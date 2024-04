Ascolti 30a Giornata Serie A 2023/24 DAZN, 1,1 milioni per Lazio-Juventus

La 30esima giornata della Serie A 2023/24 in onda nel weekend di Pasqua (30 Marzo e 1 Aprile) su DAZN, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience supera i 5,2 milioni di ascoltatori (5.271.712) compresivo del dato dell'episodio di ZONA DAZN, il programma multievento che si accede ogni volta che si dispuitano almeno due eventi in contemporanea.

Il big match di giornata Lazio-Juventus disputato sabato alle ore 18 e raccontato dalla telecronaca di Pierluigi Pardo ed Andrea Stramaccioni raggiunge 1,1 milioni di audience (1.141.593).

Per la 31ª giornata, venerdì 5 aprile si apre con la partita tra Salernitana e Sassuolo alle 20:45, esclusiva su DAZN. Sabato 6 aprile, alle 15:00, sarà il momento del match tra Milan e Lecce, sempre in esclusiva su DAZN. Poi, alle 18:00, uno dei derby più attesi, Roma contro Lazio, ancora una volta in esclusiva su DAZN. La serata si conclude con Empoli contro Torino alle 20:45, disponibile in co-esclusiva su DAZN e Sky. Domenica 7 aprile, iniziamo con Frosinone contro Bologna alle 12:30, con la trasmissione in co-esclusiva su DAZN e Sky. Alle 15:00, Monza sfida Napoli, solo su DAZN. Poi, alle 18:00, due partite: Cagliari contro Atalanta e Hellas Verona contro Genoa, entrambe in esclusiva su DAZN. Infine, la domenica si chiude in bellezza con Juventus contro Fiorentina alle 20:45, esclusiva su DAZN. Per concludere il turno, lunedì 8 aprile, Udinese contro Inter alle 20:45, sarà disponibile in co-esclusiva su DAZN e Sky.

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat (Zona Dazn) distribuiti da Sky e da TivùSat che sono di origine campionaria (SuperPanel).

Sabato 30/03/24 12:31 – 14:23 NAPOLI – ATALANTA 885.436** ESCLUSIVA DAZN



Sabato 30/03/24 15:01 – 16:57 GENOA – FROSINONE 83.630** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 30/03/24 15:02 – 16:58 TORINO – MONZA 147.040** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 30/03/24 15:01 – 16:58 ZONA DAZN 212.627** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 30/03/24 18:02 – 19:54 LAZIO – JUVENTUS 1.141.593** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 30/03/24 20:48 – 22:43 FIORENTINA – MILAN 650.562**

Lunedì 01/04/24 12:32 – 14:24 BOLOGNA – SALERNITANA 183.551**

Lunedì 01/04/24 15:02 – 16:57 CAGLIARI – VERONA 80.582**

Lunedì 01/04/24 15:01 – 16:51 SASSUOLO – UDINESE 76.972** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 01/04/24 15:01 – 16:57 ZONA DAZN 184.614** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 01/04/24 18:00 – 19:54 LECCE – ROMA 691.871** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 01/04/24 20:46 – 22:39 INTER – EMPOLI 933.234** ESCLUSIVA DAZN

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device