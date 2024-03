Ascolti 27a Giornata Serie A 2023/24 DAZN, nuovo record stagionale complessivo

In arrivo un altro weekend di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW, con il secondo appuntamento in una settimana di Formula 1, che sbarca a Jeddah per il Gran Premio dell’Arabia Saudita. Mercoledì si entra subito nel vivo con la conferenza stampa piloti, in programma dalle 15.30. Dopo le prove libere del giovedì, venerdì arrivano le prime gare, con...