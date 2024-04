Ascolti 33a Giornata Serie A 2023/24 DAZN, il Derby Scudetto di Milano sfiora 1,9 milioni

La 33esima giornata della Serie A 2023/24 in onda nel weekend (dal 19 al 22 Aprile) su DAZN, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience supera i 5,6 milioni di ascoltatori (5.624.760)

Buoni risultati di ascolto per l’atteso big match che è valso lo Scudetto Milan-Inter che con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Marco Parolo ha sfiorato 1,9 milioni di audience (1.878.219).

Nella 34ª giornata della Serie A, il calcio prende il centro della scena con una serie di match emozionanti. Venerdì 26 aprile alle 20:45, gli occhi saranno puntati sullo scontro tra Frosinone e Salernitana, un evento che potrete seguire in esclusiva su DAZN e Sky. Il sabato successivo, il 27 aprile, avremo un pomeriggio carico di partite. Alle 15:00, sarà il momento per il Lecce di affrontare il Monza, disponibile solo su DAZN. Poi, alle 18:00, la Juventus darà spettacolo contro il Milan, con la trasmissione esclusiva su DAZN. E ancora alle 20:45, non perdete l'incontro tra la Lazio e il Verona, con la copertura in esclusiva su DAZN e Sky. La domenica sarà densa di emozioni calcistiche. Alle 12:30, l'Inter scenderà in campo contro il Torino, una partita esclusiva su DAZN. Poi, alle 15:00, sarà il momento del Bologna contro l'Udinese, da non perdere su DAZN. Alle 18:00, l'Atalanta si confronterà con l'Empoli, con trasmissione esclusiva sempre su DAZN. E alla stessa ora, il Napoli giocherà contro la Roma, un altro grande scontro visibile solo su DAZN e Sky. Infine, alle 20:45, preparatevi per il duello tra la Fiorentina e il Sassuolo, con copertura esclusiva su DAZN. Per concludere la giornata calcistica, lunedì 29 aprile alle 20:45, non mancate il match tra il Genoa e il Cagliari, che sarà trasmesso in esclusiva su DAZN.

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat (Zona Dazn) distribuiti da Sky e da TivùSat che sono di origine campionaria (SuperPanel).

Venerdì 19/04/24 18:31 – 20:23* GENOA – LAZIO 310.106** ESCLUSIVA DAZN

Venerdì 19/04/24 20:47 – 22:45* CAGLIARI – JUVENTUS 575.307**

Sabato 20/04/24 18:00 – 19:49* EMPOLI – NAPOLI 640.611** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 20/04/24 20:45 – 22:37* VERONA – UDINESE 190.311**

Domenica 21/04/24 12:31 – 14:21* SASSUOLO – LECCE 223.721**

Domenica 21/04/24 15:02 – 16:54* TORINO – FROSINONE 309.050** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 21/04/24 18:01 – 19:55* SALERNITANA – FIORENTINA 316.762** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 21/04/24 20:46 – 22:42* MONZA – ATALANTA 358.519** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 22/04/24 18:32 – 20:28* ROMA – BOLOGNA 822.154** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 22/04/24 20:46 – 22:43* MILAN – INTER 1.878.219** ESCLUSIVA DAZN

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device