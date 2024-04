Serie A: Milan vs Inter ⭐ Il Derby delle Stelle ⭐ in Diretta Esclusiva su DAZN

Manca poco: il Derby di Milano, il Derby delle stelle, ti sta aspettando in esclusiva su DAZN!

Luci a San Siro. Mai come questa sera il derby vale tantissimo: il Milan, 12 punti in più dello scorso anno, è a -14 dai cugini e vincendo impedirebbe ai neroazzurri di festeggiare a fine partita. Sogna una serata magica l'Inter, che è a tre punti dalla conquista della seconda stella: vincendo salirebbe a +17 sui rossoneri con 15 punti ancora in palio, diventando irraggiungibile.

Fumogeni e cori di incoraggiamento per l'Inter all'arrivo a San Siro. I tifosi nerazzurri hanno accolto il pullman della squadra con l'entusiasmo di chi spera di poter festeggiare una vittoria che in questo derby vuol dire scudetto e seconda stella. La pioggia che da stamattina cade incessante sulla città, non sta fermando la passione dei tifosi che, nonostante il freddo quasi invernale, riempiranno lo stadio. Di tutt'altro tenore invece l'umore intorno al Milan. Il pullman ha raggiunto San Siro senza nessun tifoso rossonero ad aspettarlo. È la gelida accoglienza riservata alla squadra rossonera nella serata del derby, che dovrebbe essere quello del riscatto e dell'orgoglio dopo l'eliminazione dall'Europa League. C'è delusione tra tifosi per una stagione che non ha soddisfatto le attese. E così quello che di solito sarebbe stato un bagno di folla per incoraggiare i giocatori rossoneri prima del fischio di inizio, si trasforma nell'occasione per i tifosi dell'Inter di intonare qualche coro e qualche insulto alla squadra rivale.

In caso di pareggio contro il Milan, i nerazzurri rimarrebbero a +14 sui rossoneri e dunque con ancora 15 punti a disposizione non potrebbero festeggiare il titolo. Il match point successivo diventerebbe dunque quello contro il Torino di sabato 27 aprile. In quel caso, a San Siro, all’Inter basterebbe una vittoria per non dover dipendere dal Milan, ma i nerazzurri sarebbero campioni anche se dovessero replicare il risultato del Milan, qualsiasi esso sia. In quel caso, infatti, il vantaggio rimarrebbe di 14 punti, ma le giornate da giocare sarebbero quattro, quindi con 12 punti a disposizione l’Inter sarebbe campione d’Italia.

In caso di sconfitta nel derby di Milano, l’Inter potrebbe comunque festeggiare nel match successivo contro il Torino ma a determinate condizioni. Un ko nel derby infatti manderebbe i rossoneri a -11 a cinque giornate dal termine. Se l’Inter dovesse poi vincere contro il Torino, dovrebbe comunque sperare che il Milan non porti via tre punti da Torino contro la Juventus. Un successo contro i granata porterebbe infatti i nerazzurri a quota 86, se contemporaneamente il Milan dovesse pareggiare a Torino andrebbe a 73 e con quattro giornate da giocare non potrebbe più raggiungere l’Inter. Se invece l'Inter dovesse pareggiare contro il Torino, non basterebbe la sconfitta del Milan per festeggiare lo scudetto. I nerazzurri in questo caso andrebbero infatti a +12 a quattro giornate dal termine. Il Milan potrebbe in teoria raggiungere i "cugini" e giocarsi lo scudetto nello spareggio.

In caso di vittoria dell’Inter in questo Derby, lo Scudetto verrà assegnato matematicamente alla fine di una sfida tra Milan e Inter per la prima volta nella storia della Serie A. In quel caso i nerazzurri vinceranno lo Scudetto con cinque giornate d’anticipo, eguagliando il record della Serie A (cinque anche per il Napoli 2022/23, la Juventus 2018/19, l’Inter 2006/07, la Fiorentina 1955/56 e il Torino 1947/48).

Stefano Pioli è l’allenatore che ha perso più partite nella storia dei derby di Milano tra tutte le competizioni: nove sconfitte, tutte alla guida del Milan. Da quando allena i rossoneri, il Milan ha vinto solo tre delle 14 sfide in generale contro l’Inter (2N, 9P), segnando 12 gol e subendone 29.

Inter (77) e Milan (63) sono le due squadre che hanno segnato più gol in questa stagione di Serie A TIM, i rossoneri (37) hanno però subito 20 reti in più dei nerazzurri (17).

L’Inter ha vinto gli ultimi cinque derby contro il Milan tra tutte le competizioni, già striscia record per i nerazzurri contro i rossoneri. Più in generale, solo due volte nella storia del derby di Milano una delle due formazioni ha ottenuto sei successi di fila: il Milan tra il 1946 e il 1948 e tra 1911 e il 1913.

Il Milan ha vinto solo uno degli ultimi otto derby contro l’Inter disputati come squadra ospitante tra tutte le competizioni (3N, 4P): nel confronto più recente in campionato (3-2 il 3 settembre 2022) – l’ultima volta che i rossoneri hanno registrato due successi casalinghi di fila contro i nerazzurri in Serie A risale al 2008.

LE FORMAZIONI DEL DERBY

Variazione tattica per il Milan di Stefano Pioli. Per cercare di rovinare i piani di festa dei rivali, il tecnico dei rossoneri (in quello che dovrebbe essere il suo ultimo derby sulla panchina milanista) ha scelto di schierare Leao da centravanti, con Giroud che partirà inizialmente dalla panchina e il portoghese affiancato da Pulisic e Musah, mentre in mediana Adli è stato preferito a Bennacer. Tutto confermato invece in casa Inter, con Inzaghi che ritrova Pavard in difesa e il capitano Lautaro Martinez in attacco dopo che entrambi avevano saltato la sfida con il Cagliari per squalifica. L'unico dubbio riguardava il ballottaggio sulla fascia destra tra Darmian e Dumfries, vinto dall'italiano.

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan, 2 Calabria, 46 Gabbia, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 4 Bennacer, 14 Reijnders, 11 Pulisic, 8 Loftus-Cheek, 10 Leao, 9 Giroud ( 57 Sportiello, 42 Florenzi, 82 Simic, 7 Adli, 80 Musah, 21 Chukwueze, 17 Okafor, 15 Jovic). All.: Pioli. Squalificati: Thiaw. Diffidati: Musah, Tomori. Indisponibili: Kalulu, Mirante, Kjaer.



INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. (12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 70 Sanchez). All.: S.Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Mkhitaryan. Indisponibili: Cuadrado.



ARBITRO: Colombo di Como.

MILAN - INTER IN DIRETTA TV

