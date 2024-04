Ascolti 32a Giornata Serie A 2023/24 DAZN, Torino-Juventus e Inter-Cagliari sopra i 900k

La 32esima giornata della Serie A 2023/24 in onda nel weekend (dal 12 al 15 Aprile) su DAZN, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience supera i 5,5 milioni di ascoltatori (4.992.747) compresivo del dato dell'episodio di ZONA DAZN, il programma multievento che si accede ogni volta che si dispuitano almeno due eventi in contemporanea.

Due i match che hanno superato i 900k di ascolto: Torino-Juventus sabato alle 18.00 (945.934) con la telecronaca di Stefano Borghi / Massimo Ambrosini e Inter-Cagliari domenica alle 20.45 (952.241) con la voce di Pierluigi Pardo e Massimo Gobbi

Nella 33ª giornata della Serie A, si parte venerdì 19 aprile con Genoa contro Lazio alle 18:30, visibile in esclusiva su DAZN. Poi, alle 20:45, Cagliari affronta Juventus, con la trasmissione in esclusiva su DAZN e Sky. Sabato 20 aprile, alle 18:00, Empoli sfida Napoli, disponibile solo su DAZN. Mentre alle 20:45, Hellas Verona contro Udinese, sarà visibile in esclusiva su DAZN e Sky. La domenica 21 aprile, la giornata inizia alle 12:30 con Sassuolo contro Lecce, trasmissione in esclusiva su DAZN e Sky. Alle 15:00, Torino affronta Frosinone, mentre alle 18:00, Salernitana gioca contro Fiorentina, entrambe le partite visibili solo su DAZN. La domenica si conclude con Monza contro Atalanta alle 20:45, disponibile in esclusiva su DAZN. Per concludere il turno, lunedì 22 aprile, Roma gioca contro Bologna alle 18:30, in esclusiva su DAZN. E infine, alle 20:45, Milan affronta Inter, disponibile solo su DAZN.

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat (Zona Dazn) distribuiti da Sky e da TivùSat che sono di origine campionaria (SuperPanel).

Venerdì 12/04/24 20:46 – 22:41* LAZIO – SALERNITANA 243.661** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 13/04/24 15:02 – 16:58* LECCE – EMPOLI 179.883** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 13/04/24 18:05 – 20:05* TORINO – JUVENTUS 945.934** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 13/04/24 20:46 – 22:41* BOLOGNA – MONZA 252.652

Domenica 14/04/24 12:31 – 14:29* NAPOLI – FROSINONE 438.196

Domenica 14/04/24 15:01 – 16:58* SASSUOLO – MILAN 711.305** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 14/04/24 18:01 – 19:41* UDINESE – ROMA 633.393** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 14/04/24 20:47 – 22:41* INTER – CAGLIARI 952.241** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 15/04/24 18:33 – 20:32* FIORENTINA – GENOA 374.020** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 15/04/24 20:46 – 22:38* ATALANTA – VERONA 261.462**

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device