aver catalizzato l’attenzione del pubblico durante il girone di andata di Serie A TIM, lo spazio formativo e informativo FIGC-AIA dedicato al mondo arbitrale all’interno del format esclusivo OPEN VAR di DAZN andrà on-air con una novità: a partire dalla 25esima giornata, gli episodi e le decisioni arbitrali salienti del weekend calcistico in corso verranno approfonditi, in diretta, ogni domenica sera.

In linea con la progettualità prevista già ad inizio stagione, che ha permesso di approfondire le decisioni arbitrali della settimana precedente, con il girone di ritorno la partnership siglata tra FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, AIA, Associazione Italiana Arbitri, e DAZN, con la collaborazione della Lega Serie A, entra ora nella seconda fase, andando a rafforzare ulteriormente l’obiettivo editoriale con cui è nata: diffondere una maggiore informazione e conoscenza del regolamento di gioco e delle decisioni arbitrali attraverso una totale trasparenza.

A partire da Torino-Lecce di questa sera, le valutazioni arbitrali relative a quanto di più interessante è stato raccolto sul campo durante la giornata di campionato in corso, inclusa l’analisi di eventuali episodi relativi alla partita delle 18:00 di domenica, verranno approfondite - attraverso gli audio esclusivi dei colloqui degli arbitri e dei Video Assistant Referees, abbinati alle immagini - e analizzate live in esclusiva su DAZN durante il programma Sunday Night Square, insieme ad un rappresentante AIA presente in studio e alla Squad di DAZN.

FIGC, AIA e DAZN, in collaborazione con la Lega Serie A, vanno così a consolidare la partnership formativa e informativa avviata nel 2023 con un unico obiettivo: rendere l’esperienza del pubblico sempre più coinvolgente, favorendo al tempo stesso una rinnovata cultura sportiva e una maggiore comprensione delle decisioni arbitrali.

TUTTA LA SERIE A SU DAZN FINO AL 2029 - Prosegue la partnership tra DAZN e Lega Serie A: tutta la Serie A TIM sarà solo su DAZN fino al 2029. La piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo si è assicurata i diritti domestici della più importante competizione italiana per club e continuerà a essere l’unica piattaforma a trasmettere in diretta tutta la Serie A TIM con più partite di chiunque altro per il nuovo ciclo quinquennale di diritti, a partire dalla stagione 2024/25.

Solo su DAZN gli appassionati di sport italiani potranno, infatti, godersi tutta la Serie A TIM con 7 partite in esclusiva (266 partite su 380) e 3 in co-esclusiva (114 partite). Il futuro del calcio viaggia sempre più in live streaming. DAZN si riconferma partner principale dei campionati di calcio europei: dai diritti domestici della Serie A TIM in Italia fino al 2029, a quelli de LALIGA EA Sports in Spagna fino al 2027 e Bundesliga in Germania fino al 2025.

VENERDI 1 MARZO 2024

ore 20:30 S erie A 27a Giornata: Coca-Cola SuperMatch Lazio vs Milan (diretta)

Il big match da vedere sul divano con un gruppo di amici, pizza e Coca-Cola: Mikeshowsha commenta live Lazio-Milan insieme a Giovanni Barsotti e alla Gialappa's Band. Non perderti l'appuntamento con Coca-Cola Super Match, solo su DAZN!



Il big match da vedere sul divano con un gruppo di amici, pizza e Coca-Cola: Mikeshowsha commenta live Lazio-Milan insieme a Giovanni Barsotti e alla Gialappa's Band. Non perderti l'appuntamento con Coca-Cola Super Match, solo su DAZN! ore 20:45 Serie A 27a Giornata: Lazio vs Milan (diretta)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Studio a cura di: Giorgia Rossi, Alessandro Matri, Tommaso Turci

Dopo aver affrontato l’Atalanta Stefano Pioli torna all’Olimpico da ex per affrontare la Lazio e compiere un altro passo verso la prossima Champions League. Dall’altra parte Maurizio Sarri deve tenere alta la concentrazione dei biancocelesti, attesi martedì da uno storico appuntamento a Monaco di Baviera. Oltre un anno fa il 4-0 ai rossoneri rappresentò una delle migliori espressioni dei dettami di Sarri nella Capitale: che partita sarà stavolta?

SABATO 2 MARZO 2024

ore 15:00 Serie A 27a Giornata: Udinese vs Salernitana (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Luca Farina - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Studio a cura di: Maria Pia Beltran

La stagione entra nella fase calda, quella in cui ogni match potrebbe essere decisivo per le sorti del campionato. Al Bluenergy Stadium va in scena lo scontro salvezza tra Udinese e Salernitana, finito all'andata 1-1: riuscirà una delle due a conquistare i 3 punti?



ore 18:00 Serie A 27a Giornata: Monza vs Roma (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Studio a cura di: Federica Zille e Emanuele Giaccherini

Daniele De Rossi ha iniziato l'avventura alla Roma con il piede giusto, riavvicinando i giallorossi alle prime posizioni. Ora DDR, dopo aver battuto in trasferta Salernitana e Frosinone, cerca un successo anche contro il Monza, in una posizione tranquilla di classifica e capace di regalarsi notti come quella del 4-2 al Milan. Come finirà all'U-Power Stadium?

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Studio a cura di: Federica Zille e Emanuele Giaccherini

Daniele De Rossi ha iniziato l’avventura alla Roma con il piede giusto, riavvicinando i giallorossi alle prime posizioni. Ora DDR, dopo aver battuto in trasferta Salernitana e Frosinone, cerca un successo anche contro il Monza, in una posizione tranquilla di classifica e capace di regalarsi notti come quella del 4-2 al Milan. Come finirà all’U-Power Stadium?



Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Alessandro Budel Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci Studio a cura di: Federica Zille e Emanuele Giaccherini Daniele De Rossi ha iniziato l’avventura alla Roma con il piede giusto, riavvicinando i giallorossi alle prime posizioni. Ora DDR, dopo aver battuto in trasferta Salernitana e Frosinone, cerca un successo anche contro il Monza, in una posizione tranquilla di classifica e capace di regalarsi notti come quella del 4-2 al Milan. Come finirà all’U-Power Stadium? ore 20:45 Serie A 27a Giornata: Torino vs Fiorentina (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

Tutti Bravi sul Divano: Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo

Torino e Fiorentina si giocano questo sabato sera un pezzetto d'Europa, perché una vittoria potrebbe essere il trampolino di lancio per affrontare il finale di stagione con una marcia in più. Si prospetta una sfida equilibrata all'Olimpico Grande Torino: chi riuscirà a spuntarla?ùPresenta il match Tutti Bravi sul Divano, lo show del sabato sera

DOMENICA 3 MARZO 2024

ore 12:30 Serie A 27a Giornata: Hellas Verona vs Sassuolo (diretta)

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

Studio a cura di: Fabio Donolato

Le cessioni del calciomercato invernale non hanno spostato il focus dalla salvezza per l’Hellas Verona e Marco Baroni, che vuole continuare a giocarsi le sue possibilità. Molto potrebbe passare dalla sfida del Bentegodi contro il Sassuolo, quest’anno a sua volta a rischio retrocessione dopo oltre un decennio in Serie A. Chi riuscirà ad avere la meglio nello scontro diretto?



ore 14:30 Serie A 22a Giornata: Zona Serie A (diretta esclusiva)

Conduce: Alessio De Giuseppe

Con Zona Serie A TIM non ti perdi un'azione delle partite della domenica pomeriggio. Segui la Serie A TIM su DAZN con le telecronache di Frosinone-Lecce (Orazio Accomando), Empoli-Cagliari (Gabriele Giustiniani)

Conduce: Alessio De Giuseppe

Con Zona Serie A TIM non ti perdi un'azione delle partite della domenica pomeriggio. Segui la Serie A TIM su DAZN con le telecronache di Frosinone-Lecce (Orazio Accomando), Empoli-Cagliari (Gabriele Giustiniani)



Conduce: Alessio De Giuseppe Con Zona Serie A TIM non ti perdi un'azione delle partite della domenica pomeriggio. Segui la Serie A TIM su DAZN con le telecronache di Frosinone-Lecce (Orazio Accomando), Empoli-Cagliari (Gabriele Giustiniani) ore 15:00 Serie A 27a Giornata: Empoli vs Cagliari (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Federico Zamon

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

Week-end chiave per la lotta salvezza. Dopo aver conosciuto il risultato di Hellas Verona-Sassuolo, Empoli e Cagliari scendono in campo al Carlo Castellani - Computer Gross Arena in un’altra sfida cruciale. La gara d’andata rappresenta un rimpianto per i rossoblù che in Sardegna ebbero l’occasione per vincerla con un calcio di rigore sbagliato da Viola. Quale storia verrà scritta ad Empoli?



ore 15:00 Serie A 27a Giornata: Frosinone vs Lecce (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Andrea Calogero

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Al Benito Stirpe il Frosinone di Di Francesco ospita il Lecce per una sfida fondamentale in ottica salvezza. All'andata la squadra di D'Aversa riuscì a spuntarla nel finale grazie alla rete di Ramadani: come finirà questa volta?

[disponibile anche su ZONA DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Andrea Calogero

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Al Benito Stirpe il Frosinone di Di Francesco ospita il Lecce per una sfida fondamentale in ottica salvezza. All'andata la squadra di D'Aversa riuscì a spuntarla nel finale grazie alla rete di Ramadani: come finirà questa volta?



Telecronaca: Andrea Calogero Bordocampo ed interviste: Federico Sala Al Benito Stirpe il Frosinone di Di Francesco ospita il Lecce per una sfida fondamentale in ottica salvezza. All'andata la squadra di D'Aversa riuscì a spuntarla nel finale grazie alla rete di Ramadani: come finirà questa volta? ore 18:00 Serie A 27a Giornata: Atalanta vs Bologna (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

Studio a cura di: Luca Farina

Sfida da non perdere al Gewiss Stadium tra Gian Piero Gasperini e Thiago Motta, che ne è stato giocatore ai tempi del Genoa rubandone alcuni dei suoi principi. Atalanta e Bologna hanno avuto un rendimento costante nelle ultime settimane che le ha portate a lottare per un posto nella prossima Champions League: come finirà il ritorno dopo l’1-0 firmato Ferguson?

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Fabio Bazzani Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti Studio a cura di: Luca Farina Sfida da non perdere al Gewiss Stadium tra Gian Piero Gasperini e Thiago Motta, che ne è stato giocatore ai tempi del Genoa rubandone alcuni dei suoi principi. Atalanta e Bologna hanno avuto un rendimento costante nelle ultime settimane che le ha portate a lottare per un posto nella prossima Champions League: come finirà il ritorno dopo l’1-0 firmato Ferguson? ore 20:45 Serie A 27a Giornata: Napoli vs Juventus (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Federica Zille e Davide Bernardi

Sunday Night Square: Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Ciro Ferrara, Andrea Stramaccioni

Atmosfera caldissima al Maradona per una delle sfide più sentite del campionato. Il Napoli, reduce dal recupero contro il Sassuolo, attende la Juventus di Massimiliano Allegri, intenzionata a ripetere il risultato dell'andata. Per i padroni di casa si tratta probabilmente dell'ultima chance per sperare alla qualificazione Champions: chi avrà la meglio? Segui la Serie A TIM su DAZN! Presenta il match Sunday Night Square, lo show della domenica sera

LUNEDI 4 MARZO 2024

ore 20:45 Serie A 27a Giornata: Inter vs Genoa (diretta)

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe e Ilaria Alesso

SuperTele: Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara, Luca Toni

Dopo il recupero di campionato con l'Atalanta, l'Inter di Simone Inzaghi è impegnata nel monday night di San Siro contro il Genoa. All'andata i nerazzurri furono fermati dai grifoni, protagonisti di un match attento e di sostanza: come finirà questa volta? Segui la Serie A TIM su DAZN! Presenta il match Supertele, lo show del lunedì sera

