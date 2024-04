Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 34a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Lo Scudetto è ormai assegnato, ma la lotta per un posto nell’Europa che conta è più aperta che mai.

Questo weekend non perdere due delle sfide più emozionanti di sempre:

Juventus - Milan in esclusiva su DAZN sabato alle 18.00 e Napoli - Roma domenica alle 18.00!





Se ancora non lo hai fatto, attiva il tuo abbonamento direttamente,

per ottenere il piano Mensile DAZN STANDARD a soli 19,90€ al mese fino alla ripresa del campionato.



Ti ricordiamo che con questo prezzo imperdibile risparmi 80€ e continui a goderti,

con la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso, la ricchissima offerta sportiva di DAZN:

oltre al grande calcio, puoi seguire i playoff di basket, la finale di Eurolega e il Roland Garros sui canali Eurosport.



Durante l'estate invece potrai tifare gli atleti azzurri ai giochi Olimpici di Parigi 2024 e

accompagnare la tua squadra del cuore nella preparazione alla stagione 2024/25 con le amichevoli pre-campionato

Venerdì 26 aprile 2024, la Serie A offre uno scontro fondamentale per la lotta alla salvezza: Frosinone contro Salernitana, una partita che promette tensione e determinazione. Gabriele Giustiniani guiderà la telecronaca, mentre i commenti saranno affidati a Stefan Schwoch. Sul bordocampo e per le interviste, avremo il piacere di seguire Maria Pia Beltran. La posta in gioco è altissima per entrambe le squadre. Per il Frosinone, attualmente terzultimo in classifica, questa è un'opportunità cruciale per invertire il trend negativo e conquistare una vittoria che manca dal mese di gennaio. Tre punti sarebbero fondamentali nella lotta per la salvezza. Dall'altra parte, la Salernitana si trova con l'acqua alla gola, costretta a vincere tutte le partite rimanenti per conservare speranze di restare in Serie A.

Sabato 27 aprile 2024 sarà una giornata ricca di emozioni calcistiche con tre partite di Serie A in programma. La prima sfida vedrà il Lecce affrontare il Monza alle ore 15:00, in diretta esclusiva. Luca Farina condurrà la telecronaca, mentre Massimo Gobbi fornirà i commenti. Sul bordocampo e per le interviste, avremo Barbara Cirillo. Il Lecce, dopo il prezioso successo esterno contro il Sassuolo, è sempre più vicino alla salvezza, ma per raggiungere l'obiettivo dovrà conquistare altri tre punti. Il Monza, dal canto suo, cerca di migliorare la sua posizione in classifica, desideroso di superare l'undicesimo posto dell'anno precedente. Alle 18:00, l'attenzione si sposterà sull'Allianz Stadium, dove la Juventus ospiterà il Milan. Stefano Borghi sarà alla telecronaca, affiancato nei commenti da Dario Marcolin. Sul bordocampo e per le interviste, avremo Tommaso Turci. Dopo il pareggio contro il Cagliari e l'impegno in Coppa Italia, la Juventus cerca una vittoria per consolidare la sua posizione in campionato. Il Milan, invece, cercherà di mettere in difficoltà la squadra di Allegri per ottenere un risultato positivo. Infine, alle 20:45, la Lazio affronterà l'Hellas Verona, con Riccardo Mancini alla telecronaca e Fabio Bazzani ai commenti. Sul bordocampo e per le interviste, sarà presente Orazio Accomando. Dopo il recente match di Coppa Italia contro la Juventus, la Lazio torna in campo per continuare la sua lotta per un piazzamento europeo. L'Hellas Verona, reduce dalla vittoria contro l'Udinese, è determinato a ottenere punti cruciali nella sua corsa per la salvezza. Inoltre, il match sarà presentato da Tutti Bravi sul Divano, lo show del sabato sera condotto da Marco Russo, che coinvolgerà Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri e Riccardo Montolivo. Sintonizzatevi per una serata di calcio emozionante e intrattenimento.

Domenica 28 aprile 2024 sarà una giornata intensa di Serie A con diverse partite in programma. La prima sfida si terrà alle 12:30 e vedrà l'Inter affrontare il Torino, con Pierluigi Pardo alla telecronaca e Andrea Stramaccioni nei commenti. Federica Zille e Davide Bernardi saranno sul bordocampo per le interviste, mentre Diletta Leotta e Andrea Stramaccioni cureranno lo studio. L'Inter, reduce da una convincente vittoria all'andata contro il Torino, cercherà di consolidare il suo buon momento. Alle 15:00, il Bologna affronterà l'Udinese in una partita cruciale per la lotta alla salvezza. Alessandro Iori sarà alla telecronaca, con Emanuele Giaccherini ai commenti e Giovanni Barsotti sul bordocampo. Dopo l'esonero di Cioffi, l'Udinese affida le proprie speranze di salvezza a Fabio Cannavaro, che farà il suo esordio sulla panchina friulana proprio contro il Bologna, una delle rivelazioni della stagione. Alle 17:00, sarà trasmesso Sunday Night Square - Zona Serie A, uno spazio dedicato alla Serie A con la presenza in studio di Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Andrea Barzagli e Andrea Stramaccioni, offrendo aggiornamenti su tutte le partite contemporanee. Alle 18:00, due partite saranno trasmesse in diretta. Napoli affronterà la Roma, con Ricky Buscaglia alla telecronaca e Massimo Ambrosini ai commenti, mentre Federico Sala sarà responsabile delle interviste. In contemporanea, l'Atalanta ospiterà l'Empoli, con Dario Mastroianni alla telecronaca e Francesco Fontana sul bordocampo per le interviste. Infine, alle 20:45, la Fiorentina affronterà il Sassuolo, con Edoardo Testoni alla telecronaca e Marco Parolo ai commenti. Orazio Accomando sarà sul bordocampo per le interviste. Sunday Night Square presenterà anche questa partita, con Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Andrea Barzagli e Andrea Stramaccioni. Entrambe le squadre cercheranno di ottenere punti importanti, con il Sassuolo che cerca di allontanarsi dalla zona retrocessione e la Fiorentina che punta a consolidare la sua posizione di metà classifica.

Lunedì 29 aprile 2024, la Serie A offre un altro match emozionante con il Genoa che affronta il Cagliari alle 20:45, in diretta esclusiva. Alberto Santi condurrà la telecronaca, affiancato nei commenti da Alessandro Budel. Sul bordocampo e per le interviste, avremo Alessio De Giuseppe. Il Genoa, reduce da un pareggio contro la Juventus, cercherà di conquistare punti preziosi in un campo tradizionalmente difficile come il Ferraris di Genova. D'altra parte, il Cagliari, dopo il risultato positivo contro la Juventus, vorrà continuare sulla strada della salvezza. Lo studio SuperTele sarà curato da Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara, Luca Toni e altri ospiti, offrendo approfondimenti e analisi prima, durante e dopo la partita.

OPEN VAR FIN DA SUBITO! -Dopo aver avviato una collaborazione pioneristica, che ha fatto da apripista tra le federazioni calcistiche europee, e aver catalizzato l’attenzione del pubblico durante il girone di andata di Serie A TIM, lo spazio formativo e informativo FIGC-AIA dedicato al mondo arbitrale all’interno del format esclusivo OPEN VAR di DAZN andrà on-air con una novità: a partire dalla 25esima giornata, gli episodi e le decisioni arbitrali salienti del weekend calcistico in corso verranno approfonditi, in diretta, ogni domenica sera.

In linea con la progettualità prevista già ad inizio stagione, che ha permesso di approfondire le decisioni arbitrali della settimana precedente, con il girone di ritorno la partnership siglata tra FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, AIA, Associazione Italiana Arbitri, e DAZN, con la collaborazione della Lega Serie A, entra ora nella seconda fase, andando a rafforzare ulteriormente l’obiettivo editoriale con cui è nata: diffondere una maggiore informazione e conoscenza del regolamento di gioco e delle decisioni arbitrali attraverso una totale trasparenza.

Le valutazioni arbitrali relative a quanto di più interessante è stato raccolto sul campo durante la giornata di campionato in corso, inclusa l’analisi di eventuali episodi relativi alla partita delle 18:00 di domenica, verranno approfondite - attraverso gli audio esclusivi dei colloqui degli arbitri e dei Video Assistant Referees, abbinati alle immagini - e analizzate live in esclusiva su DAZN durante il programma Sunday Night Square, insieme ad un rappresentante AIA presente in studio e alla Squad di DAZN.

FIGC, AIA e DAZN, in collaborazione con la Lega Serie A, vanno così a consolidare la partnership formativa e informativa avviata nel 2023 con un unico obiettivo: rendere l’esperienza del pubblico sempre più coinvolgente, favorendo al tempo stesso una rinnovata cultura sportiva e una maggiore comprensione delle decisioni arbitrali.

TUTTA LA SERIE A SU DAZN FINO AL 2029 - Prosegue la partnership tra DAZN e Lega Serie A: tutta la Serie A TIM sarà solo su DAZN fino al 2029. La piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo si è assicurata i diritti domestici della più importante competizione italiana per club e continuerà a essere l’unica piattaforma a trasmettere in diretta tutta la Serie A TIM con più partite di chiunque altro per il nuovo ciclo quinquennale di diritti, a partire dalla stagione 2024/25.

Solo su DAZN gli appassionati di sport italiani potranno, infatti, godersi tutta la Serie A TIM con 7 partite in esclusiva (266 partite su 380) e 3 in co-esclusiva (114 partite). Il futuro del calcio viaggia sempre più in live streaming. DAZN si riconferma partner principale dei campionati di calcio europei: dai diritti domestici della Serie A TIM in Italia fino al 2029, a quelli de LALIGA EA Sports in Spagna fino al 2027 e Bundesliga in Germania fino al 2025.

DAZN SERIE A DIRETTA - 34a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

VENERDI 26 APRILE 2024

ore 20:45 Serie A 34a Giornata: Frosimone vs Salernitana (diretta)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

Sfida salvezza ad aprire la 34a giornata. Per il Frosinone, terzultimo, è un'occasione importante per ritrovare quella vittoria che manca da gennaio e conquistare tre punti fondamentali nella lotta salvezza. Un successo della squadra di Di Francesco, però, vorrebbe dire retrocessione per la Salernitana, spalle al muro, costretta a vincere tutte le partite da qui alla fine del campionato per poter sperare.

SABATO 27 APRILE 2024

ore 15:00 Serie A 34a Giornata: Lecce vs Monza (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Luca Farina - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Il colpo esterno sul campo del Sassuolo ha avvicinato di molto il Lecce alla salvezza. Manca ancora la matematica: per raggiungerla, l'obiettivo è conquistare altri tre punti. Al Via del Mare arriva il Monza, a cui la vittoria manca da oltre un mese: la squadra di Raffaele Palladino ha l'occasione in questo finale di stagione di migliorare l'undicesimo posto conquistato lo scorso anno.



Telecronaca: Luca Farina - Commento: Massimo Gobbi Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo Il colpo esterno sul campo del Sassuolo ha avvicinato di molto il Lecce alla salvezza. Manca ancora la matematica: per raggiungerla, l'obiettivo è conquistare altri tre punti. Al Via del Mare arriva il Monza, a cui la vittoria manca da oltre un mese: la squadra di Raffaele Palladino ha l'occasione in questo finale di stagione di migliorare l'undicesimo posto conquistato lo scorso anno. ore 18:00 Serie A 34a Giornata: Juventus vs Milan (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Studio a cura di: Giorgia Rossi e Dario Marcolin

All'Allianz Stadium arriva il Milan per uno degli ultimi big match della stagione. Dopo il pari ottenuto a Cagliari e l'impegno settimanale in Coppa Italia, la Juventus vuole tornare a vincere in campionato. Come finirà?



Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Dario Marcolin Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci Studio a cura di: Giorgia Rossi e Dario Marcolin All'Allianz Stadium arriva il Milan per uno degli ultimi big match della stagione. Dopo il pari ottenuto a Cagliari e l'impegno settimanale in Coppa Italia, la Juventus vuole tornare a vincere in campionato. Come finirà? ore 20:45 Serie A 34a Giornata: Lazio vs Hellas Verona (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

Tutti Bravi sul Divano: Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo

Quattro giorni dopo il match di Coppa Italia contro la Juventus, la Lazio scende di nuovo in campo, ancora una volta sul prato dell'Olimpico. Una stagione altalenante, quella della Lazio, che può però trovare una svolta centrando un piazzamento europeo, con la Champions distante solo tre punti. Non sarà facile contro un Verona in fiducia e reduce dalla vittoria nello scontro diretto contro l'Udinese, pronto a concentrare tutte le proprie energie nello sprint-salvezza. Presenta il match Tutti Bravi dal Divano, lo show del sabato sera condotto da Marco Russo.

DOMENICA 28 APRILE 2024

ore 12:30 Serie A 34a Giornata: Inter vs Torino (diretta)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Federica Zille e Davide Bernardi

Studio a cura: Diletta Leotta e Andrea Stramaccioni

Appuntamento a San Siro per l'Inter, con un'atmosfera di festa pronta per i ragazzi di Simone Inzaghi: all'andata il Torino è stato sconfitto con 3 reti di scarto allo Stadio Olimpico - Grande Torino. Come finirà stavolta?



Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni Bordocampo ed interviste: Federica Zille e Davide Bernardi Studio a cura: Diletta Leotta e Andrea Stramaccioni Appuntamento a San Siro per l'Inter, con un'atmosfera di festa pronta per i ragazzi di Simone Inzaghi: all'andata il Torino è stato sconfitto con 3 reti di scarto allo Stadio Olimpico - Grande Torino. Come finirà stavolta? ore 15:00 Serie A 34a Giornata: Bologna vs Udinese (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

Dopo l'esonero di Cioffi, le speranze salvezza dell'Udinese sono affidate a Fabio Cannavaro, pronto all'esordio sulla panchina friulana contro il Bologna. Subito una sfida impegnativa per l'ex campione del mondo e già potenzialmente decisiva nella lotta per non retrocedere: i rossoblù sono la grande rivelazione di questa stagione e si confermano, giornata dopo giornata, tra le grandi favorite per uno storico piazzamento Champions. Come finirà?



Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Emanuele Giaccherini Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti Dopo l'esonero di Cioffi, le speranze salvezza dell'Udinese sono affidate a Fabio Cannavaro, pronto all'esordio sulla panchina friulana contro il Bologna. Subito una sfida impegnativa per l'ex campione del mondo e già potenzialmente decisiva nella lotta per non retrocedere: i rossoblù sono la grande rivelazione di questa stagione e si confermano, giornata dopo giornata, tra le grandi favorite per uno storico piazzamento Champions. Come finirà? ore 17:00 Serie A 29a Giornata: Sunday Night Square - Zona Serie A (diretta esclusiva)

In studio: Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Andrea Barzagli e Andrea Stramaccioni

Con Zona Serie A TIM non ti perdi un'azione delle partite in contempornea. Segui la Serie A TIM su DAZN con le telecronache di Napoli-Roma (Riccardo Mancini), Atalanta-Empoli (Andrea Calogero)



In studio: Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Andrea Barzagli e Andrea Stramaccioni Con Zona Serie A TIM non ti perdi un'azione delle partite in contempornea. Segui la Serie A TIM su DAZN con le telecronache di Napoli-Roma (Riccardo Mancini), Atalanta-Empoli (Andrea Calogero) ore 18:00 Serie A 34a Giornata: Napoli vs Roma (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Allo stadio di Maradona si presenta per il Napoli l’occasione di rialzarsi dopo l’inaspettata sconfitta sul campo dell’Empoli. Nel capoluogo campano arriva la Roma di De Rossi, che vuole consolidare la sua posizione tra le prime cinque squadre del campionato.



Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Massimo Ambrosini Bordocampo ed interviste: Federico Sala Allo stadio di Maradona si presenta per il Napoli l’occasione di rialzarsi dopo l’inaspettata sconfitta sul campo dell’Empoli. Nel capoluogo campano arriva la Roma di De Rossi, che vuole consolidare la sua posizione tra le prime cinque squadre del campionato. ore 18:00 Serie A 34a Giornata: Atalanta vs Empoli (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Dario Mastroianni

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

A Bergamo la squadra di Gasperini in piena corsa per un posto in Champions League, sfida la squadra di Nicola in cerca di punti per la salvezza. L’Empoli riuscirà a ripetersi dopo la sorprendente vittoria in casa contro il Napoli?



Telecronaca: Dario Mastroianni Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana A Bergamo la squadra di Gasperini in piena corsa per un posto in Champions League, sfida la squadra di Nicola in cerca di punti per la salvezza. L’Empoli riuscirà a ripetersi dopo la sorprendente vittoria in casa contro il Napoli? ore 20:45 Serie A 34a Giornata: Fiorentina vs Sassuiolo (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Marco Parolo

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

Sunday Night Square: Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Andrea Barzagli e Andrea Stramaccioni

Al Franchi va in scena un match in cui tutti i riflettori sono puntati sugli ospiti: se infatti la squadra di Italiano dopo il ritorno di Coppa Italia ha la testa alla semifinale di Conference League di giovedì, il Sassuolo di Ballardini deve necessariamente cercare punti utili a risollevare l'umore e soprattutto la propria posizione in classifica, pericolosamente ancorata alla zona retrocessione. Presenta il match Sunday Night Square, lo show della domenica sera condotto da Marco Cattaneo.

LUNEDI 29 APRILE 2024

ore 20:45 Serie A 34a Giornata: Genoa vs Cagliari (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Studio SuperTele a cura di: Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara, Luca Toni e altri ospiti

Dopo il 2-2 interno contro la Juventus, il Cagliari va in cerca di punti su un campo solitamente ostico per chiunque come il Ferraris di Genova: se la salvezza per gli uomini di Ranieri passa anche da questo scontro in Liguria, Gilardino e i suoi possono permettersi di dormire sonni un po' più sereni. Come finirà? Presenta il match Supertele, lo show del lunedì sera condotto da Pierluigi Pardo.

___________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog