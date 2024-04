Europa e Conference League 2023/24 - Diretta DAZN Quarti Andata: Palinsesto e Telecronisti

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN

Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Le squadre italiane sono pronte a dare battaglia nelle coppe europee disputando da protagoniste l'Europa League e la Conference League.

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini torna in Europa direttamente agli ottavi e puntando ad andare più avanti possibile nella competizione. Poi c'è la Roma di De Rossi che nella scorsa edizione è arrivata fino alla finale poi persa ai rigori contro il Siviglia. Infine il Milan, retrocesso dalla Champions.

Stessa sorte dei giallorossi, ma in Conference League, per la Fiorentina che da vicecampione della competizione riproverà a cavalcare il sogno.

Tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League saranno trasmesse in diretta e on demand su DAZN: scopri come guardarle comodamente in streaming e non solo. Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Su DAZN ci saranno tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League, con studi e approfondimenti dedicati dalla nostra piattaforma. Dunque, tutte le partite di Europa League saranno su DAZN. E per ogni gara ci sarà commento in italiano e uno studio pre e post partita per approfondire qualsiasi match delle squadre italiane in campo.

Alle 18:30 di giovedì live su DAZN Zona Gol, il programma che racconta in diretta i risultati dei match che si giocano in contemporanea. Oltre alle gare live, dalla DAZN Square, saranno seguiti e commentati i momenti clou di ogni match con approfondimenti dedicati nel pre e post partita con analisi e interviste.

DAZN EUROPA E CONFERENCE LEAGUE DIRETTA - QUARTI ANDATA - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Giovedì 11 Aprile 2024 sarà una serata di calcio europeo ricca di emozioni e tensione. Nella Uefa Europa Conference League, il FC Viktoria Plze? accoglierà l'ACF Fiorentina nella suggestiva cornice della Doosan Arena. Questa sfida sarà narrata dalla voce esperta di Edoardo Testoni, telecronista di grande esperienza pronto a guidare gli spettatori attraverso i momenti clou della partita. La Fiorentina di Italiano è determinata a conquistare un risultato positivo in trasferta per guadagnare un vantaggio per il ritorno al Franchi, mentre il FC Viktoria Plze? cercherà di sfruttare il fattore campo per ottenere un buon risultato. Nel frattempo, al Ge?rgios Karaiskak?s Stadium, Olympiacos FC e Fenerbahçe SK si affronteranno in un altro appassionante scontro. Luca Farina sarà il telecronista che guiderà gli spettatori attraverso questa battaglia sul campo, dove entrambe le squadre cercheranno di conquistare un risultato positivo per avvicinarsi alla semifinale. Olympiacos FC, forte del proprio pubblico, tenterà di sfruttare il fattore campo contro un Fenerbahçe SK determinato a fare bene anche in trasferta.

Passando alla Uefa Europa League, il mitico San Siro sarà il teatro del derby italiano tra AC Milan e AS Roma, un match che non mancherà di emozioni e rivalità. La telecronaca di questa partita sarà affidata a Pierluigi Pardo, con i commenti di Dario Marcolin. Il Milan di Pioli cercherà di sfruttare il proprio momento di forma contro una Roma guidata da De Rossi desiderosa di fare bene in un confronto europeo così importante. Nella partita tra Liverpool FC e Atalanta BC, che si svolgerà nell'iconico Anfield, sarà Stefano Borghi a raccontare le gesta sul campo. La Dea di Gasperini si prepara ad affrontare una delle squadre favorite per la vittoria finale, ma è determinata a dare il proprio meglio per ottenere un risultato positivo anche in terra inglese. Per il match tra Bayer 04 Leverkusen e West Ham United FC, i tifosi potranno seguire la telecronaca di Ricky Buscaglia. Due squadre dalle caratteristiche diverse si sfideranno in un confronto che si preannuncia equilibrato e ricco di colpi di scena. Infine, al Estadio Da Luz, SL Benfica e Olympique de Marseille si contenderanno la vittoria nel primo turno dei quarti di finale. Dario Mastroianni sarà il telecronista che guiderà gli spettatori attraverso questa sfida, dove entrambe le squadre cercheranno di mettere in mostra il proprio talento per conquistare un risultato positivo.

GIOVEDI 11 APRILE 2024

ore 18:45 Uefa Europa Conference League Quarti Andata: FC Viktoria Plze? vs ACF Fiorentina

Telecronaca: Edoardo Testoni

Il percorso europeo della Fiorentina passa dalla tappa in Repubblica Ceca, più precisamente dalla Doosan Arena nella città birraria di Plzen. I viola di Italiano vogliono confermarsi tra le pretendenti al titolo e nell'andata in trasferta l'obiettivo è crearsi un vantaggio per la gara di ritorno al Franchi: ci riusciranno?



ore 18:45 Uefa Europa Conference League Quarti Andata: Olympiacos FC vs Fenerbahçe SK

Telecronaca: Luca Farina

Tutto pronto al Ge?rgios Karaiskak?s per l'andata dei quarti di finale. Davanti al proprio pubblico la formazione di Mendilibar è sempre ostica anche se nell'ultimo la qualificazione l'ha conquistata in rimonta in trasferta. I turchi, invece, hanno dimostrato di saper rendere la vita difficile a tutti anche in trasferta: chi vincerà?



ore 20:53 Zona Europa | Gare delle 21

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Europa non perdi nulla dei match di UEFA Europa League e dei migliori match della giornata di UEFA Conference League.



ore 21:00 Uefa Europa League Quarti Andata: AC Milan vs AS Roma

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Dario Marcolin

Derby italiano ai quarti di finale di Europa League dove il Milan di Pioli affronta la Roma per la prima volta con De Rossi in panchina. Nei due precedenti in campionato hanno sempre vinto i rossoneri, ma in Europa i conti si annullano e conta solo la partita successiva: chi vincerà a San Siro?



ore 21:00 Uefa Europa League Quarti Andata: Liverpool FC vs Atalanta BC

Telecronaca: Stefano Borghi

Serata di gala per l'Atalanta che torna nell'iconico Anfield per sfidare i Reds di Jurgen Klopp, una delle squadre favorite per il trionfo finale per l'andata dei quarti. L'ultima volta la Dea ha raccolto un successo di prestigio sotto la Kop, ma ora la posta in palio è differente: chi vincerà la sfida?



ore 21:00 Uefa Europa League Quarti Andata: Bayer 04 Leverkusen vs West Ham United FC

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Per l'andata dei quarti di finale l'imbattuto Bayer di Xabi Alonso riceve alla BayArena l'ambizioso West Ham di Moyes nel primo atto di un confronto sui 180 minuti che si preannuncia equilibrato e ricco di colpi di scena. Il talento dei tedeschi contro la fisicità degli inglesi: chi la spunterà?



ore 21:00 Uefa Europa League Quarti Andata: SL Benfica vs Olympique de Marseille

Telecronaca: Dario Mastroianni

Un'altra grande notte europea allo Estadio Da Luz dove Benfica e Marsiglia vogliono continuare la propria corsa europea nell'andata dei quarti di finale con l'obiettivo di essere una outsider di lusso: chi vincerà il primo turno?



ore 21:00 Uefa Europa Conference League Quarti Andata: Aston Villa FC vs LOSC Lille

Telecronaca: Riccardo Mancini

Unai Emery è il re di coppe e dopo aver fatto il padrone in Europa League punta a conquistare un altro trofeo alla guida dell'Aston Villa. Al Villa Park arriva l'ambizioso Lille per l'andata dei quarti di finale: chi conquisterà il primo round?



ore 21:00 Uefa Europa Conference League Quarti Andata: Club Brugge vs PAOK FC

Telecronaca: Simone Gamberini

Riflettori accesi sul Jan Breydel Stadium per una sfida che mette a confronto le ambizioni dei belgi guidati da Ronny Deila e i greci di Razvan Lucescu, figlia del mitico Mircea. Due squadre in grado di qualificarsi in rimonta nell'ultimo turno e pronte a scrivere la propria storia europea: chi vincerà l'andata dei quarti?

