DAZN nomina Novokreshchenova per strategia di fruizione dei contenuti gratuiti in app

DAZN, la principale piattaforma di intrattenimento sportivo al mondo, annuncia la nomina di Elena Novokreshchenova come prima Senior Executive alla guida della strategia di fruizione dei contenuti gratuiti in app.

Nel suo nuovo ruolo, Elena guiderà lo sviluppo del segmento free in DAZN, che diventerà una parte fondamentale dell'offerta dell'OTT e un fattore chiave di crescita del business. Estendendo la portata di DAZN anche al di là dell'abbonamento premium a pagamento, la modalità gratuita aprirà nuove opportunità ai titolari dei diritti e agli utenti, arricchendo le rispettive esperienze e ampliandone il coinvolgimento.

Novokreshchenova vanta oltre 20 anni di esperienza nella crescita di start-up tecnologiche, scale-ups e PLC, e grazie alla sua expertise nel favorire un'accelerazione digitale efficiente e nello sviluppo di aziende internazionali sarà determinante per il successo della strategia dedicata alla modalità free di DAZN e del business in generale.

I servizi free di DAZN offriranno diversi contenuti, tra cui eventi live, video-on-demand, notizie, statistiche, library, contenuti di approfondimento e funzioni social, Novokreshchenova guiderà in toto la nuova propostache comprende i contenuti, l'esperienza interattiva e la loro diffusione.

DAZN mira a raggiungere gli appassionati di sport in tutto il mondo posizionandosi come parte essenziale dell’esperienza di visione di eventi sportivi live, del gaming, dei social media, dell’e-commerce e tanto altro, il tutto fruibile con un'unica app e un unico account. Il broadcaster, inoltre, prevede di raggiungere oltre un miliardo di fan mensili entro i prossimi cinque anni.

Shay Segev, DAZN Group CEO, commenta:

"L'obiettivo di DAZN è diventare una piattaforma one-stop per tutti gli appassionati di sport in tutto il mondo. Siamo sulla buona strada per creare la destinazione di riferimento per i tifosi. Lo sviluppo dell’offerta gratuita di DAZN favorirà la scoperta delle funzionalità della piattaforma, consentirà maggiori e diverse opportunità di interazione con i nostri utenti e creerà un funnel verso i nostri contenuti e servizi sportivi premium. La nomina di Elena sottolinea l'impegno di DAZN a espandere la propria portata a livello globale portando 1 miliardo di utenti sulla piattaforma. La sua esperienza e leadership saranno fondamentali per raggiungere i nostri obiettivi ambiziosi”.

Commentando la nomina, Elena Novokreshchenova ha dichiarato:

"Sono entusiasta di entrare a far parte di DAZN in un momento così significativo del suo continuo sviluppo. I progressi dell'azienda, in un così breve periodo di tempo, sono stati impressionanti e guidare il lancio dell'offerta gratuita globale è un'opportunità straordinaria. DAZN ha già fatto passi da gigante rivoluzionando il settore dello streaming sportivo: non vedo l'ora di guidare un'ulteriore crescita rendendo la piattaforma ancora più fruibile agli appassionati di sport di tutto il mondo e collaborare con i partner per offrire i prodotti e servizi di DAZN a una base sempre più ampia di utenti. Unirsi a un grande team, in un momento tanto importante del percorso di DAZN, é una vera opportunità "..