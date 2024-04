Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 34a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Venerdì 19 aprile 2024 segna l'inizio della 34a giornata di Serie B, con due partite mozzafiato. Alle 20:30, lo stadio Renzo Barbera ospita il duello tra il Palermo e il Parma, con la telecronaca affidata a Ricky Buscaglia. Il Palermo cerca una vittoria per scalare la classifica playoff, mentre il Parma difende il primato per garantirsi la promozione diretta. La tensione è palpabile, e l'esito della partita è incerto. Nello stesso momento, al Mapei Stadium, la Reggiana affronta il Cosenza, con Riccardo Mancini ai commenti. Gli emiliani inseguono il sogno playoff, mentre i calabresi lottano per la salvezza. Chi riuscirà a prevalere in questo confronto diretto?

Sabato 20 aprile 2024 è un'altra giornata densa di emozioni calcistiche. Alle 13:56, Zona Serie B, moderata da Alessandro Iori, offre un'ampia panoramica su tutti i campi della Serie BKT, assicurando di non perdere neanche un minuto di azione. Alle 14:00, diverse sfide catturano l'attenzione degli appassionati. Il Brescia ospita la Ternana con la telecronaca di Giovanni Marrucci. La Ternana, galvanizzata dalla recente vittoria, cerca di compiere un'altra impresa per la salvezza, mentre il Brescia difende il proprio terreno, dove è stato forte finora. Nel frattempo, l'Ascoli sfida il Modena, ma la telecronaca è ancora da designare, il racconto sarà di Federico Casotti. L'Ascoli, nella lotta per la salvezza, cerca di sfruttare il momento difficile del Modena, senza vittorie da 11 partite. Il nuovo allenatore Pierpaolo Bisoli ha il compito di risollevare la squadra. Il Bari affronta il Pisa al San Nicola, con Dario Mastroianni ai commenti. Entrambe le squadre hanno avuto alti e bassi durante la stagione, ma ora cercano la vittoria per ragioni diverse: il Pisa per la promozione e il Bari per evitare i play-out. Il Como, in grande forma, sfida la Feralpisalò con la telecronaca di Andrea Calogero. Il Como, in cerca della promozione, cerca di ottenere altri tre punti contro una Feralpisalò in difficoltà in fondo alla classifica. Catanzaro e Cremonese si affrontano al Nicola Ceravolo, con Luca Farina alla telecronaca. Solo quattro punti separano le due squadre, entrambe con ambizioni di promozione. Il match promette emozioni forti e una competizione agguerrita.

Alle 16:15 il Lecco, reduce da una vittoria importante, ospita il Venezia, con Marco Calabresi ai commenti. Il Lecco cerca di replicare il successo per evitare la zona play-out, ma il Venezia con Pohjanpalo in forma è un avversario duro da battere. Lo Spezia ospita la Sampdoria al Picco, con Edoardo Testoni alla telecronaca. È attesa una partita intensa e combattuta, con entrambe le squadre desiderose di ottenere i tre punti per i propri obiettivi di stagione. Infine, il Südtirol affronta il Cittadella al Druso, con Giorgio Basile ai commenti. Entrambe le squadre sono in corsa per un posto nei playoff, e ogni scontro diretto diventa fondamentale in questa fase della stagione.

DAZN SERIE B DIRETTA - 34a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2023-24.

VENERDI 19 APRILE 2024

ore 20:30 Serie B 34a Giornata: Palermo vs Parma (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

La 34esima giornata di Serie B si apre allo stadio Renzo Barbera con il Palermo pronto ad affrontare la capolista Parma. I padroni di casa puntano la vittoria per migliorare la propria posizione in classifica in ottica playoff, gli ospiti scendono in campo per mantenere il primato, che significherebbe promozione diretta. Chi vincerà?



Telecronaca: Riccardo Mancini

La 34esima giornata di Serie B si apre al Mapei Stadium, dove la Reggiana accoglie il Cosenza. Gli emiliani inseguono ancora il sogno playoff, i calabresi cercano punti fondamentali in ottica salvezza. Chi riuscirà ad avere la meglio?

SABATO 20 APRILE 2024

ore 13:56 Serie B 34a Giornata: Zona Serie B (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT!



Telecronaca: Giovanni Marrucci

L’inattesa vittoria al 96esimo della Ternana ha infiammato la corsa salvezza, che vede tante squadre raccolte nel giro di pochi punti. Ora la squadra di Breda va in trasferta sul difficile campo del Brescia, che in casa da dicembre ha perso solo con il Parma capolista. Quale sarà il risultato finale?



Telecronaca: Federico Casotti

Con una vittoria l’Ascoli può sperare nella salvezza e mettere nei guai il Modena, senza vittorie da ben 11 partite (8 pareggi e 3 sconfitte), quando arrivò la vittoria contro il Parma capolista. Ora spetta al nuovo allenatore Pierpaolo Bisoli risollevare la squadra: ci riuscirà?



Telecronaca: Dario Mastroianni

Finaliste ai play-off rispettivamente lo scorso anno e nel 2022, Bari e Pisa hanno faticato nel corso di questa stagione. Se la formazione toscana sembra riuscita a risollevarsi, i biancorossi invece dopo una striscia di 6 sconfitte e 2 pareggi sono entrati ora in zona play-out e hanno cambiato un altro allenatore, affidandosi al mister della Primavera Federico Giampaolo. Chi avrà la meglio al San Nicola?



Telecronaca: Andrea Calogero

Il momento di forma di Gabrielloni e Da Cunha ha portato al Como quattro vittorie di fila e il secondo posto in solitaria in Serie B. Ora, a cinque giornate dal termine, la squadra lariana insegue un’altra vittoria per la promozione contro la FeralpiSalò penultima in classifica: arriveranno i tre punti?



Telecronaca: Luca Farina

Solo 4 punti separano il Catanzaro dalla Cremonese, reduce dalla sconfitta a sorpresa rimediata allo Zini contro la Ternana. Entrambe le squadre hanno le potenzialità per la promozione già in questa stagione: come finirà il match del Nicola Ceravolo?



Telecronaca: Marco Calabresi

Dopo la vittoria di misura contro la Reggiana, il Lecco ultimo in classifica vuole bissare il risultato per provare a raggiungere una difficile zona playout. Contro di loro uno degli avversari più ostici del campionato: il Venezia di Pohjanpalo, capocannoniere ed MVP del mese di marzo.



Telecronaca: Edoardo Testoni

Grande attesa al Picco per il derby regionale tra Spezia e Sampdoria. All'andata la doppietta di Fabio Depaoli regalò la vittoria ai blucerchiati che ora sono in piena corsa per i playoff. Obiettivi diversi tra le due squadre ma stessa necessità di trovare i 3 punti: chi sarà decisivo?



Telecronaca: Giorgio Basile

Sfida di centro classifica in programma al Druso dove si affrontano Südtirol e Cittadella, rispettivamente a 42 e 43 punti in classifica ed ancora in piena corsa per agguantare un posto playoff. A sole 5 giornate dal termine ogni scontro diretto diventa decisivo: come finirà?



