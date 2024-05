Europa e Conference League 2023/24 - Diretta DAZN Semifinali Andata: Palinsesto e Telecronisti

Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Le squadre italiane sono pronte a dare battaglia nelle coppe europee disputando da protagoniste l'Europa League e la Conference League.

Tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League saranno trasmesse in diretta e on demand su DAZN: scopri come guardarle comodamente in streaming e non solo. Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Su DAZN ci saranno tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League, con studi e approfondimenti dedicati dalla nostra piattaforma. Dunque, tutte le partite di Europa League saranno su DAZN. E per ogni gara ci sarà commento in italiano e uno studio pre e post partita per approfondire qualsiasi match delle squadre italiane in campo.

Alle 21 di giovedì live su DAZN Zona Gol, il programma che racconta in diretta i risultati dei match che si giocano in contemporanea. Oltre alle gare live, dalla DAZN Square, saranno seguiti e commentati i momenti clou di ogni match con approfondimenti dedicati nel pre e post partita con analisi e interviste.

DAZN EUROPA E CONFERENCE LEAGUE DIRETTA - SEMIFINALE ANDATA - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Giovedì 2 Maggio 2024 promette una serata infuocata di calcio europeo, con le semifinali di andata sia della UEFA Europa League che della UEFA Europa Conference League.

Cominciamo con la UEFA Europa League, dove la Roma di De Rossi si prepara ad affrontare il Bayer 04 Leverkusen, guidato da Xabi Alonso. Dopo aver eliminato il Milan ai quarti, la Roma è pronta per sfidare nuovamente i rossoneri, ma questa volta quelli del Leverkusen, freschi campioni di Germania e ancora invincibili in Europa. La telecronaca sarà a cura di Pierluigi Pardo, mentre l'atmosfera promette di essere carica di tensione, con entrambe le squadre determinate a ottenere un vantaggio in questa prima sfida. Nel frattempo, l'Olympique de Marseille ospiterà il Liverpool FC al caldissimo Velodrome. L'Atalanta di Gasperini, dopo aver eliminato il Liverpool ai quarti, sogna di compiere un'altra impresa contro l'OM e i suoi appassionati tifosi. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, mentre i tifosi possono aspettarsi un'emozionante battaglia sul campo, con entrambe le squadre desiderose di conquistare un vantaggio nella corsa alla finale.

Passando alla UEFA Europa Conference League, l'ACF Fiorentina accoglierà il Club Brugge all'Artemio Franchi per l'andata delle semifinali. La Fiorentina, desiderosa di raggiungere la finale ad Atene, dovrà vincere sul proprio terreno per poi affrontare il ritorno in Belgio. La telecronaca sarà condotta da Dario Mastroianni, mentre i tifosi viola sosterranno la propria squadra nel tentativo di ottenere un risultato positivo. Infine, l'Aston Villa FC affronterà l'Olympiacos FC, con la telecronaca di Riccardo Mancini. L'Aston Villa, tra i favoriti sin dall'inizio della competizione, ha mostrato delle vulnerabilità durante il quarto di finale contro il Lille, superato ai rigori grazie alle parate del portiere Martinez. Ora, l'ostacolo successivo sulla strada per Atene è l'Olympiacos, determinato a raggiungere la finale nella propria Grecia. Entrambe le squadre daranno il massimo per ottenere un vantaggio in questa importante partita.

Con Alessandro Iori moderatore della Zona Europa, gli appassionati non perderanno nulla dei match.

GIOVEDI 2 MAGGIO 2024

ore 20:53 Zona Europa | Gare delle 21

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Europa non perdi nulla dei match di UEFA Europa League e dei migliori match della giornata di UEFA Conference League.



Moderatore: Alessandro Iori Con Zona Europa non perdi nulla dei match di UEFA Europa League e dei migliori match della giornata di UEFA Conference League. ore 21:00 Uefa Europa League Semifinale Andata : AS Roma vs Bayer 04 Leverkusen

Telecronaca: Pierluigi Pardo

Andata della semifinale di Europa League. La Roma di De Rossi, dopo aver eliminato il Milan ai quarti, affronta ancora una volta il rossonero, ma quello del Leverkusen di Xabi Alonso fresco campione di Germania e ancora imbattuto in Europa: chi vincerà il match?



ore 21:00 Uefa Europa League Semifinale Andata : Olympique de Marseille vs Liverpool FC

Telecronaca: Stefano Borghi

Andata della semifinale nel caldissimo Velodrome per l'Atalanta di Gasperini che non vuole smettere di sognare neppure al cospetto dell'OM e dei suoi tifosi. Dopo aver eliminato il Liverpool ai quarti, la Dea studia un'altra impresa: ce la farà?



ore 21:00 Uefa Europa Conference League Semifinale Andata: ACF Fiorentina vs Club Brugge

Telecronaca: Dario Mastroianni

Appuntamento tra le mura amiche dell'Artemio Franchi per la Fiorentina, che ospita il Club Brugge nell'andata delle semifinali di Conference League. Per la finale di Atene, bisogna vincere in attesa del ritorno in Belgio: come finirà?



ore 21:00 Uefa Europa Conference League Semifinale Andata: Aston Villa FC vs Olympiacos FC

Telecronaca: Riccardo Mancini

?Fin da inizio competizione, l'Aston Villa è stato accreditato tra i favoriti. Ma il quarto di finale contro il Lille, passato ai rigori grazie alle parate del "Dibu" Martinez, ha mostrato le vulnerabilità della squadra di Emery. Il prossimo ostacolo per Atene è l'Olympiacos, che punta alla finale nella sua Grecia: come finirà?

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog