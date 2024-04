Offerta speciale DAZN Standard a 19,90 € per i primi 4 mesi, attiva entro il 28 aprile

DAZN, la piattaforma di streaming sportivo, offre un'irrinunciabile opportunità ai nuovi clienti: attivare il suo servizio STANDARD a un prezzo promozionale di soli 19,90 € al mese per i primi 4 mesi. Questa offerta esclusiva è disponibile dal 16 al 28 aprile e promette agli appassionati di sport un accesso senza pari a un vasto mondo di eventi sportivi in diretta e on demand.

DAZN STANDARD offre la possibilità di registrare fino a 6 dispositivi e di guardare contemporaneamente su 2 dispositivi connessi alla stessa rete internet domestica, permettendo agli utenti di godere della loro programmazione sportiva preferita con la massima flessibilità. Ma cosa include esattamente DAZN STANDARD? Con questo piano, gli utenti possono godersi l'intera Serie A TIM in esclusiva, la Serie BKT, LaLiga EA Sports, la UEFA Europa League e il meglio della Conference League. Inoltre, sono disponibili tutte le partite della Serie A Femminile eBay e le migliori partite de La Liga Portugal Betclic, oltre agli sport da combattimento e ai canali Eurosport HD 1 e HD 2, che offrono una vasta gamma di eventi sportivi, tra cui sci, tennis, ciclismo, volley e atletica. Gli appassionati di basket troveranno anche un ricco programma su DAZN, che include le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai. E non è tutto: DAZN offre anche un'ampia copertura degli eventi sportivi invernali attraverso i canali di Eurosport, permettendo agli spettatori di godere delle emozioni degli sport sulla neve in diretta e on demand.

Ma quali sono i prossimi eventi da non perdere su DAZN? La Serie A TIM si prepara a un fitto calendario di match, senza alcuna pausa natalizia prevista, mentre la Serie BKT vede le squadre contendersi la promozione alla massima categoria. Nel frattempo, le competizioni europee come la UEFA Europa League e la Conference League offrono emozionanti sfide per club italiani come Roma, Atalanta e Fiorentina. E per gli amanti del basket, DAZN offre una copertura completa della LBA Serie A UnipolSai, dell'Eurolega e dell'EuroCup, garantendo un accesso senza precedenti alle principali competizioni italiane ed europee. Infine, su DAZN è disponibile anche una selezione dei migliori match di NFL, per gli appassionati di football americano.

In conclusione, l'offerta promozionale di DAZN STANDARD è un'occasione da non perdere per gli amanti dello sport, che desiderano godere di una programmazione sportiva di alta qualità a un prezzo conveniente.

