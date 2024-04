Torino pronta per Juventus-Milan. Apecar DAZN regala la sciarpa bianconera in città

Se ancora non lo hai fatto, attiva il tuo abbonamento direttamente,

Con l'avvicinarsi dell'emozionante confronto tra Juventus e Milan, l'atmosfera a Torino diventa sempre più elettrizzante. È un momento atteso dai tifosi di entrambe le squadre, con Massimiliano Allegri che prepara la sua squadra per sfidare i ragazzi di Stefano Pioli in un match che promette emozioni forti. Ma non è solo sul campo che si respira la passione per il calcio: le strade di Torino si animano anche al di fuori dello stadio.

L'iniziativa dell'Apecar Dazn aggiunge un tocco speciale a questa atmosfera. Le strade della città saranno animate da questo simpatico veicolo pronto a distribuire sciarpe della Juventus ai tifosi bianconeri. È un modo per creare un legame ancora più profondo tra i sostenitori e la loro squadra del cuore. Gli appassionati juventini dovranno essere attenti mentre vagano per la città, cercando l'Apecar Dazn, il pop-up itinerante che regalerà loro un pezzo di storia della Juventus.

Una volta individuato il punto di distribuzione, basta semplicemente inquadrare il QR Code e seguire le istruzioni per ritirare la propria sciarpa. Da Torino, invece, il tour partirà da Piazza Castello nel cuore del centro storico, per poi finire a Piazza Emanuele Filiberto nel quadrilatero romano, passando per le piazze più importanti come Piazza Solferino, Piazza San Carlo, Piazza Carlo Emanuele II, Piazza Vittorio Veneto e Piazza Carlo Alberto, ma non solo. E ancora, punti nevralgici del tifo, come l’Allianz Stadium.

A seguire il tour delle Apecar, distribuendo le sciarpe ai tifosi, anche alcuni dei talent di DAZN e content creator legati al brand. L’attivazione on field sarà amplificata anche sui canali social di DAZN e attraverso i contributi dei talent e dei content creator presenti in loco. Alternativamente, si potrà anche effettuare la richiesta online, al link https://mondodazn.com/apecar e ritirare la sciarpa in loco nelle tappe del percorso delle Apecar DAZN.

Questa attivazione, che arriva dopo il successo dell’iniziativa on field "Barber Sport" lanciata in occasione dell’inizio della nuova stagione 2023/2024 di Serie A TIM, conferma un format di on field experience che continua a essere un asset fondamentale della strategia di marketing di DAZN volta a creare una relazione sempre più coinvolgente e di fidelizzazione con i tifosi di calcio, portando al tempo stesso un valore aggiunto all’evento sportivo in diretta.

Il programma completo del tour delle Apecar DAZN è disponibile, e in aggiornamento, al link mondodazn.com/apecar, inoltre sarà possibile seguirlo in real time sui social DAZN.

La realizzazione dell’attivazione on field è stata affidata da DAZN all’agenzia WLA.