Ascolti 34a Giornata Serie A 2023/24 DAZN, Juventus-Milan supera 1,3 milioni

La 34esima giornata della Serie A 2023/24 in onda nel weekend (dal 26 al 29 Aprile) su DAZN, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience supera i 4,3 milioni di ascoltatori (4.319.668)

Il big match di giornata Juventus-Milan raccontato da Stefano Borghi e Dario Marcolin ha raggiunto più di 1,3 milioni di ascoltatori (1.331.205). La media del girone di ritorno sfiora i 5,8 milioni di individui per turno, in crescita del 2,9% verso la stagione scorsa a parità di turni disputati.

Per la 35ª giornata della Serie A, ci attendono altri incontri appassionanti. Venerdì 3 maggio alle 20:45, preparatevi per lo scontro tra il Torino e il Bologna, un match che potrete seguire in esclusiva su DAZN e Sky. Il sabato successivo, il 4 maggio, sarà il momento del Monza contro la Lazio alle 18:00, un evento da non perdere disponibile solo su DAZN. E alle 20:45, non perdete lo scontro tra Sassuolo e Inter, con copertura esclusiva su DAZN e Sky. La domenica calcistica sarà densa di partite emozionanti. Alle 12:30, Cagliari e Lecce si sfideranno in un match esclusivo su DAZN e Sky. Poi, alle 15:00, Empoli affronterà Frosinone, mentre l'Hellas Verona incontrerà la Fiorentina, entrambe le partite disponibili solo su DAZN. Alle 18:00, il Milan sarà di fronte al Genoa, un evento da non perdere su DAZN. E alle 20:45, tutti gli occhi saranno puntati su Roma e Juventus, con trasmissione esclusiva su DAZN. Infine, per concludere il fine settimana calcistico, lunedì 6 maggio alle 18:00, non perdete Salernitana contro l'Atalanta, disponibile solo su DAZN. E alle 20:45, Udinese e Napoli si sfideranno in un altro imperdibile match, sempre su DAZN.

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat (Zona Dazn) distribuiti da Sky e da TivùSat che sono di origine campionaria (SuperPanel).

Venerdì 26/04/24 20:46 – 22:41* FROSINONE – SALERNITANA 148.481**

Sabato 27/04/24 15:01 – 16:59* LECCE – MONZA 240.917** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 27/04/24 18:00 – 19:54* JUVENTUS – MILAN 1.331.205** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 27/04/24 20:45 – 22:37* LAZIO – VERONA 259.182**

Domenica 28/04/24 12:31 – 14:26* INTER – TORINO 630.096** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 28/04/24 15:00 – 16:57* BOLOGNA – UDINESE 388.571** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 28/04/24 18:00 – 19:53* ATALANTA – EMPOLI 59.606** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 28/04/24 18:00 – 19:53* NAPOLI – ROMA 581.399**

Domenica 28/04/24 20:46 – 22:33* FIORENTINA – SASSUOLO 287.015** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 29/04/24 20:45 – 22:36* GENOA – CAGLIARI 271.942** ESCLUSIVA DAZN

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device